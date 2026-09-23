Las cejas de Simone Rocha se convierten en el accesorio de belleza inesperado de London Fashion Week

Thomas de Kluyver

: El makeup artist detrás de estas cejas

Para esta colección, el maquillista Thomas De Kluyver volvió a tratar el beauty look como una extensión del stylist. Las cejas fueron creadas con cuentas en tonos rosa, blanco, azul y verde, colocadas cuidadosamente para formar pequeñas flores sobre el arco de cada modelo. La intención fue transformarlas en un elemento decorativo que actuara como un elemento único que llamara mucho la atención.

El talento detrás de los makeup looks de Simone Rocha: Thomas De Kluyver. (vía Instagram (@thomasdekluyver))



La idea va en línea con el concepto de beauty que acompañó a la colección: una piel fresca y luminosa que hizo contraste con detalles mucho más elaborados, entre ellos los labios rojos con un acabado aterciopelado. De Kluyver incluso describió el maquillaje de Simone Rocha como una especie de accesorio de moda, un statement que se refleja cuando las propias cejas dejan de cumplir con lo clásico, para convertirse en parte de todo lo que el glam conlleva.



Lo interesante es que esta no es la primera vez que Simone Rocha utiliza las cejas para llevar el beauty look hacia un terreno artístico y crativo. En su colección AW26, también presentada en Londres, De Kluyver experimentó con pequeños piercings falsos y formas inspiradas en las cejas de los años 30.