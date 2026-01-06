Bob-cut: El corte que regresa con todo en este 2026

Las celebs que lo hicieron irresistible

Zendaya lo llevó con vibra noventera, Gigi Hadid apostó por una versión pulida y constante, Florence Pugh lo usó como gesto de actitud, y Lily Collins confirmó que el bob también puede ser romántico. Cada una lo reinterpretó, y juntas lo elevaron.

Ese fue el punto clave: el bob dejó de ser un corte para convertirse en un statement. Recto, con ondas, mini o a la mandíbula, el mensaje fue claro: no hay reglas fijas cuando el estilo es auténtico.

Hailey Bieber consolidó el Bob

Si alguien terminó de sellar el destino del bob-cut en 2024, fue Hailey Bieber. Su versión minimal, ultra pulida y sin drama encajó perfecto con la estética quiet luxury que domina moda y belleza hoy.

Hailey Bieber hizo el Bob-cut super cool (@haileybieber)

Más que tendencia, su bob fue coherencia. El corte como extensión de su clean look, de su make up y de una forma de vestir que no necesita exagerar para ser aspiracional. Prueba definitiva de que el verdadero lujo también se lleva en el cabello.