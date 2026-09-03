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Sandra Bullock y Nicole Kidman revelan sus lipsticks favoritos de los 90; te contamos cómo lograr el mismo tono

Las actrices tienen un tono de lipstick al que siempre vuelven y que marcó toda una década; aquí te decimos cómo lograrlo tú misma.
jue 03 septiembre 2026 02:41 PM
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Del berry jugoso al café-malva noventero: Nicole Kidman y Sandra Bullock y sus labiales de siempre. (Vía Getty Images / Instagram (@mphbeauty))

Todas tenemos ese lipstick al que volvemos una y otra vez por más que probemos otros. Sandra Bullock y Nicole Kidman tienen esos tonos que definieron toda una época y a los que siempre regresan y no podríamos estar más obsesionadas con ellos. Ahora que promueven Practical Magic 2, las actrices recordaron los icónicos lipsticks que usaron hace unas décadas.

Sandra usaba un icónico lipstick de MAC, café-malva, mate, muy elegante y atemporal. Nicole prefería un tono que ella describe como el de unos labios después de comer berries. Ambas actrices nos demuestran que siempre tendremos esos tonos que no podemos soltar, y aquí te contamos cómo lograr sus colores de labios favoritos.

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Sandra Bullock y el labial café de MAC que marcó una década

El lipstick favorito de Sandra es puro glamour. Su tono de siempre es un café-malva mate que nos regresa directo a los noventa, una época en la que delinear los labios era indispensable en cualquier look. Para lograrlo, utiliza el icónico delineador Spice de MAC, un tono neutro café-malva que favorece a todas.

El secreto está en el combo: delinea con este lápiz y rellena el resto del labio con el mismo producto para lograr ese acabado mate que tanto ama la actriz. Si quieres agregar más profundidad, aplica un labial mate de la misma gama de colores. El resultado es un labio muy elegante que no querrás soltar; ese combo nunca pasará de moda.

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El combo para lograr el tono favorito de Sandra Bullock: delineador y labial café-malva de MAC. (MAC lip pencil cool spice, $460, MAC, Sephora/ Macximal silky matte lipstick velvet teddy, $490, MAC, Sephora)

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Los tonos berries que Nicole Kidman ama y no suelta

La actriz ama ese efecto que dejan algunos lipsticks en los labios y hace que parezca que acabas de comer berries. Su tono favorito es un berry jugoso, natural y con un brillo que se ve fresco. Es un efecto que se ve espontáneo, pero tiene su técnica. El secreto está en utilizar fórmulas brillosas y translúcidas que dejen ver un poco el color natural de tus labios.

Aplica una capa ligera del lipstick en el centro de los labios y difumínalo hacia afuera con los dedos para lograr que los labios tengan dimensión. Si quieres más intensidad, vuelve a repetir este paso; si prefieres algo más natural, déjalo así. Con ambas versiones logras un look effortless con ese efecto que Nicole ama y a nosotras nos encanta.

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Los productos para lograr el tono berry que Nicole Kidman ama: el clásico black honey y un gloss que aporte brillo. (Almost lipstick black honey, $499, Clinique, Sephora/ Dior addict lip maximizer intense blueberry, $970, Dior, Sephora)

Ambos looks de labios son muy distintos entre sí, pero tienen algo en común: una vez que los pruebes, no los vas a querer dejar. Ya sea el berry jugoso de Nicole o el café-malva noventero de Sandra, alguno podría convertirse en tu nuevo tono favorito.

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Lipstick Nicole Kidman Sandra Bullock

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