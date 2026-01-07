Cejas rectas: en 2026, se llevarán así

Como cada año, las cejas se llevan de diferente manera. Hemos pasado por las skinny brows, las cejas más fluffy, laminadas y oscuras, las cejas decoloradas, y varias más, pero pocas veces enfatizamos en que las cejas tienen el poder de cambiar por completo la mirada.
La tendencia para este 2026 , busca justo darle prioridad a eso, pues con un pequeño cambio en la forma al hacerlas más rectas, le puedes dar un aire completamente distinto a tu cara.
Las cejas rectas
A finales de 2025, comenzamos a ver esta tendencia en diferentes pasarelas como Giambattista Valli y Blumarine. Esta forma, da un aire juvenil, pues al deshacerte del arco, entonces las facciones se vuelven más suaves. También pueden ser de gran ayuda para darle armonía a la cara y balancear de forma proporcional.
¿Cómo saber si es la mejor forma para ti?
Cuando hablamos de cejas, es importante también entender que puede que no todas las formas se vean bien, pues quizás algunas caras se benefician más de las cejas delgadas o con arco. Las caras más alargadas son las que mejor se ven con cejas rectas, pues acortan ligeramente y se te verán increíbles.
¿Cómo conseguir unas cejas rectas?
El primer paso para lograr esta tendencia es identificar la forma natural que tienen tus cejas, pues de ahí podrás partir para ir moldeando a una forma más recta. Si tienes mucho arco, deshazte de él con la ayuda de unas pinzas, que serán tus mejores amigas para lograr esa precisión.
El siguiente paso es peinarlas hacia arriba, y trazar una línea suave en la línea de nacimiento de los vellitos para darles aún más estructura. Una clave para que tus cejas rectas se vean increíbles es tratar de emparejar la parte más alejada del lagrimal, y dirigirla hacia las sienes. Difumina y asegúrate de que el lápiz no quede muy marcado.
El paso final es sellarlas, puedes usar un gel transparente, con color o una cera. Este paso es importante para que te asegures de que todo quede en su lugar.