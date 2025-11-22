Publicidad

Belleza

Cómo estilizar tu pelo cuando está en esa 'altura incómoda'; estos son los mejores tips

Dejar crecer el pelo no tiene que ser fastidioso; con los cuidados correctos y peinados estratégicos, puedes experimentar y estilizar la "fase incómoda".
sáb 22 noviembre 2025 09:25 AM
PEINADOS CELEBS.jpg
Tips para experimentar con tu melena en la "fase incómoda”. (Vía Instagram (@kyliejenner, @biancajasminelawson, @nina, @gigihadid))

Todas hemos pasado por el proceso de dejarnos crecer el pelo. Y aunque suena fácil, la realidad es que está lleno de etapas, y una de ellas, inevitablemente es la "fase incómoda”, cuando tu pelo no es ni corto ni largo y parece no verse bien con ningún look.

Pero ¿y si esa transición se convirtiera en una oportunidad para divertirte y probar nuevos estilos?

La fase incómoda puede ser frustrante, pero también es temporal. Mantener una actitud positiva y un buen plan de cuidado hará toda la diferencia.

Con los productos correctos, un par de trucos y algunos peinados clave, no sólo sobrevivirás esta etapa, sino que la vas a lucir. Aquí, te contamos cómo superar esta fase y los estilos que funcionan mejor para que tu melena se vea cool en el camino.

Consejos para crecer el pelo

¿Sabías qué el cabello crece aproximadamente 1.25 cm al mes? Aunque, claro puede variar según la genética, la edad o la salud. Por eso, dejarse crecer el pelo es un proceso que requiere paciencia, constancia y mucho cariño hacia tu melena.

@kyliejenner
La fase incómoda puede dejar de serlo. (Vía Instagram (@kyliejenner))

Un punto clave es recortar las puntas cada seis u ocho semanas. Aunque pueda parecer contradictorio hacerlo evita que las puntas abiertas se extiendan y causen más daño, ayudando a que el pelo crezca más sano y fuerte.

También es un must protegerlo del calor: planchas, rizadores y secadoras pueden debilitarlo si no aplicas antes un protector térmico que reduzca el quiebre.

KERASTASE.jpg
Un protector térmico es un must para tu melena. (Protector térmico anticaída, KÉRASTASE, $1,305, sephora.com.mx)

Y por último, lo que marca la diferencia es evitar lavarlo en exceso. El shampoo diario elimina los aceites naturales que mantienen el pelo suave, lo que provoca sequedad. Según tu tipo de pelo, lávalo cada dos o tres días para mantener ese glow natural y saludable y opta por un shampoo en seco para darle una segunda vida.

shampoo
Un shampoo en seco es perfecto para llevar en la bolsa, y darle un refresh. (Shampoo en Seco Pureza Detox, $299, Yves Rocher, www.yves-rocher.com)

Estilos para estilizar el pelo y superar la 'altura incómoda'

La clave está en experimentar. Hay peinados que disimulan los largos irregulares, dan textura y te hacen ver más clean sin esfuerzo. Además, si sumas accesorios como diademas, moños, listones, mascadas o scrunchies el look se eleva al instante.

we have business to attend to.jpg
Un accesorio eleva cualquier peinado. (Vía Instagram (@alexandracooper))

Cola de caballo

Perfecta para cualquier melena. Una coleta alta estiliza y controla los mechones rebeldes. Para sumar volumen y textura aplica un producto voluminizador antes de recogerlo. Un peinado que nunca falla y se ve súper cute.

millie coleta
Una coleta alta siempre salva. (Vía Instagram (@milliebobbybrown))

Messy bun

El favorito de esta etapa. Su estilo relajado aprovecha la textura natural, oculta las diferencias de largo y da una vibe effortless chic que queda súper bien en cualquier momento del día.

Gigi
El peinado effortless por excelencia. (Vía Instagram (@gigihadid))

Trenzas

Son ideales para “esconder” mechones cortos con mucho estilo. Desde la clásica trenza lateral hasta versiones más sueltas o estilo boho, todo funciona. Juegan con diferentes largos y hacen que el pelo se vea con más intención.

biancajasminelawson
Un peinado muy bohemio y cool. (Vía Instagram (@biancajasminelawson))

Raya al centro elegante

Funciona para todas. La raya al medio y el pelo alisado dan un acabado súper clean y brillante. Este look puede hacer que tu melena se vea más cuidada con un toque de sofisticación.

nina dobrev
Un peinado pulido y minimalista. (Vía Instagram (@nina))

Refresh con un corte

Si de plano sientes que tu melena perdió forma, un mini corte estratégico puede ser tu mejor aliado. Un par de capas ligeras, un fleco o un despunte pueden hacer que tu pelo crezca con estructura y se vea más estilizado.

nicole Kidman
Un fleco puede devolverle forma al pelo. (Vía Instagram (@nicolekidman))
PORTADA.jpg
