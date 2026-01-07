Productos de skincare y makeup que sí o sí debes tener en todo el 2026

En toda rutina de skincare y makeup, los esenciales pueden ir cambiando, la clave está en encontrar productos que te sirvan y ayuden al cuidado de la piel en el día a día . Nos dimos a la tarea de recopilar aquellos esenciales, además de los obvios como limpiador y crema hidratante, que necesitas tener en tu rutina para una piel sana y que se vea espectacular, estos son algunos de los productos indispensables que deben acompañarte este año.
Los esenciales de skincare que debes tener este 2026
Tónico: Los tónicos faciales son reconocidos por ayudar a equilibrar el pH de nuestra piel, eliminando el exceso de grasa, además de mantenerla hidratada. Un esencial para nuestra rutina del día a día.
Sérum facial: El suero se ha convertido en uno de los más esenciales del skincare, dados los beneficios que le ofrece a nuestra piel, tal como la hidratación profunda, la unificación de la piel e imperfecciones gracias a sus ingredientes activos. Todo está en encontrar uno que te ayude a lo que estás buscando mejorar.
Protector solar: Además de ofrecernos beneficios y cuidado preventivos para nuestra piel, el bloqueador solar nos ayuda a unificar el tono de nuestra piel, y nos ayuda a mantener la hidratación. Por lo cual es uno de nuestros favoritos y esenciales para la rutina diaria.
Nuestros musts de maquillaje
Gloss: Una tendencia que se ha posicionado como una de las favoritas por su versatilidad, y es que un lip combo que refleja volumen y brillo y que eleve nuestro look, se ve espectacular. Sin duda alguna, es un básico que debe permanecer en tu cosmetiquera.
Polvo sellador: Por más que amamos la piel glowy, hay veces que queremos sellar nuestro maquillaje y que nos dure todo el día. Opta por alguno traslúcido para tener más versatilidad o si quieres alguno que cubra, entonces elige uno con color.
Gel para cejas: Las cejas más naturales prometen ser tendencia este año, de forma más definida y con volumen. Jugar con el grooming para que este se vea más natural será la clave, y el gel para las cejas será nuestro mejor aliado, ayudando a crear un estilo más definido y elevar nuestra mirada.