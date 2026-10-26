Esto es todo lo que debes saber sobre la tendencia anti- blush

Después de años de blush blindness, dónde más evidente fuera el color en las mejillas, mejor. Ahora, el blush comienza a explorar una nueva dirección. La apuesta está en tonos menos saturados y mucho menos obvios que, al llevarlos sobre la piel, se funden con ella de una manera que casi hace dudar si realmente estamos viendo un blush.
Cafés, beiges, malvas, terracotas y otras gamas que normalmente no relacionaríamos con este producto están cambiando la forma de llevar blush, demostrando que el color en las mejillas no siempre tiene que verse intenso para hacer la diferencia. La clave está en encontrar ese tono que se integre al rostro y aporte dimensión sin sentirse como una capa saturada de color. Y sí, ya hay muchos productos que están llevando esta tendencia a nuestras cosmetiqueras.
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Algunos tonos que puedes elegir para explorar esta tendencia
El nuevo tono para las mejillas
So Natural es uno de los tonos que el makeup artistIvan Lam recomienda para llevar esta tendencia. Su café-beige se aleja de los colores que normalmente asociamos con el blush y, al aplicarlo, se integra con la piel para aportar dimensión y calidez sin que el resultado se sienta demasiado maquillado. Una opción ideal para quienes quieren explorar otros tonos sin alejarse de un acabado natural.
Ni rosa ni café
Si lo que buscas es alejarte de los rosas más obvios sin irte a un tono completamente café, esta opción de PatMcGrath se encuentra ese punto medio. Su tonalidad aporta un toque de color más apagado y sofisticado a las mejillas, perfecto para quienes quieren experimentar con el blush sin que este se convierta en el centro del look.
Uno de los favoritos en su versión más soft
El blush de Patrick Ta se ha convertido en uno de los favoritos en el mundo del beauty, con una gama de tonos que ha aparecido una y otra vez en los looks de celebs. Dentro de ella, también hay opciones mucho más suaves que se alejan del efecto de color intenso y encuentran ese punto en el que el producto se integra con la piel. Una buena referencia para entender cómo un mismo blush puede cambiar por completo dependiendo del tono.
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Tres looks para inspirarte a probar la tendencia
En estos tres beauty looks, el blush pasa a segundo plano para convertirse en parte del conjunto. Tonos suaves que hacen match con la piel, sombras en gamas similares y una aplicación ligera crean ese efecto casi imperceptible que define esta nueva forma de llevarlo.
Si quieres probar la tendencia, estos looks son una buena referencia para hacerlo sin complicarte: especialmente de día, cuando buscas un maquillaje natural pero con intención. Y aunque explorar nuevos tonos siempre es divertido, al final se trata de encontrar la versión que más te guste y con la que te sientas cómoda.