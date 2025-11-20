Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Las cremas de manos más hidratantes para sobrevivir los días más fríos

Es importante hidratar tus manos sin importar la temporada, pero en los días fríos es un must absoluto. Estas son las fórmulas que realmente funcionan para mantener tus manos suaves, nutridas y protegidas
jue 20 noviembre 2025 04:17 PM
(Obligatorio)
Las mejores cremas de manos para proteger e hidratar. (isdin.com, sephora.com.mx, kiehls.com.mx, bathandbodyworks.mx, thebodyshop.mx, mx.loccitane.com)

Cuando baja la temperatura, nuestra rutina de cuerpo y cara suelen tomar protagonismo, pero solemos olvidar una de las zonas que más sufre: las manos. Entre el clima seco y el aire frío, es normal que la piel se deshidrate o incluso se agriete.

Por eso, esta temporada es el momento perfecto para elegir fórmulas reparadoras, nutritivas y deliciosas para usar en tus manos. Desde opciones veganas hasta bálsamos intensivos , aquí reunimos las mejores cremas de manos para mantener tu piel suave y protegida en estos días fríos.

Publicidad

Las cremas de manos más hidratantes para sobrevivir los días más fríos

The Body Shop Karité

La crema de manos de karité de The Body Shop es una de las favoritas para combatir la sequedad extrema. Formulada con 97% ingredientes de origen natural, incluyendo su icónica manteca de karité, esta crema vegana hidrata hasta 96 horas y aporta un alivio inmediato.

La textura es rica y se absorbe rápido, no deja sensación pegajosa y tiene un aroma suave a frutos secos. Ideal para uñas, cutículas y manos que necesitan un boost nutritivo constante.

the body shop crema.jpg
Hidratante y regeneradora. (Crema de Manos de Karité , The Body Shop, $375, thebodyshop.mx)

Drunk Elephant Therabu

La crema de manos más lujosa de la marca, creada para dar 24 horas de hidratación profunda. Su mezcla de manteca de marula, karité y extractos de avena suaviza, repara y fortalece la piel, mientras ayuda a reducir signos visibles de edad como la pérdida de elasticidad.

Tiene extracto de vainas de vainilla, lo que aporta antioxidantes y un aroma dulce pero cero empalagoso. Un must para hidratar esas manos estresadas y sobrelavadas.

cream de manos.jpg
Esta crema reparadora es un must. (Crema para manos, DRUNK ELEPHANT, $620, sephora.com.mx)

Hand Salve Kiehl's

Si tus manos están muy secas está es la opción que nunca falla. Su fórmula espesa con aceite de aguacate, semilla de ajonjolí y eucalipto funciona casi como un guante protector que retiene la humedad y repara el daño causado por frío, trabajo manual o exposición constante.

Es una crema pensada para manos activas que necesitan hidratación duradera. Su mezcla de aceites naturales es rica en vitaminas, proteínas y antioxidantes, dejando la piel súper suave y elástica.

KIEHLS crema.jpg
Crema hidratante, enriquecida para las manos activas y secas. (Ultimate Strength Hand Salve, KIEHL´S, $345, kiehls.com.mx)

Publicidad

Bálsamo de manos L’Occitane

Este bálsamo de manos súper nutritivo con 25% de manteca de karité, es perfecto para manos muy secas. Su textura se funde en las manos, protegiendo sin sentirse pesada.

Su fórmula está compuesta por más del 95% de ingredientes biodegradables y de origen natural. Dentro de ella tiene alantoína, para calmar de inmediato. Deja la piel suave, protegida y con un aroma limpio y súper fresh.

LOCCITANE crema.jpg
Nutritivo, calmante y reparador. (Bálsamo de manos intensivo karité, L’OCCITANE, $375, mx.loccitane.com)

Crema Vinotherapist Caudalie

Esta crema ligera repara sin dejar sensación grasa. Con aceite de aguacate y aceite de oliva, nutre y fortalece las uñas y las cutículas.

Es ideal si buscas alivio inmediato y una fórmula que proteja del frío, lavado constante o irritación. Su poder reparador es perfecto para pieles que necesitan confort real durante todo el día.

CAUDALIE crema.jpg
Nutre y repara las manos secas (Vinotherapist crema de manos y uñas CAUDALíE, $280, sephora.com.mx)

Bath & Body Works

La opción perfecta para traer en el bolso. Su fórmula con ácido hialurónico hidrata, suaviza y deja un acabado súper clean. Se absorbe rapidísimo y huele delicioso. Además, su envase está hecho con 82% plástico reciclado. Ideal para manos que necesitan un shot de humectación constante.

crema manos.jpg
Para una piel suave, tersa y renovada. (HYDRATING Crema para manos, Bath &Body, $199, bathandbodyworks.mx)
MILLIE BOBBY BROWN.jpg
Belleza

Todos los cambios de look de Millie Bobby Brown: así ha evolucionado su pelo

Publicidad

Tags

Belleza Skincare Hidratante

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad