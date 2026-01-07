Por qué usar protector solar aunque haga frío.

La radiación UV No desaparece en invierno.

Aunque el sol se sienta más suave o está nublado, los rayos UV siguen atravesando las nubes, llegando a tu piel. De hecho hasta un 80% de la radiación ultravioleta puede penetrar en vías grises. Eso significa que tu piel sigue expuesta incluso cuando no hay sol.

El frío debilita la barrera de la piel.

Durante el invierno, la piel suele estár más seca y sensible debido al viento y las bajas temperaturas. Esto la más vulnerable al daño solar, por lo que necesita más protección para evitar irritaciones, enrojecimiento y envejecimiento prematuro.

Es un hábito de autocuidado, no sólo de verano.

Aplicar protector solar diariamente es uno de los gestos más simples y poderosos de amor propio. No se trata sólo de evitar quemaduras, sino de cuidar la salud y apariencia de tu piel a largo plazo.