Eau de toilette vs. eau de parfum: ¿cuál es la diferencia y cuál necesitas?

¿Qué es eau de toilette? Te contamos

El eau de toilette tiene una concentración de aceites aromáticos que generalmente se encuentra entre el 5% y el 15%, aunque los porcentajes pueden variar dependiendo de la marca y la fórmula. El resto de la composición está principalmente formada por alcohol y agua. Al tener una menor concentración de esencia, su aroma suele sentirse más ligero, fresco y menos intenso sobre la piel, y normalmente tiene una duración menor que un eau de parfum.



Gama miss dior desde esencias hasta perfumes (Sephora )

Esto no significa que huela “menos” ni que sea una versión inferior del perfume. De hecho, muchas fragancias se formulan específicamente como eau de toilette para conseguir un efecto más ligero y fácil de llevar. También suele tener un precio más accesible, ya que contiene una menor cantidad de aceites aromáticos.

Por eso, el eau de toilette funciona especialmente bien para el día a día, los días calurosos o cuando buscas una fragancia discreta. También es una buena opción si te gusta reaplicar tu perfume durante el día y prefieres que su presencia no sea tan intensa.

