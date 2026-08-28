Si las glazed donut nails y las coconut nails fueran una misma manicura, sería exactamente esto. El coconut chrome es la tendencia que está dominando todas las redes sociales para poder despedir con broche de oro el verano. Toma la base tropical del coco, ese tono blanco que ya amábamos y se le suma el efecto chrome para un resultado que se ve muy caro sin realmente serlo. Anne Hathaway ya lo ha lucido en varias ocasiones en su versión coconut jelly, y desde entonces las manicuristas no han dejado de replicarla.
Coconut chrome nails: el efecto que llega a despedir el verano
¿Qué es el coconut chrome?
Vamos a empezar desde la raíz: no podemos hablar de las chrome nails sin mencionar a Hailey Bieber, ella junto con su manicurista, Zola Ganzorigt, fueron las que pusieron de monda las glazed donut nails que, seamos honestas, todas las amamos. El coconut chrome es la actualización de esta tendencia que jamás se fue. La única diferencia está en la base, en vez de un tono nude o de algún otro color, se usa blanco, y podemos encontrar para todos los gustos, desde blancos muy crudos y saturados hasta versiones que son más suaves y se acercan más a la pulpa del coco tal cual.
Cómo recrearlo o qué pedir exactamente
Esto es lo que necesitas decirle a tu manicurista para que no haya ninguna confusión: una base en gel o esmalte en tono lechoso beige, nada de blanco puro, y encima de ella un polvo chrome en plata o champagne. Es el clásico que se usa para el efecto glazed. Todo está en el orden: la base tiene que estar completamente seca y sellada antes de aplicar el chrome porque si no el polvo no va a integrarse parejo en tu uña y se va a ver manchado en lugar de el efecto espejo.
Si lo tuyo es una versión más minimalista, existe otra opción que vale la pena probar: el coconut water, la diferencia que tiene del coconut milk es que usa una base translúcida y brillante en vez de una cremosa y opaca. Para este tipo de look la clave está en la preparación, por el tipo de acabado que tiene cualquier imperfección en la uña se va a notar mucho. Así que hay que empezar con la cutícula bien cortada y la superficie de tu uña pareja. Aplica primero una base y luego una o dos capas delgadas de un gel translúcido, sin que cubras tu uña totalmente. La idea es que tu uña natural se asome debajo del color. Finalmente, cerrar con un top coat de brillo que le de ese efecto reflejante, como si fuera agua de coco.
Lo mejor del coconut chrome es que no exige compromiso: lo puedes pedir suave o statement según tu estilo. Con esta guía tu manicurista de confianza ya sabe exactamente qué hacer. Además es la manicura perfecta para despedir el verano, que ya casi termina, sin dejar de usar esos tonos frescos y luminosos. Es un puente hacia el otoño. Y todo nos indica que lo vamos a seguir viendo en alfombras rojas, en las manos de nuestras celebridades favoritas conforme siga avanzando esta temporada, así que más vale tener guardada la referencia.