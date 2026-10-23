Jean Paul Gaultier celebra los 30 años de Le Male con una exhibición inmersiva en CDMX

Le Male Factory: nuevas formas de mirar el cuerpo masculino

Uno de los espacios centrales de la exhibición es Le Male Factory, una plataforma que retoma el espíritu transgresor de Jean Paul Gaultier para dar lugar a nuevas interpretaciones sobre el deseo, la identidad y la cultura queer.

Desde Ciudad de México, el artista multidisciplinario Carlos Rodríguez presenta una visión propia del marinero, una de las figuras más reconocibles de la marca. A través de la pintura y la cerámica, su trabajo explora el cuerpo masculino desde la ternura, el humor, la fantasía y la libertad, alejándose de los ideales convencionales para mostrar una masculinidad más compleja y emocional.



Una exhibición que mezcla lo mejor del arte, la moda y la perfumería. (Cortesía)

La fotografía también forma parte de esta conversación con 9 Photographers / 9 Visions, un proyecto que reúne a nueve fotógrafos invitados a reinterpretar el cuerpo masculino desde distintas perspectivas. Andrés Albarrán, Alexis Ort, Carlos Venegas, Diego Oviedo, María Garza Cortés, Mauro Azua Humara, Rafael Escalante, Tonatiuh Díaz y Yke O'Hara participan en esta propuesta, donde el retrato, la intimidad, la moda, la amistad y la vulnerabilidad construyen nuevas narrativas sobre lo masculino.

Del cine al arte: un recorrido que también habla de México

La exhibición incorpora la obra de Vir Andres Hera, artista y cineasta mexicano radicado en Francia, cuya instalación Circuito Serpiente conecta el cine con la arquitectura y explora geografías queer, mitologías ancestrales y otras formas de habitar la identidad. La pieza, reconocida en la Bienal de Lyon 2024, invita a experimentar la imagen en movimiento desde una perspectiva inmersiva.

El recorrido culmina con Presence / Absence, una instalación inspirada en el Día de Muertos que reflexiona sobre la memoria, la transformación y aquello que permanece. A través de flores, luz y espejos, el espacio multiplica los reflejos de los visitantes y convierte su presencia en parte de la obra.



La exhibición de tiene varias experiencias para oler las diferentes versiones de la loción. (Cortesía)





Así, los códigos culturales de México se integran a una experiencia que no busca reproducir símbolos de manera literal, sino reinterpretarlos desde una mirada contemporánea.