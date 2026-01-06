Aromaria al rescate de la navidad

Elegir regalos navideños no debería ser una carrera contra el tiempo, debería ser un momento emocionante que forme parte del regalo en sí mismo. Con la mente puesta en ese cariño que buscas impregnar en cada uno, Aromaria abrió por primera vez su Christmas Market dentro de sus Headquarters en la Ciudad de México.

Del 14 al 19 de diciembre este bello espacio en Santa Fe, fue pensado para quienes buscaron regalos sin prisas y sin complicaciones innecesarias. El concepto es muy simple: resolver la navidad en un solo lugar.

A través de una atención completamente personalizada y una curaduría precisa de productos que incluye room sprays, velas, inciensos XL y gift sets exclusivos, la marca transformó el acto de regalar en una experiencia cuidada, emocional y memorable. Aquí, cada elección estuvo acompañada por expertos que ayudan a encontrar el aroma ideal según la persona, el espacio o el momento, haciendo que el proceso sea tan disfrutable como el resultado.

Cada fragancia está diseñada para despertar emociones y contar historias, mientras el entorno invita a bajar el ritmo, pensar con calma y elegir cuidadosamente. El encanto navideño se sintió en cada estación, desde la asesoría cercana hasta las wrapping stations, donde cada compra salió completamente lista para regalar, con acabados que remiten a una producción editorial y elevaron cualquier obsequio.

Más que un mercado, el Christmas Market de Aromaria fue una declaración de cómo se debería vivir esta temporada tan especial, con sensibilidad, estética y tiempo bien invertido. Un sitio ideal para quienes buscaron soluciones elegantes sin sacrificar calidez ni significado, y que reafirma el lugar de la marca como referente en aromas para interior en México.