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Belleza

Glam de Día de Muertos: cómo llevar la tradición más importante del año en tu makeup

Cempasúchil en los párpados, los labios de terciopelo y un brillo que parece de vela. Ideas para un maquillaje inspirado en el altar que se siente elegante e íntimo.
jue 29 octubre 2026 12:28 PM
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El Día de muertos también tiene su lado glam (via Instagram: @digaragui)

Hay algo en estas fechas que nos pone sentimentales y nos despierta las ganas de maquillarnos. Será el olor a copal, el naranja de las flores o las ofrendas que nos hacen pensar en quienes ya no están, pero el Día de Muertos tiene una estética tan nuestra que merece algo más que una máscara de Halloween.

La idea no es pintarte una calavera de pies a cabeza. Es tomar prestados los colores, las texturas y la emoción de la celebración y llevarlos a look que puedes usar en cualquier fiesta en estas fechas, para celebrar el amor y la vida.

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Una mirada de altar

Empieza por los ojos, que es donde vive la magia. un delineado gráfico con una línea larga y unos puntitos o pequeños trazos en el contorno evoca los adornos de las catrinas sin ser un disfraz. Hazlo en negro para que resalte o en ciruela o azul noche si lo quieres mas suave.

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Un delineador negro profundo para enmarcar tu mirada en este look (Perfect Strokes Matte Liquid Liner, $585, Rare Beauty, Sephora)


Después, deja que el cempasúchil haga lo suyo: naranja quemado, ámbar, dorado y amarillo mantequilla en degradado, con el tono mas intenso en el pliegue y un toque dorado centro del parpado. Con unas pestañas bien definidas, el efecto de pétalos al sol se ve mucho más sofisticado de lo que imaginas.

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Una paleta de sombras con todos naranja quemado y mucho dorado (Naked Shaped Multi-Tasking Palette Warm, $1,760, Urban Decay, Sephora)

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Terciopelo, luz de vela y flores

Para equilibrar el color arriba, los labios pueden irse hacia los tonos del papel picado: vino magenta, rosa mexicano o un morado profundo. Si prefieres algo mas discreto, un tinte mate difuminado se ve increíble y dura toda la noche.

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Una labial en tono vino magenta inspirado en el papel picado (
Liquid Matte Ultra-Comfort Transfer-Proof Lipstick, $610, Huda Beauty, Sephora)

El toque final es la luz. Un iluminador en pómulos y en el arco de las cejas, dan ese destello de veladora. Elige una solo punto de brillo y deja que se la estrella. Y para cerrar el mood, unas flores en el pelo, una trenza con listones de colores o aretes grandes de aire artesanal.

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Experimentar con los colores y las texturas harán que tu look sea mucho más especial (via Instagram: @nayellioa)

El mejor glam de Día de Muertos es el que te hace sentir cerca de lo que celebras: tu familia, tus recuerdos, tus raíces. Que cada pincelada sea un pequeño ritual, y que verte frente al espejo te de un poquito de alegría. Porque en esta fiesta, el beauty es una forma de recordar.

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