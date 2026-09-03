Sandra Bullock y Nicole Kidman revelan sus lipsticks favoritos de los 90; te contamos cómo lograr el mismo tono

Todas tenemos ese lipstick al que volvemos una y otra vez por más que probemos otros. Sandra Bullock y Nicole Kidman tienen esos tonos que definieron toda una época y a los que siempre regresan y no podríamos estar más obsesionadas con ellos. Ahora que promueven Practical Magic 2, las actrices recordaron los icónicos lipsticks que usaron hace unas décadas.
Sandra usaba un icónico lipstick de MAC, café-malva, mate, muy elegante y atemporal. Nicole prefería un tono que ella describe como el de unos labios después de comer berries. Ambas actrices nos demuestran que siempre tendremos esos tonos que no podemos soltar, y aquí te contamos cómo lograr sus colores de labios favoritos.