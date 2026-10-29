Glam de Día de Muertos: cómo llevar la tradición más importante del año en tu makeup

Hay algo en estas fechas que nos pone sentimentales y nos despierta las ganas de maquillarnos. Será el olor a copal, el naranja de las flores o las ofrendas que nos hacen pensar en quienes ya no están, pero el Día de Muertos tiene una estética tan nuestra que merece algo más que una máscara de Halloween.

La idea no es pintarte una calavera de pies a cabeza. Es tomar prestados los colores, las texturas y la emoción de la celebración y llevarlos a look que puedes usar en cualquier fiesta en estas fechas, para celebrar el amor y la vida.