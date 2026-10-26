Hair jewelry: los accesorios que conquistaron Fashion Week y ahora están en nuestros peinados

Durante años, nuestros aliados de todas las mañanas, sobre todo en esos días en los que no teníamos tiempo para peinarnos, fueron los claw clips y las ligas: prácticos, rápidos y sin complicaciones. Pero esto está cambiando. En los desfiles de New YorkFashion Week, los nudos y los chongos despeinados de la temporada primavera-verano 2027 abrieron paso a la joyería para el pelo, una tendencia que The Row ya había incorporado en París con torsiones esculturales sujetas con horquillas y peinetas.
Estos accesorios dejan de ser únicamente para las novias o las alfombras rojas para convertirse en algo que todas vamos a usar esta temporada. Te contamos la forma más fácil de que un peinado de cinco minutos se vea pensado y elegante con distintos tipos de hair jewelry.
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¿Por qué conquistaron nuestro pelo?
Un accesorio que habla por sí solo
Después de varias temporadas de pura practicidad, la moda vuelve a apostar por los detalles que hacen la diferencia, y aquí está la clave del éxito del hair jewelry: recoge el pelo sin perder el volumen y, a diferencia de una liga, no lo jala ni lo maltrata. Además, agrega un detalle que, aunque es pequeño, eleva muchísimo tu look.
El mejor aliado de esta temporada
Con la llegada del frío, los cuellos altos, los suéteres y las bufandas piden un recogido y un toque de joyería en el pelo que estilizan cualquier look. También es la pieza ideal para la temporada de fiestas y cenas de fin de año: el mismo peinado que utilizas en el día a día lo puedes elevar con cualquiera de estos accesorios.
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¿No sabes por dónde empezar? Te dejamos una guía completa del hair jewelry
Hair cuff
Esta es la pieza más escultural de la tendencia: un anillo de metal grueso que envuelve la coleta, el chongo o una trenza y esconde la liga. La low ponytail y los nudos bajos que vimos en las pasarelas de primavera-verano 2027 son el mejor lienzo para lucirlo.
Si tienes el pelo largo, la mejor forma de llevar el hair cuff es con una coleta baja, con el cuff sobre la liga; incluso puedes darle una vuelta a la coleta para lograr ese efecto de nudo. El pelo chino exige más volumen para no perder los rizos: deja la liga más suelta para que no pierda la textura. Si tienes el pelo más corto, puedes optar por dos trenzas o media coleta y dejar que el accesorio haga el resto del trabajo.
French pin
Es una horquilla en forma de U que, con sus dos puntas, se teje dentro del chongo para sostenerlo sin ligas o pinzas. Después de dos décadas sin ser usado, este accesorio volvió en el desfile primavera-verano 2026 de The Row y ahora no sale de nuestro feed como el reemplazo más chic del claw clip.
Si tienes una melena larga y abundante, tuércela dos o tres veces en una coleta y sosténla con el French pin: insértalo en diagonal, gíralo y empuja hacia abajo para fijarlo. Si tienes el pelo más corto o más fino, este accesorio es tu mejor opción. Puedes aplicar un poco de shampoo en seco para que la pieza se sostenga mejor. Incluso puedes dejar unos mechones de enfrente fuera para darle ese toque effortless.
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Stick barrette
Esta es la versión para aquellas a las que más les gusta divertirse con su look: es una placa decorativa que viene en distintas formas y se atraviesa en el pelo con un palo que lo fija. El stick barrette es ese accesorio que lo tiene todo, pues la placa funciona como joya y se convierte en el centro del peinado.
Funciona mejor con pelo medio a largo; haz un chongo bajo, coloca la placa encima y pasa el palito a través del pelo. Si tienes una melena gruesa, utiliza una placa amplia con un palito largo para que sujete bien el pelo; si es más fino, haz el chongo más pequeño y apretado para que no se deslice el accesorio. Para las rizadas, es mejor hacer el chongo más suelto para un efecto relajado y que no se pierda la onda.
Pasadores con joyas
Los pasadores con joyas son la prueba de que tu melena también puede vestirse de gala. Son piezas inspiradas en las de nuestras abuelas, con perlas y cristales que tienen ese aire art déco y ese toque de reliquia que Zoë Kravitz llevó a los Golden Globes. Este es el accesorio perfecto para darle un toque de brillo a cualquier peinado.
Con el pelo largo, haz un chongo y acomoda dos o tres pasadores de forma asimétrica; si es lacio, aplica una crema para peinar antes de hacer el peinado para que no se resbalen. En pelo chino, úsalos para recoger los mechones que queden fuera; incluso puedes usarlos con la melena suelta y recoger solo el pelo de enfrente para no perder la textura.
El hair jewelry nos recuerda que arreglarse no tiene que ser aburrido ni complicado. Basta con un chongo y una pieza que haga de nuestro look una experiencia de pasarela.