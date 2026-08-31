El wellness dejó de ser únicamente sobre el bienestar interno, hoy también es el secreto detrás de las mejores pieles que ves en tu feed. Las rutinas que vemos en redes sociales combinan tecnología y ese ritual de autocuidado que tanto nos gusta. Por eso reunimos tres trends que nos tienen obsesionadas, y la mejor parte es que no solo se ven bonitos, sino que también funcionan. Todos prometen algo distinto; aquí te contamos los beneficios de cada uno, la ciencia detrás de estas tendencias y cómo sumarlas a tu rutina.
Los trends del wellness que invaden las redes sociales y sí funcionan
Luz roja: el secreto detrás del glow de Hollywood
Hemos visto a miles de celebrities usando una máscara de luz roja, y de todas las tendencias, esta es la más respaldada por la ciencia. Es una terapia con luz LED roja que penetra en la piel para activar los procesos de reparación. Logra que tu piel genere más colágeno, se desinflame y sea visiblemente más firme. Los dermatólogos dicen que difumina líneas finas y arrugas y que es un gran aliado del acné. Úsala entre diez y 20 minutos por sesión, de tres a cinco veces por semana máximo, y al cabo del tiempo empezarás a notar los resultados.
Agua con hielos: el ritual que desinflama en segundos
No necesitas gastar nada para sumarte a estas tendencias, pues con tan solo un bowl de agua con hielo puedes lograr muy buenos resultados. La técnica es muy sencilla: sumerge tu cara por unos segundos varias veces por la mañana. Poco a poco tu piel lo resistirá más.
El frío contrae los vasos sanguíneos, lo que hace que se reduzca la hinchazón y el tamaño de los poros al instante. Después de esto, la piel se recupera y se fortalece, y deja ese acabado fresco y luminoso que tanto amamos. Es un elemento ideal para añadir a tu rutina en la mañana y sentirte más fresca.
Drenaje linfático: el masaje ideal para antes de cualquier evento
El drenaje linfático consiste en un masaje que estimula este sistema, el cual se encarga de eliminar el exceso de líquidos y toxinas en el cuerpo. Este tipo de masajes en la cara la desinflama, realza sus contornos naturales y le devuelve la luminosidad. Es el tratamiento por excelencia de las celebridades para antes de cualquier evento, porque genera una apariencia en la cara que ningún otro puede lograr. Si quieres hacerlo en casa, puedes usar tus manos o una herramienta que lo lleve al siguiente nivel, deslizando hacia arriba y hacia afuera. Piénsalo como un ritual que se siente y se ve increíble en el momento, ideal para ocasiones especiales.
Estas tendencias son populares por algo: nos encantan porque funcionan y porque nos ayudan a tener un espacio para nuestro cuidado en el día. Recuerda que la constancia es clave para notar resultados.