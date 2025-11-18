Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

Bálsamos labiales top para sobrevivir el frío

Este invierno, los lip balms se convierten en el accesorio indispensable: hidratan, reparan y dan ese toque de brillo coquette a cualquier look.
mar 18 noviembre 2025 05:33 PM
balsamo labial
Cuida tus labios con los mejores productos esta temporada de frío. (Vía Tatcha, La Mer, Pinterest)

En la época invernal, el frío no perdona y los labios son los primeros en resentirlo. Se agrietan, resecan y pierden su brillo. Por eso, los bálsamos labiales se convierten en el beauty hero de la temporada.

Ya sea la versión lip balm, el acabado glossy y con algún tono, éste es el must-have infalible del año. El verdadero hype viene de su versatilidad de uso y acabado, ya que lo puedes combinar con tus labiales favoritos , usarlo como mascarilla y hasta tenerlo como accesorio en tus bolsas favs.

Publicidad

Bálsamos labiales: Looks, outfits y dónde se ven

Algunos de los mejores bálsamos labiales, como Dior Addict Lip Glow y Laneige Lip Glowy Balm, aparecen en el backstage de desfiles y alfombras rojas. Se llevan con maquillaje natural, piel iluminada y cejas cepilladas.

dior
El bálsamo de labios Dior, es un tratamiento como maquillaje,que reacciona al pH para un color "a medida" y un brillo realzado.
 (Vía Sephora)

Personaliza el acabado con iluminador en el arco de Cupido y elige presentaciones mini para llevarlos a cualquier lugar.

TEIA
Con Teïa puedes nutrir tu piel mintras luces unos labios de impacto. (Vía Instagram @teia_cosmeticos)

Publicidad

Nuestras marcas favoritas de bálsamos labiales y sus efectos

1. Dior Addict Lip Glow: Hidrata, deja color natural y es perfecto para looks llenos de glamour.
2. Laneige Lip Glowy Balm: Aroma delicado, fórmula sin parabenos ni sulfatos.
3. Nuxe Rêve De Miel: Nutritivo, calmante y multiusos, ideal para labios y contorno de nariz.​
4. KIKO Milano Coloured Balm: Con vitaminas y aroma frutal, aporta color y brillo sutil para días largos.​

Rêve de Miel Honey Lip Care
Gel Humectante Rêve de Miel Honey Lip Care 10 ml, MXN$515.00, NUXE, El Palacio de Hierro (Vía El Palacio de Hierro)

5. Burt's Bees: Textura rica, ideal para reparar labios maltratados.
6. Carmex Classic: El clásico favorito para labios siempre suaves y protegidos, incluso en clima extremo.​
7. Vaseline: Otro de los clásicos que te ayudan al instante.
8. Teia cosmetics: La opción vegana y mexicana que te cuidará sin duda.

vaseline
Suaviza instantáneamente los labios dejando un ligero tono rosado. (Bálsamo para Labios Vaseline Lip Care Rosy Lips, MXN$54.50, Vaseline, Farmacias Guadalajara)

Publicidad

¿Dónde comprar bálsamos labiales?

Encuéntralos en Sephora, farmacias, tiendas de belleza, supermercados y retailers online. Checa lanzamientos de edición limitada y colaboraciones con influencers para sumar el toque cool a tu colección.

Los más populares están presentes en los beauty kits de pasarelas otoño-invierno y en los neceseres de las editoras más exigentes.​

Este invierno, ningún look está completo sin un lip balm que lo eleve. De la pasarela a la calle, invierte en fórmulas que protejan y realcen tu sonrisa. ¡Presume tus labios y conviértete en la musa beauty del frío!

laneige
Para unos labios extra suaves, hidratados y besables durante todo el día. (Lip Glowy Balm, MXN$347.75, Laneige)
(Obligatorio)
Belleza

¿Por qué amamos Sephora, Ulta y Blush Bar?

Tags

Bálsamo Limpiador Lipgloss Invierno

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad