Cómo estilizar tu pelo cuando está en esa 'altura incómoda'; estos son los mejores tips

La fase incómoda puede ser frustrante, pero también es temporal. Mantener una actitud positiva y un buen plan de cuidado hará toda la diferencia.

Con los productos correctos, un par de trucos y algunos peinados clave, no sólo sobrevivirás esta etapa, sino que la vas a lucir. Aquí, te contamos cómo superar esta fase y los estilos que funcionan mejor para que tu melena se vea cool en el camino.

Consejos para crecer el pelo

¿Sabías qué el cabello crece aproximadamente 1.25 cm al mes? Aunque, claro puede variar según la genética, la edad o la salud. Por eso, dejarse crecer el pelo es un proceso que requiere paciencia, constancia y mucho cariño hacia tu melena.

La fase incómoda puede dejar de serlo. (Vía Instagram (@kyliejenner))

Un punto clave es recortar las puntas cada seis u ocho semanas. Aunque pueda parecer contradictorio hacerlo evita que las puntas abiertas se extiendan y causen más daño, ayudando a que el pelo crezca más sano y fuerte.

También es un must protegerlo del calor: planchas, rizadores y secadoras pueden debilitarlo si no aplicas antes un protector térmico que reduzca el quiebre.

Un protector térmico es un must para tu melena. (Protector térmico anticaída, KÉRASTASE, $1,305, sephora.com.mx)

Y por último, lo que marca la diferencia es evitar lavarlo en exceso. El shampoo diario elimina los aceites naturales que mantienen el pelo suave, lo que provoca sequedad. Según tu tipo de pelo, lávalo cada dos o tres días para mantener ese glow natural y saludable y opta por un shampoo en seco para darle una segunda vida.

Un shampoo en seco es perfecto para llevar en la bolsa, y darle un refresh. (Shampoo en Seco Pureza Detox, $299, Yves Rocher, www.yves-rocher.com)

Estilos para estilizar el pelo y superar la 'altura incómoda'

La clave está en experimentar. Hay peinados que disimulan los largos irregulares, dan textura y te hacen ver más clean sin esfuerzo. Además, si sumas accesorios como diademas, moños, listones, mascadas o scrunchies el look se eleva al instante.

Un accesorio eleva cualquier peinado. (Vía Instagram (@alexandracooper))

Cola de caballo

Perfecta para cualquier melena. Una coleta alta estiliza y controla los mechones rebeldes. Para sumar volumen y textura aplica un producto voluminizador antes de recogerlo. Un peinado que nunca falla y se ve súper cute.