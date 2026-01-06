Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Bob-cut: El corte que regresa con todo en este 2026

No fue coincidencia ni capricho de temporada. Hace un par de años fue todo un trend ¡y ahora está de vuelta!
mar 06 enero 2026 10:40 AM
BOB-cut el corte que dominará 2026
Bob-cut, el corte que dominara el 2026 (@haileybieber)

Durante años fue catalogado como clásico, incluso predecible. Pero en 2024 el bob-cut volvió con otra vibe: más corto, más limpio y mucho más cool. Y justo ahí estuvo el éxito.

Este corte se movió con naturalidad entre alfombras rojas, editoriales y celebs durante los últimos meses y lo seguirá haciendo durante este año. Fluye con cualquier look y encaja perfecto con una estética relajada : el bob-cut es nuevo corte que debes probar sí o sí.

Publicidad

Las celebs que lo hicieron irresistible

Zendaya lo llevó con vibra noventera, Gigi Hadid apostó por una versión pulida y constante, Florence Pugh lo usó como gesto de actitud, y Lily Collins confirmó que el bob también puede ser romántico. Cada una lo reinterpretó, y juntas lo elevaron.

Ese fue el punto clave: el bob dejó de ser un corte para convertirse en un statement. Recto, con ondas, mini o a la mandíbula, el mensaje fue claro: no hay reglas fijas cuando el estilo es auténtico.

Hailey Bieber consolidó el Bob

Si alguien terminó de sellar el destino del bob-cut en 2024, fue Hailey Bieber. Su versión minimal, ultra pulida y sin drama encajó perfecto con la estética quiet luxury que domina moda y belleza hoy.

Hailey Bieber hizo el Bob-cut super cool
Hailey Bieber hizo el Bob-cut super cool (@haileybieber)

Más que tendencia, su bob fue coherencia. El corte como extensión de su clean look, de su make up y de una forma de vestir que no necesita exagerar para ser aspiracional. Prueba definitiva de que el verdadero lujo también se lleva en el cabello.

Publicidad

El bob es el nuevo "quiet luxury"

El bob-cut se convirtió en ese gesto de estilo imprescindible. Porque reduce el ruido visual y pone el foco en lo que importa: proporción, estructura y presencia. El largo exacto limpia el contorno del rostro, marca mandíbula y cuello, y obliga a que el styling, ropa, piel, maquillaje esté bien resuelto. No hay dónde esconderse.

En la lógica del quiet luxury, el bob busca consistencia. Es un corte que se ve igual de fuerte en street style, alfombra roja o una selfie. Funciona con un guardarropa neutro porque está pensado para sostener una estética completa. Por eso no roba protagonismo: lo distribuye. No es un look para llamar la atención, es un look para sostenerla.

Publicidad

El bob también conquistara 2026

En 2026, el bob ya no se discute como tendencia pasajera: se consolidó. Después de dominar 2024 y mantenerse fuerte durante 2025, quedó claro que no depende del momento ni del ruido digital. Es un corte que funciona en el tiempo porque responde a algo más estructural: practicidad, proporción y claridad visual.

El bob se sostiene porque es adaptable sin perder identidad. Funciona con distintos largos, texturas y estilos personales, y no exige un styling complejo para verse bien. En un contexto donde la moda y la belleza se mueven hacia decisiones más conscientes y duraderas, el bob encaja como una tendencia sólida: no busca llamar la atención, pero sigue siendo relevante. No es novedad, es permanencia.

El Bob-cut, es el corte del 2026
El Boc-cut, es el corte del 2026 (@haileybieber)

Tags

Hailey Bieber Justin Bieber

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad