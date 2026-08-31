Los trends del wellness que invaden las redes sociales y sí funcionan

Agua con hielos: el ritual que desinflama en segundos

No necesitas gastar nada para sumarte a estas tendencias, pues con tan solo un bowl de agua con hielo puedes lograr muy buenos resultados. La técnica es muy sencilla: sumerge tu cara por unos segundos varias veces por la mañana. Poco a poco tu piel lo resistirá más.

Otra opción es enfriar tus productos para que refresquen tu piel directamente. (via Instagram (@rhode))

El frío contrae los vasos sanguíneos, lo que hace que se reduzca la hinchazón y el tamaño de los poros al instante. Después de esto, la piel se recupera y se fortalece, y deja ese acabado fresco y luminoso que tanto amamos. Es un elemento ideal para añadir a tu rutina en la mañana y sentirte más fresca.