Sandra Bullock y Nicole Kidman revelan sus lipsticks favoritos de los 90; te contamos cómo lograr el mismo tono

Los tonos berries que Nicole Kidman ama y no suelta

La actriz ama ese efecto que dejan algunos lipsticks en los labios y hace que parezca que acabas de comer berries. Su tono favorito es un berry jugoso, natural y con un brillo que se ve fresco. Es un efecto que se ve espontáneo, pero tiene su técnica. El secreto está en utilizar fórmulas brillosas y translúcidas que dejen ver un poco el color natural de tus labios.

Aplica una capa ligera del lipstick en el centro de los labios y difumínalo hacia afuera con los dedos para lograr que los labios tengan dimensión. Si quieres más intensidad, vuelve a repetir este paso; si prefieres algo más natural, déjalo así. Con ambas versiones logras un look effortless con ese efecto que Nicole ama y a nosotras nos encanta.

Los productos para lograr el tono berry que Nicole Kidman ama: el clásico black honey y un gloss que aporte brillo. (Almost lipstick black honey, $499, Clinique, Sephora/ Dior addict lip maximizer intense blueberry, $970, Dior, Sephora)

Ambos looks de labios son muy distintos entre sí, pero tienen algo en común: una vez que los pruebes, no los vas a querer dejar. Ya sea el berry jugoso de Nicole o el café-malva noventero de Sandra, alguno podría convertirse en tu nuevo tono favorito.