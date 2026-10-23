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Belleza

Jean Paul Gaultier celebra los 30 años de Le Male con una exhibición inmersiva en CDMX

La icónica fragancia masculina llega a Ciudad de México con una experiencia que conecta perfumería, arte contemporáneo y nuevas formas de entender la masculinidad.
vie 23 octubre 2026 04:16 PM
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JPG llega a México con su icónica galería en Día de Muertos. (Cortesía)

En 1995, Jean Paul Gaultier revolucionó el universo de la perfumería con Le Male, una fragancia que desafió las convenciones desde su presentación: un torso masculino convertido en frasco, las clásicas rayas marineras y una estética que convirtió la masculinidad en un territorio de expresión y libertad. Tres décadas después, ese espíritu sigue vigente y encuentra una nueva forma de manifestarse en Ciudad de México.

Del 22 al 25 de octubre, Casa Club se convierte en el escenario de ET Gaultier Créa L’Homme: Le Male, Past, Present, Future, una exhibición inmersiva abierta al público que celebra el legado de la fragancia a través de seis salas dedicadas al arte, la fotografía, la imagen en movimiento y la exploración sensorial.

Más que un recorrido por la historia de Le Male, la experiencia propone una conversación entre el universo creativo de Gaultier y las voces de artistas contemporáneos que cuestionan los códigos tradicionales de la masculinidad.

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Le Male Factory: nuevas formas de mirar el cuerpo masculino

Uno de los espacios centrales de la exhibición es Le Male Factory, una plataforma que retoma el espíritu transgresor de Jean Paul Gaultier para dar lugar a nuevas interpretaciones sobre el deseo, la identidad y la cultura queer.

Desde Ciudad de México, el artista multidisciplinario Carlos Rodríguez presenta una visión propia del marinero, una de las figuras más reconocibles de la marca. A través de la pintura y la cerámica, su trabajo explora el cuerpo masculino desde la ternura, el humor, la fantasía y la libertad, alejándose de los ideales convencionales para mostrar una masculinidad más compleja y emocional.

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Una exhibición que mezcla lo mejor del arte, la moda y la perfumería. (Cortesía)

La fotografía también forma parte de esta conversación con 9 Photographers / 9 Visions, un proyecto que reúne a nueve fotógrafos invitados a reinterpretar el cuerpo masculino desde distintas perspectivas. Andrés Albarrán, Alexis Ort, Carlos Venegas, Diego Oviedo, María Garza Cortés, Mauro Azua Humara, Rafael Escalante, Tonatiuh Díaz y Yke O'Hara participan en esta propuesta, donde el retrato, la intimidad, la moda, la amistad y la vulnerabilidad construyen nuevas narrativas sobre lo masculino.

Del cine al arte: un recorrido que también habla de México

La exhibición incorpora la obra de Vir Andres Hera, artista y cineasta mexicano radicado en Francia, cuya instalación Circuito Serpiente conecta el cine con la arquitectura y explora geografías queer, mitologías ancestrales y otras formas de habitar la identidad. La pieza, reconocida en la Bienal de Lyon 2024, invita a experimentar la imagen en movimiento desde una perspectiva inmersiva.

El recorrido culmina con Presence / Absence, una instalación inspirada en el Día de Muertos que reflexiona sobre la memoria, la transformación y aquello que permanece. A través de flores, luz y espejos, el espacio multiplica los reflejos de los visitantes y convierte su presencia en parte de la obra.

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La exhibición de tiene varias experiencias para oler las diferentes versiones de la loción. (Cortesía)


Así, los códigos culturales de México se integran a una experiencia que no busca reproducir símbolos de manera literal, sino reinterpretarlos desde una mirada contemporánea.

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Treinta años cuestionando las reglas

Desde su creación, Le Male ha construido una identidad que trasciende la perfumería. Su marinero, sensual y provocador, desafía las fronteras entre lo masculino y lo femenino, la alta costura y la calle, lo clásico y lo inesperado.

La fragancia fue creada por Francis Kurkdjian, quien recordó el espíritu experimental detrás de su desarrollo: “Antes de crear una fragancia, intento crear una emoción, una sensación. Con Le Male, en aquel momento, estábamos fuera de las reglas”.

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(Cortesía)

Esa filosofía continúa presente en ET Gaultier Créa L’Homme, una exhibición que conecta el legado de la casa con nuevas expresiones artísticas y demuestra que la perfumería también puede ser un punto de partida para cuestionar las convenciones culturales.

Para celebrar su llegada a México, Jean Paul Gaultier organizó una fiesta de apertura con amigos de la marca e invitados especiales, quienes se reunieron para vivir una noche inspirada en el espíritu irreverente de la firma.

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El must este fin de semana en la CDMX. (Cortesía)

Treinta años después, Le Male continúa navegando. Esta vez, su destino es una Ciudad de México que encuentra en el arte nuevas maneras de explorar la identidad, el deseo y la libertad.

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Belleza

La rutina completa del maquillaje viral de Hailey Bieber (spoiler: es más fácil de lo que crees)

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