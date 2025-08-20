Ana Sofía Gatica: “El cuerpo es un arma superpoderosa para contar historias”

La dualidad de Livia

Livia es una mujer que quiere romper con la sombra de su padre, Claudio (personaje interpretado por Erik Hayser, pero que al mismo tiempo termina reflejándose en él. “Entre más lucha a no parecerse a Claudio, más se parece… y cuando suelta un poco eso, logramos ver también a una Livia mucho más sensible, buena onda, relajada” . Esa contradicción, explica Gatica, fue uno de los motores de su interpretación.

Otro rasgo clave fue su faceta de ambientalista, que la actriz describe como parte esencial de la construcción del personaje: “Es una ambientalista medio berrinchuda… quise que no fuera superficial, que tuviera razones que para ella son importantes”.

Retratos de la actriz mexicana Ana Sofía Gatíca. (Edward Pages / makeup: @ger.parra hair: @gabiokka foto: @440lemus)

Actuar en tiempos de plataformas

El rodaje de Pecados inconfesables fue vertiginoso: 18 capítulos en apenas tres meses. Una dinámica que refleja lo que Gatica observa en la industria actual: “Los procesos se vuelven mucho más rápidos y un poco más efímeros… un proyecto cuando lo estrenas dura el furor una semana y luego ya pasa otro”.

Por eso, dice, el estreno se vive con intensidad. “El día que sale al aire hay una sensación de relajación muy grande porque ya está. Ya no hay nada que hacer”. Lo que queda, asegura, es disfrutar el momento y atesorar el trabajo compartido con el elenco: “Había tanto amor puesto en el proyecto que ya era un éxito para nosotros antes de salir”.

