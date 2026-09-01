Eau de toilette vs. eau de parfum: ¿cuál es la diferencia y cuál necesitas?

Elegir un perfume no sólo depende del aroma que más te gusta. La concentración de aceites aromáticos también determina la intensidad y duración de una fragancia, por lo que conocer la diferencia entre un eau de toilette y un eau de parfumpuede ayudarte a encontrar el indicado para cada ocasión.
Si buscas algo ligero para todos los días o una fragancia que te acompañe durante horas, aquí te explicamos qué distingue a cada uno y cuándo vale la pena usarlos.
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¿Qué es eau de toilette? Te contamos
El eau de toilette tiene una concentración de aceites aromáticos que generalmente se encuentra entre el 5% y el 15%, aunque los porcentajes pueden variar dependiendo de la marca y la fórmula. El resto de la composición está principalmente formada por alcohol y agua. Al tener una menor concentración de esencia, su aroma suele sentirse más ligero, fresco y menos intenso sobre la piel, y normalmente tiene una duración menor que un eau de parfum.
Esto no significa que huela “menos” ni que sea una versión inferior del perfume. De hecho, muchas fragancias se formulan específicamente como eau de toilette para conseguir un efecto más ligero y fácil de llevar. También suele tener un precio más accesible, ya que contiene una menor cantidad de aceites aromáticos.
Por eso, el eau de toilette funciona especialmente bien para el día a día, los días calurosos o cuando buscas una fragancia discreta. También es una buena opción si te gusta reaplicar tu perfume durante el día y prefieres que su presencia no sea tan intensa.
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Eau de parfum, todo lo que tienes que saber
El eau de parfum, por otro lado, tiene una concentración mayor de aceites aromáticos, generalmente de entre 15% y 20%, aunque algunas fórmulas pueden superar este rango. Al contener una mayor cantidad de esencia, el aroma suele sentirse más intenso, complejo y persistente sobre la piel.
Esta mayor concentración hace que, en términos generales, un eau de parfum dure más tiempo que un eau de toilette y tenga una presencia más marcada. También suele tener un precio mayor, precisamente porque contiene una proporción más alta de ingredientes aromáticos.
Por su intensidad, es una gran alternativa para cenas, eventos, ocasiones especiales o para quienes buscan una fragancia que permanezca durante más horas sin necesidad de reaplicarla. Eso sí, que tenga mayor concentración no significa necesariamente que huela mejor, la elección depende completamente de qué tan intensa quieres que sea tu fragancia y de cómo se comporta sobre tu piel.