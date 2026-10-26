Esto es todo lo que debes saber sobre la tendencia anti- blush

Algunos tonos que puedes elegir para explorar esta tendencia

El nuevo tono para las mejillas

So Natural es uno de los tonos que el makeup artist Ivan Lam recomienda para llevar esta tendencia. Su café-beige se aleja de los colores que normalmente asociamos con el blush y, al aplicarlo, se integra con la piel para aportar dimensión y calidez sin que el resultado se sienta demasiado maquillado. Una opción ideal para quienes quieren explorar otros tonos sin alejarse de un acabado natural.

Uno de los más virales en redes, en el tono So Natural (Glow play cushiony blush, $690, MAC Cosmetics, Sephora)





Ni rosa ni café

Si lo que buscas es alejarte de los rosas más obvios sin irte a un tono completamente café, esta opción de Pat McGrath se encuentra ese punto medio. Su tonalidad aporta un toque de color más apagado y sofisticado a las mejillas, perfecto para quienes quieren experimentar con el blush sin que este se convierta en el centro del look.



Para un acabado natural y sutil. En el tono Nude Venus II (Rubor Fetish Divine, $1300, Pat McGrath, El Palacio De Hierro )





Uno de los favoritos en su versión más soft

El blush de Patrick Ta se ha convertido en uno de los favoritos en el mundo del beauty, con una gama de tonos que ha aparecido una y otra vez en los looks de celebs. Dentro de ella, también hay opciones mucho más suaves que se alejan del efecto de color intenso y encuentran ese punto en el que el producto se integra con la piel. Una buena referencia para entender cómo un mismo blush puede cambiar por completo dependiendo del tono.

