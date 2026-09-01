La diadema zigzag, la tendencia noventera que no vimos venir

Si hubo un accesorio que definió los peinados de los 90, fue la diadema zigzag. Hoy, este clásico vuelve a aparecer en looks casuales, sporty y effortless, demostrando que algunas tendencias simplemente saben cuándo regresar.
Además de ser fácil de encontrar y combinar con cualquier tipo de pelo , se convierte en ese pequeño truco que resuelve un bad hair day, y te ahorra tiempo porque básicamente te la pones y listo.
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Diadema zigzag, de los 90… directo al presente
Durante los 90, este accesorio se convirtió en un básico para llevar el pelo hacia atrás de una forma práctica, pero con ese toque cool que hacía que incluso el peinado más sencillo tuviera algo especial.
Su diseño, con pequeñas puntas que se acomodan alrededor de la cabeza, permitía mantener el pelo en su lugar sin necesidad de construir un peinado elaborado. Era justo lo que necesitabas para acompañar jeans, babytees, looks deportivos o cualquier outfit casual. Y, sobre todo, era fácil porque no necesitabas herramientas de calor ni demasiado tiempo frente al espejo para conseguir el look.
Quizá por eso nos sigue gustando tanto. La diadema zigzag pertenece a esa categoría de accesorios que hacen muchísimo con muy poco, despeja, controla el pelo y transforma un look en cuestión de segundos. Ahora, varias décadas después, vuelve con la misma actitud, pero reinterpretada para una generación que ama los lookseffortless.
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El accesorio que las it girls volvieron a poner en el mapa
El regreso de la diadema zigzag no es casualidad. Las tendencias actuales están recuperando accesorios que alguna vez fueron protagonistas y llevándolos a looks mucho más relajados y contemporáneos haciendo que no se vean anticuados aunque están basados en tendencias pasadas. Se reinventa para acompañar looks que buscan entrar en una línea effortless pero al mismo tiempo chic, y no hay nada más chic que la inspo de los 90.
Celebs como HaileyBieber han ayudado a demostrar que este accesorio puede funcionar más allá de los looks noventeros. Con pelo suelto, recogidos sencillos o outfitssporty, la diadema zigzag encuentra fácilmente su lugar y se convierte en ese detalle que hace que un look aparentemente effortless se vea pensado.
Y ahí está precisamente su encanto. No importa si tienes el pelo lacio, ondulado, rizado o corto esta diadema puede adaptarse a diferentes estilos y contextos. Puedes usarla para salir por un café, ir al gym, resolver un día en el que tu pelo no coopera o simplemente darle un twist a un outfit básico.