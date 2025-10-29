Los mejores protectores solares en barra y con color que vas a amar

Los mejores protectores solares en barra y con color

¿Por qué usar un protector solar en barra?

Además de ser súper práctico, los protectores en barra son ideales para retoques rápidos durante el día. Se aplican fácilmente en zonas pequeñas y sensibles como nariz, orejas, cuello y hombros.

Su textura es más ligera, no se escurre, no deja brillo y puedes guardarlo en tu bolsa sin miedo a que se derrame. Si eres de las que hace ejercicio o viaja constantemente, este formato es un must que te va a encantar.

El protector en barra es el game changer para llevar a todos. (Vía Instagram (@isdinmexico))

Ollie

Esta marca brasileña une lo mejor del skincare y el makeup en un solo producto. Su protector solar en barra con color (y sin color) con FPS +50 es un básico si buscas un acabado natural y piel protegida todo el día.

Además tienen su famosa barra 3 en 1 que funciona como rubor, labial y sombra con FPS +50, perfecta para retoques express y para quienes aman el look sun kissed. Nos encanta porque a la vez que te maquillas proteges tu piel. Una marca auténtica, minimalista y con tonos para todos los tipos de piel.

Cuidado y color en una sola rutina. (Kit Total Makeup, Ollie, $1251, miolllie.com.mx)

Teia

Si te gusta el efecto makeup no makeup, este protector es para ti. Su stick con color 100% mineral, protege, hidrata y unifica el tono de la piel, dejando un acabado aterciopelado. Gracias al escualeno vegetal y al óxido zinc, hidrata sin dejar brillo y bloquea los rayos UV. Es perfecto como base ligera para un look natural sin sensación grasosa.