Hair jewelry: los accesorios que conquistaron Fashion Week y ahora están en nuestros peinados

¿No sabes por dónde empezar? Te dejamos una guía completa del hair jewelry

Hair cuff

Esta es la pieza más escultural de la tendencia: un anillo de metal grueso que envuelve la coleta, el chongo o una trenza y esconde la liga. La low ponytail y los nudos bajos que vimos en las pasarelas de primavera-verano 2027 son el mejor lienzo para lucirlo.

La pieza más escultural de la tendencia, ideal para una low ponytail o un chongo bajo (Vía Instagram (@clowatelier))

Si tienes el pelo largo, la mejor forma de llevar el hair cuff es con una coleta baja, con el cuff sobre la liga; incluso puedes darle una vuelta a la coleta para lograr ese efecto de nudo. El pelo chino exige más volumen para no perder los rizos: deja la liga más suelta para que no pierda la textura. Si tienes el pelo más corto, puedes optar por dos trenzas o media coleta y dejar que el accesorio haga el resto del trabajo.

French pin

Es una horquilla en forma de U que, con sus dos puntas, se teje dentro del chongo para sostenerlo sin ligas o pinzas. Después de dos décadas sin ser usado, este accesorio volvió en el desfile primavera-verano 2026 de The Row y ahora no sale de nuestro feed como el reemplazo más chic del claw clip.

El french pin acompañado de un hair stick y una peineta. (Vía Instagram (@jaderuzzo))

Si tienes una melena larga y abundante, tuércela dos o tres veces en una coleta y sosténla con el French pin: insértalo en diagonal, gíralo y empuja hacia abajo para fijarlo. Si tienes el pelo más corto o más fino, este accesorio es tu mejor opción. Puedes aplicar un poco de shampoo en seco para que la pieza se sostenga mejor. Incluso puedes dejar unos mechones de enfrente fuera para darle ese toque effortless.