Coconut chrome nails: el efecto que llega a despedir el verano

Cómo recrearlo o qué pedir exactamente

Esto es lo que necesitas decirle a tu manicurista para que no haya ninguna confusión: una base en gel o esmalte en tono lechoso beige, nada de blanco puro, y encima de ella un polvo chrome en plata o champagne. Es el clásico que se usa para el efecto glazed. Todo está en el orden: la base tiene que estar completamente seca y sellada antes de aplicar el chrome porque si no el polvo no va a integrarse parejo en tu uña y se va a ver manchado en lugar de el efecto espejo.

La tendencia que da un efecto increíble para cerrar el verano. (via Instagram (@matejanova))

Si lo tuyo es una versión más minimalista, existe otra opción que vale la pena probar: el coconut water, la diferencia que tiene del coconut milk es que usa una base translúcida y brillante en vez de una cremosa y opaca. Para este tipo de look la clave está en la preparación, por el tipo de acabado que tiene cualquier imperfección en la uña se va a notar mucho. Así que hay que empezar con la cutícula bien cortada y la superficie de tu uña pareja. Aplica primero una base y luego una o dos capas delgadas de un gel translúcido, sin que cubras tu uña totalmente. La idea es que tu uña natural se asome debajo del color. Finalmente, cerrar con un top coat de brillo que le de ese efecto reflejante, como si fuera agua de coco.

Esta es la referencia que le vas a enseñar a tu manicurista esta semana. (via instagram: (nailartby_anna_))

Lo mejor del coconut chrome es que no exige compromiso: lo puedes pedir suave o statement según tu estilo. Con esta guía tu manicurista de confianza ya sabe exactamente qué hacer. Además es la manicura perfecta para despedir el verano, que ya casi termina, sin dejar de usar esos tonos frescos y luminosos. Es un puente hacia el otoño. Y todo nos indica que lo vamos a seguir viendo en alfombras rojas, en las manos de nuestras celebridades favoritas conforme siga avanzando esta temporada, así que más vale tener guardada la referencia.