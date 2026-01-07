Cejas rectas: en 2026, se llevarán así

¿Cómo conseguir unas cejas rectas?

El primer paso para lograr esta tendencia es identificar la forma natural que tienen tus cejas, pues de ahí podrás partir para ir moldeando a una forma más recta. Si tienes mucho arco, deshazte de él con la ayuda de unas pinzas, que serán tus mejores amigas para lograr esa precisión.

El siguiente paso es peinarlas hacia arriba, y trazar una línea suave en la línea de nacimiento de los vellitos para darles aún más estructura. Una clave para que tus cejas rectas se vean increíbles es tratar de emparejar la parte más alejada del lagrimal, y dirigirla hacia las sienes. Difumina y asegúrate de que el lápiz no quede muy marcado.

Nuestro tip para un lápiz de cejas que no esté tan marcado es encontrarlo en un tono más abajo que el color de tus cejas. (Lápiz de cejas Brow Cheat, $660, Charlotte Tilbury, El Palacio de Hierro)

El paso final es sellarlas, puedes usar un gel transparente, con color o una cera. Este paso es importante para que te asegures de que todo quede en su lugar.