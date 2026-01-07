Productos de skincare y makeup que sí o sí debes tener en todo el 2026

Los esenciales de skincare que debes tener este 2026

Tónico: Los tónicos faciales son reconocidos por ayudar a equilibrar el pH de nuestra piel, eliminando el exceso de grasa, además de mantenerla hidratada. Un esencial para nuestra rutina del día a día.

Un tonico creado con agua de rosas y potenciado por ácido hialurónico y Escualano. Idela para proporcionar una eficacia de hidratación a tu piel. (lancome.com.mx)

Sérum facial: El suero se ha convertido en uno de los más esenciales del skincare, dados los beneficios que le ofrece a nuestra piel, tal como la hidratación profunda, la unificación de la piel e imperfecciones gracias a sus ingredientes activos. Todo está en encontrar uno que te ayude a lo que estás buscando mejorar.

Un sérum ligero y fresco que ayuda a la hidratación intensiva con un efecto tensor inmediato y corregidor de arrugas de la marca LaRochePosay. (aroche-posay.es)

Protector solar: Además de ofrecernos beneficios y cuidado preventivos para nuestra piel, el bloqueador solar nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel, y nos ayuda a mantener la hidratación. Por lo cual es uno de nuestros favoritos y esenciales para la rutina diaria.