Formas de llevar los cuatro colores de la paleta de otoño a tu rutina de belleza

Vino: el tono favorito del otoño

Un vino para presumir

El vino es el color que más puedes presumir en el otoño; es profundo, sofisticado y misterioso. En el makeup, combina muy bien con los labios. El Rouge Dior 964 Ambitious es un tono vino con un ligero matiz de café que funciona perfectamente tanto para el día a día como para un evento importante. Su fórmula combina extractos de peonía roja y granada, lo que mantiene tus labios hidratados todo el día.

Dos productos que no vas a soltar esta temporada. (Rouge Dior 964 Ambitious, $1,020, Dior, dior.com/ Le Vernis 155 Rouge Noir, $740, Chanel, chanel.com)



Uno de los mejores colores para las uñas es el vino; el esmalte Rouge Noir de Chanel es uno de los tonos más emblemáticos de la marca. La fórmula tiene un pigmento muy concentrado, combina ceramidas de camelia de origen natural y su aplicador es plano y ancho, lo que facilita la aplicación y deja un acabado perfecto con solo dos capas.

El vino en su versión fragancia

Para llevar el vino de una forma menos literal, el perfume Lost Cherry de Tom Ford es la forma perfecta. Tiene notas de cereza negra, licor de cereza y almendra amarga; el corazón de la fragancia está formado por rosa turca y jazmín sambac, y cierra con unas notas de vainilla que acompañan cálidamente todo el día.

El vino en un frasco, perfecto para combinar con tus looks. (Lost Cherry Eau de Parfum, $9,000, Tom Ford, Sephora)





Azul empolvado: el contraste perfecto

Manos y mirada en azul

El azul empolvado es el contraste perfecto para los tonos cálidos del otoño y, usado junto con el vino, crea la combinación perfecta. En el makeup, la mejor forma de llevarlo es en los ojos; el Eyeshadow Pro Palette Refill Pan de MAC en el tono Tilt es una de las mejores opciones para llevar este tono en la mirada. Lo puedes llevar tan sutil o tan cargado como te guste.

El tono ideal para elevar cualquier look y que genera contraste con todos los tonos otoñales. (Eye Shadow Pro Palette Refill Pan en Tilt, $360, MAC, maccosmetics.com.mx/ Nail Lacquer en Happy Play-ce, $266, OPI, Liverpool)



El esmalte Nail Lacquer de OPI en el tono Happy Play-ce es una forma más divertida de llevar este color en las uñas. Tiene una fórmula vibrante y duradera que le aporta un toque de brillo a tus manos. Aplica una capa de sellador para que el esmalte dure más y puedas lucir unas uñas perfectas y glowy en esta temporada.

Moras y laurel

Uno de los olores que más nos gustan de la temporada, más allá de los amaderados, es el que huele a una tarde lluviosa fresca. El azul empolvado nos evoca las moras, y la fragancia ideal para esta temporada es el Blackberry & Bay Cologne de Jo Malone London. Este perfume es una explosión de jugo de moras mezclado con hojas de laurel, para darle frescura, y madera recién recolectada que nos recuerda al otoño. Puedes aplicarlo solo o mezclarlo con otras fragancias.