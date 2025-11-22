Cómo estilizar tu pelo cuando está en esa 'altura incómoda'; estos son los mejores tips

Todas hemos pasado por el proceso de dejarnos crecer el pelo. Y aunque suena fácil, la realidad es que está lleno de etapas, y una de ellas, inevitablemente es la "fase incómoda”, cuando tu pelo no es ni corto ni largo y parece no verse bien con ningún look.
Pero ¿y si esa transición se convirtiera en una oportunidad para divertirte y probar nuevos estilos?
La fase incómoda puede ser frustrante, pero también es temporal. Mantener una actitud positiva y un buen plan de cuidado hará toda la diferencia.
Con los productos correctos, un par de trucos y algunos peinados clave, no sólo sobrevivirás esta etapa, sino que la vas a lucir. Aquí, te contamos cómo superar esta fase y los estilos que funcionan mejor para que tu melena se vea cool en el camino.
Consejos para crecer el pelo
¿Sabías qué el cabello crece aproximadamente 1.25 cm al mes? Aunque, claro puede variar según la genética, la edad o la salud. Por eso, dejarse crecer el pelo es un proceso que requiere paciencia, constancia y mucho cariño hacia tu melena.
Un punto clave es recortar las puntas cada seis u ocho semanas. Aunque pueda parecer contradictorio hacerlo evita que las puntas abiertas se extiendan y causen más daño, ayudando a que el pelo crezca más sano y fuerte.
También es un mustprotegerlo del calor: planchas, rizadores y secadoras pueden debilitarlo si no aplicas antes un protector térmico que reduzca el quiebre.
Y por último, lo que marca la diferencia es evitar lavarlo en exceso. El shampoo diario elimina los aceites naturales que mantienen el pelo suave, lo que provoca sequedad. Según tu tipo de pelo, lávalo cada dos o tres días para mantener ese glow natural y saludable y opta por un shampoo en seco para darle una segunda vida.
Estilos para estilizar el pelo y superar la 'altura incómoda'
La clave está en experimentar. Hay peinados que disimulan los largos irregulares, dan textura y te hacen ver más clean sin esfuerzo. Además, si sumas accesorios como diademas, moños, listones, mascadas o scrunchies el look se eleva al instante.
Cola de caballo
Perfecta para cualquier melena. Una coleta alta estiliza y controla los mechones rebeldes. Para sumar volumen y textura aplica un producto voluminizador antes de recogerlo. Un peinado que nunca falla y se ve súper cute.
Messy bun
El favorito de esta etapa. Su estilo relajado aprovecha la textura natural, oculta las diferencias de largo y da una vibe effortless chic que queda súper bien en cualquier momento del día.
Trenzas
Son ideales para “esconder” mechones cortos con mucho estilo. Desde la clásica trenza lateral hasta versiones más sueltas o estilo boho, todo funciona. Juegan con diferentes largos y hacen que el pelo se vea con más intención.
Raya al centro elegante
Funciona para todas. La raya al medio y el pelo alisado dan un acabado súper clean y brillante. Este look puede hacer que tu melena se vea más cuidada con un toque de sofisticación.
Refresh con un corte
Si de plano sientes que tu melena perdió forma, un mini corte estratégico puede ser tu mejor aliado. Un par de capas ligeras, un fleco o un despunte pueden hacer que tu pelo crezca con estructura y se vea más estilizado.