La diadema zigzag, la tendencia noventera que no vimos venir

Diadema zigzag, de los 90… directo al presente

Durante los 90, este accesorio se convirtió en un básico para llevar el pelo hacia atrás de una forma práctica, pero con ese toque cool que hacía que incluso el peinado más sencillo tuviera algo especial.

Su diseño, con pequeñas puntas que se acomodan alrededor de la cabeza, permitía mantener el pelo en su lugar sin necesidad de construir un peinado elaborado. Era justo lo que necesitabas para acompañar jeans, baby tees, looks deportivos o cualquier outfit casual. Y, sobre todo, era fácil porque no necesitabas herramientas de calor ni demasiado tiempo frente al espejo para conseguir el look.



Amy Adams styleando en la premiere de American Hustle en 2013 ¿Entonces esta tendencia en realidad nunca se fue? (Getty Images

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Quizá por eso nos sigue gustando tanto. La diadema zigzag pertenece a esa categoría de accesorios que hacen muchísimo con muy poco, despeja, controla el pelo y transforma un look en cuestión de segundos. Ahora, varias décadas después, vuelve con la misma actitud, pero reinterpretada para una generación que ama los looks effortless.

