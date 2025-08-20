Publicidad

Cultura

Ana Sofía Gatica: “El cuerpo es un arma superpoderosa para contar historias”

La actriz mexicana habla de Livia, de los retos de la serie y de actuar en la era del streaming mientras se prepara para un spin-off de 'El señor de los cielos'.
mié 20 agosto 2025 10:50 AM
Retratos de la actriz mexicana Ana Sofía Gatica (makeup: @ger.parra hair: @gabiokka foto: @440lemus).

Ana Sofía Gatica habla con calma, escucha con atención las preguntas y se toma su tiempo para responder. Reconoce que cada proyecto ha sido un salto distinto. Hoy, ese salto se llama Pecados inconfesables, la serie que la colocó frente a un personaje intenso, contradictorio y profundamente humano: Livia. “Me sorprendí mucho… era un proyecto muy nuevo para mí y me emocionó y me dio mucho nervio”, recuerda sobre las primeras lecturas de guión.

En la piel de Livia encontró un reto que iba más allá del drama familiar. La actriz se detiene en un aspecto que, para ella, define no solo al personaje, sino también su forma de habitar la actuación: “El cuerpo puede ser un vehículo y un arma superpoderosa para contar historias”. En una serie que mezcla thriller, erotismo y suspense, ese principio se vuelve eje creativo.

La dualidad de Livia

Livia es una mujer que quiere romper con la sombra de su padre, Claudio (personaje interpretado por Erik Hayser, pero que al mismo tiempo termina reflejándose en él. “Entre más lucha a no parecerse a Claudio, más se parece… y cuando suelta un poco eso, logramos ver también a una Livia mucho más sensible, buena onda, relajada” . Esa contradicción, explica Gatica, fue uno de los motores de su interpretación.

Otro rasgo clave fue su faceta de ambientalista, que la actriz describe como parte esencial de la construcción del personaje: “Es una ambientalista medio berrinchuda… quise que no fuera superficial, que tuviera razones que para ella son importantes”.

Retratos de la actriz mexicana Ana Sofía Gatíca.

Actuar en tiempos de plataformas

El rodaje de Pecados inconfesables fue vertiginoso: 18 capítulos en apenas tres meses. Una dinámica que refleja lo que Gatica observa en la industria actual: “Los procesos se vuelven mucho más rápidos y un poco más efímeros… un proyecto cuando lo estrenas dura el furor una semana y luego ya pasa otro”.

Por eso, dice, el estreno se vive con intensidad. “El día que sale al aire hay una sensación de relajación muy grande porque ya está. Ya no hay nada que hacer”. Lo que queda, asegura, es disfrutar el momento y atesorar el trabajo compartido con el elenco: “Había tanto amor puesto en el proyecto que ya era un éxito para nosotros antes de salir”.

Lo que viene para Ana Sofía Gatica

Tras este papel, Gatica ya prueba un registro completamente distinto. “Estoy filmando Dinastía Casillas, el spin-off de El señor de los cielos, con un personaje súper diferente: una agente de la DEA. Muy en otro tipo de personaje, lo cual está padre” .

Del drama íntimo al thriller de acción, Ana Sofía Gatica reafirma que su cuerpo, su voz y su presencia son su mejor herramienta: un arma poderosa para narrar historias en una industria que no deja de transformarse.

Fotograma de la serie Pecados inconfesables.

