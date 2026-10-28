Formas de llevar los cuatro colores de la paleta de otoño a tu rutina de belleza

Ya nos despedimos de los colores vibrantes y suaves del verano para darle la bienvenida a los tonos profundos y oscuros del otoño. Este año, la paleta de colores de la temporada viene con mucha textura y elegancia y gira en torno al vino, el azul empolvado, el rosa deslavado y el verde olivo.
Lo mejor de estos colores es que no se quedan solo en la ropa; también se pueden usar en el maquillaje, las uñas e incluso en los perfumes. Reunimos propuestas color a color para que lleves la paleta otoñal más allá de la ropa y la conviertas en un ritual esta temporada.
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Vino: el tono favorito del otoño
Un vino para presumir
El vino es el color que más puedes presumir en el otoño; es profundo, sofisticado y misterioso. En el makeup, combina muy bien con los labios. El Rouge Dior 964 Ambitious es un tono vino con un ligero matiz de café que funciona perfectamente tanto para el día a día como para un evento importante. Su fórmula combina extractos de peonía roja y granada, lo que mantiene tus labios hidratados todo el día.
Uno de los mejores colores para las uñas es el vino; el esmalte Rouge Noir de Chanel es uno de los tonos más emblemáticos de la marca. La fórmula tiene un pigmento muy concentrado, combina ceramidas de camelia de origen natural y su aplicador es plano y ancho, lo que facilita la aplicación y deja un acabado perfecto con solo dos capas.
El vino en su versión fragancia
Para llevar el vino de una forma menos literal, el perfume Lost Cherry de Tom Ford es la forma perfecta. Tiene notas de cereza negra, licor de cereza y almendra amarga; el corazón de la fragancia está formado por rosa turca y jazmín sambac, y cierra con unas notas de vainilla que acompañan cálidamente todo el día.
Azul empolvado: el contraste perfecto
Manos y mirada en azul
El azul empolvado es el contraste perfecto para los tonos cálidos del otoño y, usado junto con el vino, crea la combinación perfecta. En el makeup, la mejor forma de llevarlo es en los ojos; el Eyeshadow Pro Palette Refill Pan de MAC en el tono Tilt es una de las mejores opciones para llevar este tono en la mirada. Lo puedes llevar tan sutil o tan cargado como te guste.
El esmalte Nail Lacquer de OPI en el tono Happy Play-ce es una forma más divertida de llevar este color en las uñas. Tiene una fórmula vibrante y duradera que le aporta un toque de brillo a tus manos. Aplica una capa de sellador para que el esmalte dure más y puedas lucir unas uñas perfectas y glowy en esta temporada.
Moras y laurel
Uno de los olores que más nos gustan de la temporada, más allá de los amaderados, es el que huele a una tarde lluviosa fresca. El azul empolvado nos evoca las moras, y la fragancia ideal para esta temporada es el Blackberry & Bay Cologne de Jo Malone London. Este perfume es una explosión de jugo de moras mezclado con hojas de laurel, para darle frescura, y madera recién recolectada que nos recuerda al otoño. Puedes aplicarlo solo o mezclarlo con otras fragancias.
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Rosa deslavado: el color favorito de siempre en una versión más otoñal
Pinky cheeks y shimmer
El rosa siempre será nuestro mejor aliado en el maquillaje, pero para esta temporada, apostamos por un tono mucho más tenue que el que normalmente usamos. Para llevarlo en las mejillas, el Dior Backstage Rosy Glow en el tono 001 Pink es uno de esos productos que nunca vamos a dejar ir. Al momento de aplicarlo, reacciona al pH de la piel para lograr un color personalizado, adaptable y duradero que nos evoca completamente el rosa del otoño.
Si te gusta llevar shimmer en todos tus looks, esta temporada no se queda atrás. El Prisme Libre Highlighter Powder de Givenchy en el tono Lilac Pink es el ideal para llevar el rosa deslavado al siguiente nivel. Este producto realza el glow de la piel de una forma fresca y aporta un acabado radiante y sofisticado que ilumina la cara al instante.
Para las amantes de lo gourmand
Para aquellas a las que les encantan los perfumes gourmand, el Born in Roma Hair & Body Mist Vanilla Bliss de Valentino es ideal. Sus notas son principalmente leche cremosa, que abre de una forma muy dulce; absoluto de rosa damascena, que nos recuerda a un ramo de flores recién cortadas, e infusión de vainilla Bourbon, que crea un equilibrio perfecto entre dulzura y audacia. Esta fragancia es ideal para usarse todo el día y dejar un velo cremoso por donde sea que pases.
Verde olivo: el neutro de esta temporada
La mirada en verde olivo
El verde olivo funciona casi como un neutro; combina a la perfección con el café chocolate, el negro e incluso el vino. Para llevar el verde olivo en el maquillaje, lo puedes hacer con un delineador. El Diorshow 24H Stylo 471 Matte Green es un lápiz waterproof con acabado mate y muy intenso; su fórmula es cremosa y se desliza fácilmente. Incluye una punta retráctil, difuminador y sacapuntas, así que basta con trazarlo en la línea de las pestañas y atenuarlo a tu gusto.
Madera, flores y tabaco
La fragancia Orphéon de Diptyque es una de esas que nos recuerdan al olivo, con notas amaderadas, florales y un toque sutil de tabaco que conviven para crear una fragancia que evoca la sofisticación. Este perfume unisex encapsula la magia de las noches en Saint-Germain y ofrece un aroma único y cautivador.
Esta temporada, los colores del otoño no se quedan en el clóset; se llevan en los labios, en la mirada, en las uñas y en la piel. Solo falta elegir tu tono favorito para presumir este otoño.