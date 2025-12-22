El mejor skincare para regalar en intercambios (desde $300)

Face Roller & Gua Sha Set

Un regalo wellness que eleva cualquier rutina. Ayuda a desinflamar, relajar el rostro y potenciar la absorción de los sérums y aceites. Además, es perfecto si amas los rituales lentos y conscientes. Como tip, guárdalos en el refri 15 minutos antes de usarlos para un efecto lifting inmediato.

Face Roller & Gua Sha Set, Beauty Secrets, $314 (sallymexico.com)

Neutrogena Pack Hydro Boost

Este set refuerza la barrera de la piel y deja una sensación fresca desde el primer uso. El sérum, contorno de ojos y crema facial potencializan la hidratación de la piel, dejándola super juicy y elástica. Perfecto si quieres una rutina rápida y efectiva.

Pack Rutina Facil Hydroboost Acido Hialuronico Water Gel 50 gr + Serum + Crema de Ojos, Neutrogena, $560 (amazon.com.mx)

L'ORÉAL Paris Skin Kit Anti-Manchas

Un set completo para tratar manchas, unificar el tono y mejorar la textura de la piel. Funciona en todos los tipos de piel y la deja radiante. Incluye un gel limpiador, sérum anti-manchas, crema de día FPS 30 y gel-crema de noche con microcápsulas. Una rutina súper efectiva que ayuda a reducir las manchas hasta un 77% y es un must absoluto.

Kit Anti-Manchas Glycolic Bright: Sérum + Crema + Gel Limpiador, L’ORÉAL, $952 (amazon.com.mx)

Sephora set skincare coreano

El regalo perfecto para las que aman el skincare coreano. Este set de edición limitada reúne favoritos de la K-Beauty con ingredientes estrella como té verde, centella asiática y ácido hialurónico. Este set hidrata, equilibra y deja tu piel saludable. Incluye el Glow Recipe, Tonymoly, Dr.Jart +, Laneige y más, en versiones ideales para probar que te van a encantar.