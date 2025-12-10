Publicidad

Belleza

Cuidado de la piel: estos son los errores más comunes en el skincare; evítalos y obtén resultados visibles y duraderos

Desde la falta de hidratación hasta bañarte con agua muy caliente, aquí te dejamos los errores más comunes del skincare y cómo corregirlos.
mié 10 diciembre 2025 07:43 PM
ERRORES EN EL SKINCARE
Errores del skincare que DEBES conocer y evitar (@lilireinhart)

Mantener la piel saludable no es tan fácil como seguir los pasos de una rutina viral. Además de paciencia, es importante saber que necesita tu piel y recordar que todas las pieles son diferentes.

Puede que tu problema sean los poros abiertos, la rosácea que aparece cuando cambia el clima o simplemente no saber en qué orden aplicar tus productos.

La buena noticia es que el skincare dejó de ser una obligación para convertirse en un ritual que usamos para consentirnos. Y sí, seguro ya tienes tu rutina armada, tus productos favoritos y hasta ese must que ya amas, pero ¿estás segura de que lo estás haciendo todo bien?

Aquí te dejamos una guía de lo que no debes hacer para que tu rutina de skincare sea tan perfecta como quieres que sea tu piel.

Lo que NO debes hacer en tu rutina de skincare

Cambiar tu rutina todo el tiempo

Muchas veces nos emocionamos con cada hack, tendencia o recomendación nueva, y a veces hasta abandonamos un básico por falta de tiempo.

Pero cambiar de productos constantemente confunde a tu piel y evita que veas resultados reales.

Tienes que mantener tu rutina mínimo un mes y, si puedes, consultar a un dermatólogo para saber qué ingredientes realmente necesitas.

rutina de skine care
Siempre es importante conocer tu piel, un dermatólogo debe ser tu primer paso a seguir en tu rutina de belleza. (@valentinazenere)

No hidratar lo suficiente

La hidratación es la base de todo, literalmente. Incluso si tienes piel grasa, necesitas fórmulas con ceramidas, glicerina o ácido hialurónico para mantener tu piel mucho más sana.

Por eso, es importante elegir el hidratante adecuado para tu tipo de piel y usarlo todos los días, mañana y noche.

Olvidarte del protector solar

Llueva o el sol esté al mil, el bloqueador no es negociable. Los labios también necesitan protección: son una de las zonas más vulnerables porque no tienen melanina.

Lo ideal es usar SPF 30 o más, replicarlo cada dos o tres horas y usar un bálsamo labial con protector solar.

protector solar.jpg
Protector solar Neutrogena Sunfresh facial FPS 50+ sin color

Bañarte con agua muy caliente

Se siente delicioso pero es un desastre para tu piel. El agua muy caliente elimina los aceites naturales, altera los lípidos y proteínas y deja la piel irritada.

Es mejor bañarse con agua tibia y no tardar tanto. Tu piel lo va a agradecer.

cuidado de la piel
Lindsay ha confesado que ha hecho un cambio radical en el cuidado de su piel en los que incluye mejor alimentación, sueño e hidratación de su piel. (@lindsaylohan)

Ignorar el cuello y el escote

Cuidar el cuello y el escote tiene que ser un must. Son zonas finas, delicadas y delatan la edad más rápido que el rostro.

Muestran flacidez, manchas y arrugas si no las cuidamos. Debes aplicar también tus productos faciales en estas zonas.

Exfoliar demasiado

Usar exfoliantes todos los días no significa mejor piel. De hecho, puede romper la barrera cutánea, causar inflamación y provocar manchas por hiperpigmentación.

A lo mucho puedes hacerlo una o dos veces por semana. Si tienes acné, usa fórmulas más suaves y nunca te saltes la hidratación.

Exfoliante suave.jpg
Exfoliante Ultra Suave, CETAPHIL
