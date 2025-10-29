Los mejores protectores solares en barra y con color que vas a amar

Protegerte del sol es un paso esencial del skincare. La exposición continua puede provocar arrugas, manchas o envejecimiento prematuro. Pero la buena noticia es que los protectores solares se han vuelto más prácticos, cómodos y bonitos. Si aún no los pruebas, los protectores en barra son la opción más cool del momento: fáciles de aplicar, cero pegajosos y perfectos para llevar a todos lados.
Ya sea para el gym, la oficina o la playa, este formato se ha vuelto el favorito de muchas porque no ensucia ni se corre y se puede reaplicar sin problema. Aquí te contamos por qué amarlos y cuáles son los que debes probar.
Los mejores protectores solares en barra y con color
¿Por qué usar un protector solar en barra?
Además de ser súper práctico, los protectores en barra son ideales para retoques rápidos durante el día. Se aplican fácilmente en zonas pequeñas y sensibles como nariz, orejas, cuello y hombros.
Su textura es más ligera, no se escurre, no deja brillo y puedes guardarlo en tu bolsa sin miedo a que se derrame. Si eres de las que hace ejercicio o viaja constantemente, este formato es un must que te va a encantar.
Ollie
Esta marca brasileña une lo mejor del skincare y el makeup en un solo producto. Su protector solar en barra con color (y sin color) con FPS +50 es un básico si buscas un acabado natural y piel protegida todo el día.
Además tienen su famosa barra 3 en 1 que funciona como rubor, labial y sombra con FPS +50, perfecta para retoques express y para quienes aman el look sun kissed. Nos encanta porque a la vez que te maquillas proteges tu piel. Una marca auténtica, minimalista y con tonos para todos los tipos de piel.
Teia
Si te gusta el efecto makeup no makeup, este protector es para ti. Su stick con color 100% mineral, protege, hidrata y unifica el tono de la piel, dejando un acabado aterciopelado. Gracias al escualeno vegetal y al óxido zinc, hidrata sin dejar brillo y bloquea los rayos UV. Es perfecto como base ligera para un look natural sin sensación grasosa.
Valchini
Resistente y multiusos, el protector solar en barra de Valchini es perfecto para quienes aman los deportes o pasan mucho tiempo al aire libre. Su fórmula suave protege y se difumina con tu tono de piel. Un plus es que puedes usarlo también como bálsamo antiampollas y calmante de rozaduras. Un básico de vida.
Colorescience
Los icónicos Color Balm SPF 50 son la mezcla perfecta entre color, hidratación y protección. Son totalmente minerales y dan ese toque de color a los labios y mejillas mientras se protegen del sol y la contaminación. Tienen antioxidantes, acabado luminoso y son resistentes al agua. Además son hipoalergénicos, perfectos para pieles sensibles que aman el color.
Clarins
Este stick solar es súper chic. Nos encanta, porque aunque no tiene color, se puede aplicar sobre el maquillaje sin desplazarlo, dando una sensación ligera y cero grasosa. Su formato pocket y la sensación suave al aplicarlo lo hacen un clásico si amas la elegancia práctica.