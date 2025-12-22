Publicidad

Belleza

El mejor skincare para regalar en intercambios (desde $300)

Si tienes intercambios encima y cero ideas, estos set de skincare son el regalo perfecto para consentir la piel y quedar increíble esta temporada.
lun 22 diciembre 2025 04:58 PM
regalos beauty
Toma nota, porque esta lista podrá salvarte de tu intercambio navideño... y también los vas a querer para tu skine rutine. (@claaragalle)

La época de intercambios ya está aquí y si hablamos con honestidad, regalar skincare siempre es buena idea. Es práctico, es un lujo cotidiano y funciona igual de bien para tu mamá, tu hermana, tu suegra o esa persona que nunca falla con su rutina.

Si no sabes por dónde empezar o quieres apostar por algo que realmente se use, aquí te dejamos una lista de sets que pueden elevar cualquier skin routine sin complicarte la vida. Hidratación, glow y tratamientos específicos: hay uno para cada tipo de piel.

Sephora Set Antiedad

Un clásico moderno que funciona para regalar o consentirte. Este set reúne minis que hidratan, protegen y revitalizan la piel, ideal para quienes buscan firmeza, brillo e hidratación. Perfecto para viajar o probar marcas top en un solo ritual. Incluye: Sol de Janeiro Beija Flor Elasti Cream, ISDIN K-ox Eyes, AHAL Tonic Mist, My Clarins Pure Reset, IT Cosmetics Confidence y Clinique Smart Clinical Repair. Todos productos increíbles y perfectos para una piel que parezca que tiene filtro.

Sephora set antiedad.jpg
Set Beauty has no age, Sephora, $780 (sephora.com.mx)

The Ordinary Set

Minimalista y súper efectivo. Este set está pensado para pieles que buscan claridad, mejor textura y equilibrio. Una rutina completa de limpieza, tratamiento e hidratación con fórmulas limpias y resultados reales. Incluye el Glucoside Foaming Cleanser, un limpiador suave y espumoso, Salicylic Acid 2% Solution, un suero súper potente y el Natural Moisturizing Beta Glucan un hidratante que deja la piel glowy.

The Ordinary.jpg
Set tratamiento facial to the clear, The Ordinary, $445 (elpalaciodehierro.com)

Clinique Set

Hidratación intensa con glow inmediato. Dos esenciales que funcionan perfecto de día y de noche, dejando la piel fresca y luminosa. Ideal para pieles apagadas y deshidratadas. El Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator y el Moisture Surge Active Glow Serum con ácido láctico, hialurónico, aloe vera y vitamina C.

Clinique set.jpg
Set de Cuidado de la Piel Merry Moisture, Clinique, $630 (clinique.com.mx)

Face Roller & Gua Sha Set

Un regalo wellness que eleva cualquier rutina. Ayuda a desinflamar, relajar el rostro y potenciar la absorción de los sérums y aceites. Además, es perfecto si amas los rituales lentos y conscientes. Como tip, guárdalos en el refri 15 minutos antes de usarlos para un efecto lifting inmediato.

Face Roller & Gua Sha Set.jpeg
Face Roller & Gua Sha Set, Beauty Secrets, $314 (sallymexico.com)

Neutrogena Pack Hydro Boost

Este set refuerza la barrera de la piel y deja una sensación fresca desde el primer uso. El sérum, contorno de ojos y crema facial potencializan la hidratación de la piel, dejándola super juicy y elástica. Perfecto si quieres una rutina rápida y efectiva.

Neutrogena.jpg
Pack Rutina Facil Hydroboost Acido Hialuronico Water Gel 50 gr + Serum + Crema de Ojos, Neutrogena, $560 (amazon.com.mx)

L'ORÉAL Paris Skin Kit Anti-Manchas

Un set completo para tratar manchas, unificar el tono y mejorar la textura de la piel. Funciona en todos los tipos de piel y la deja radiante. Incluye un gel limpiador, sérum anti-manchas, crema de día FPS 30 y gel-crema de noche con microcápsulas. Una rutina súper efectiva que ayuda a reducir las manchas hasta un 77% y es un must absoluto.

L_ORÉAL PARIS SKIN Kit Anti-Manchas.jpg
Kit Anti-Manchas Glycolic Bright: Sérum + Crema + Gel Limpiador, L’ORÉAL, $952 (amazon.com.mx)

Sephora set skincare coreano

El regalo perfecto para las que aman el skincare coreano. Este set de edición limitada reúne favoritos de la K-Beauty con ingredientes estrella como té verde, centella asiática y ácido hialurónico. Este set hidrata, equilibra y deja tu piel saludable. Incluye el Glow Recipe, Tonymoly, Dr.Jart +, Laneige y más, en versiones ideales para probar que te van a encantar.

Sephora set skincare coreano.jpg
Set skincare coreano, Sephora, $900 (sephora.com.mx)
