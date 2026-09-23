Las cejas de Simone Rocha se convierten en el accesorio de belleza inesperado de London Fashion Week

Londres vivió Fashion Week y Simone Rocha llevó el makeup de sus modelos al siguiente nivel. Las flores no solo aparecieron en la ropa. El beauty look llevó un elemento en las cejas que convirtieron una parte cotidiana del maquillaje en una pieza más del styling.
El resultado mantiene ese equilibrio tan característico de la diseñadora entre lo romántico y lo inesperado. Con piel fresca, labios rojos y una mirada mucho más sencilla, las cejas se llevaron toda la atención y demostraron que, en la pasarela, hasta el detalle más pequeño puede convertirse en el protagonista .
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Thomas de Kluyver
: El makeup artist detrás de estas cejas
Para esta colección, el maquillista Thomas De Kluyver volvió a tratar el beauty look como una extensión del stylist. Las cejas fueron creadas con cuentas en tonos rosa, blanco, azul y verde, colocadas cuidadosamente para formar pequeñas flores sobre el arco de cada modelo. La intención fue transformarlas en un elemento decorativo que actuara como un elemento único que llamara mucho la atención.
La idea va en línea con el concepto de beauty que acompañó a la colección: una piel fresca y luminosa que hizo contraste con detalles mucho más elaborados, entre ellos los labios rojos con un acabado aterciopelado. DeKluyver incluso describió el maquillaje de SimoneRocha como una especie de accesorio de moda, un statement que se refleja cuando las propias cejas dejan de cumplir con lo clásico, para convertirse en parte de todo lo que el glam conlleva.
Lo interesante es que esta no es la primera vez que SimoneRocha utiliza las cejas para llevar el beautylook hacia un terreno artístico y crativo. En su colección AW26, también presentada en Londres, De Kluyver experimentó con pequeños piercings falsos y formas inspiradas en las cejas de los años 30.
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Una nueva forma de llevar las flores
Las flores fueron uno de los motivos principales de la colección SS27 de SimoneRocha. Aparecieron en distintos detalles de las prendas, por lo que llevarlas también al rostro hizo que el maquillaje y la ropa se sintieran como uno mismo sin romper el concepto . Para crear el beauty look, Thomas aseguró haber preparado la piel con productos de Dr. Barbara Sturm y utilizado maquillaje de Byredo, logrando una piel fresca y luminosa antes de añadir los detalles más llamativos.
Y aunque unas cejas cubiertas de pequeñas flores probablemente no sean el look que llevaremos mañana a la oficina, sí dejan claro algo sobre el maquillaje de pasarela: no siempre tiene que seguir las reglas de lo convencional. También puede ser un espacio para experimentar, jugar con texturas, formas y colores y, sobre todo, para llevar una idea de la ropa hasta el rostro. Para Simone Rocha, el maquillaje se convirtió en una extensión de la colección y en una invitación a explorar la belleza desde un lado mucho más creativo.