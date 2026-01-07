Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Productos de skincare y makeup que sí o sí debes tener en todo el 2026

Aún con nuevas tendencias y lanzamientos, hay productos que ya son nuestros favoritos, siendo parte de los básicos que no pueden faltar este año.
mié 07 enero 2026 02:28 PM
PORTADA (1).jpg
Estos son los indispensables que amamos para este 2026. (via Instagram (@justjenda))

En toda rutina de skincare y makeup, los esenciales pueden ir cambiando, la clave está en encontrar productos que te sirvan y ayuden al cuidado de la piel en el día a día . Nos dimos a la tarea de recopilar aquellos esenciales, además de los obvios como limpiador y crema hidratante, que necesitas tener en tu rutina para una piel sana y que se vea espectacular, estos son algunos de los productos indispensables que deben acompañarte este año.

Publicidad

Los esenciales de skincare que debes tener este 2026

Tónico: Los tónicos faciales son reconocidos por ayudar a equilibrar el pH de nuestra piel, eliminando el exceso de grasa, además de mantenerla hidratada. Un esencial para nuestra rutina del día a día.

TONIQUE CONFORT
Un tonico creado con agua de rosas y potenciado por ácido hialurónico y Escualano. Idela para proporcionar una eficacia de hidratación a tu piel. (lancome.com.mx)

Sérum facial: El suero se ha convertido en uno de los más esenciales del skincare, dados los beneficios que le ofrece a nuestra piel, tal como la hidratación profunda, la unificación de la piel e imperfecciones gracias a sus ingredientes activos. Todo está en encontrar uno que te ayude a lo que estás buscando mejorar.

HYALU B5
Un sérum ligero y fresco que ayuda a la hidratación intensiva con un efecto tensor inmediato y corregidor de arrugas de la marca LaRochePosay. (aroche-posay.es)

Protector solar: Además de ofrecernos beneficios y cuidado preventivos para nuestra piel, el bloqueador solar nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel, y nos ayuda a mantener la hidratación. Por lo cual es uno de nuestros favoritos y esenciales para la rutina diaria.

spf
El spf es parte esencial de cualquier rutina de belleza. (Bloqueador Solar UV Filters SPF 45, $460, The Ordinary, El Palacio de Hierro)

Publicidad

Nuestros musts de maquillaje

Gloss: Una tendencia que se ha posicionado como una de las favoritas por su versatilidad, y es que un lip combo que refleja volumen y brillo y que eleve nuestro look, se ve espectacular. Sin duda alguna, es un básico que debe permanecer en tu cosmetiquera.

Dior Addict Lip Glow Oil
El lip oil de dior esta compuesto con aceite de cereza que nutre y protege los labios, dando un efecto ultraluminoso. (dior.com)

Polvo sellador: Por más que amamos la piel glowy, hay veces que queremos sellar nuestro maquillaje y que nos dure todo el día. Opta por alguno traslúcido para tener más versatilidad o si quieres alguno que cubra, entonces elige uno con color.

polvo.jpg
Un polvo que sella y fija tu maquillaje para que dure todo el día. (Polvo Translúcido Airbrush Flawless, $1,300, Charlotte Tilbury, El Palacio de Hierro)

Gel para cejas: Las cejas más naturales prometen ser tendencia este año, de forma más definida y con volumen. Jugar con el grooming para que este se vea más natural será la clave, y el gel para las cejas será nuestro mejor aliado, ayudando a crear un estilo más definido y elevar nuestra mirada.

cejas
Un gel de cejas como paso final para mantenerlas en su lugar. (24-HR Brow Setter, $650, Benefit Cosmetics, Sephora)
regalos beauty
Belleza

El mejor skincare para regalar en intercambios (desde $300)

Publicidad

Tags

Belleza Skincare Maquillaje

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad