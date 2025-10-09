Kris Jenner demuestra que puedes hacer un cambio radical a cualquier edad: ahora es rubia

El cambio icónico de Kris

El encargado de esta transformación fue nada menos que Chris Appleton, el head stylist de celebs como Kim Kardashian y Jennifer López. En un video compartido en Instagram, vemos a Jenner con una toalla en el cabello, mientras suena "When Did You Get Hot?” de Sabrina Carpenter, una canción perfecta para acompañar su glow up.

Después, Jenner publicó el resultado final: un bob corto con fleco lateral, peinado con volumen y ese toque old Hollywood moderno que solo Appleton puede lograr.

Para completar el look, Kris usó un blazer de cuero negro y un collar dorado con una esmeralda, dándonos esa boss energy que tanto amamos. Los comentarios no tardaron en llegar: desde comparaciones con su hija Kim hasta celebs como Paris Hilton.

Kris en su fun little blonde moment. (Vía Instagram (@krisjenner))

¿Kris o Kim?

No es la primera vez que confunden a Jenner con una de sus hijas, pero esta vez el parecido fue next level. “Kris se está convirtiendo en Kim y Kim se está convirtiendo en Kris”, dijo una fan.

Días antes, Kim Kardashian apareció en el desfile de Maison Alaïa en la Semana de la Moda de París con un pixie oscuro, idéntico al signature look de su mamá. Obvio, los fans no tardaron en darse cuenta y amar su mom-daughter style.

El intercambio de estilos más icónico del año. (Vía Instagram (@kimkardashian))

Kim incluso subió fotos a Instagram con su nuevo corte, provocando comentarios tipo: "¿Kris Jenner, qué haces aquí?” Y “Iconic mother-daughter energy”. La misma Kris reaccionó con un GIF de sí misma.