Kris Jenner demuestra que puedes hacer un cambio radical a cualquier edad: ahora es rubia

La 'momager' más famosa del mundo lo volvió a hacer: Kris Jenner sorprendió a todos con un cambio de look radical con el que muchos pensaron que era Kim.
jue 09 octubre 2025 09:24 PM
El comeback más glam. Kris demuestra que nunca es tarde para cambiar de estilo. (Vía Instagram (@krisjenner))

Kris Jenner, estrella de The Kardashians y la "momager" más famosa del mundo, dejó atrás su clásico pixie negro y ahora es rubia.

La matriarca del clan Kardashian Jenner debutó un bob platino súper clean y el resultado fueron miles de comentarios, memes, elogios y mucha confusión en redes.

El cambio icónico de Kris

El encargado de esta transformación fue nada menos que Chris Appleton, el head stylist de celebs como Kim Kardashian y Jennifer López. En un video compartido en Instagram, vemos a Jenner con una toalla en el cabello, mientras suena "When Did You Get Hot?” de Sabrina Carpenter, una canción perfecta para acompañar su glow up.

Después, Jenner publicó el resultado final: un bob corto con fleco lateral, peinado con volumen y ese toque old Hollywood moderno que solo Appleton puede lograr.

Para completar el look, Kris usó un blazer de cuero negro y un collar dorado con una esmeralda, dándonos esa boss energy que tanto amamos. Los comentarios no tardaron en llegar: desde comparaciones con su hija Kim hasta celebs como Paris Hilton.

Kris en su fun little blonde moment. (Vía Instagram (@krisjenner))

¿Kris o Kim?

No es la primera vez que confunden a Jenner con una de sus hijas, pero esta vez el parecido fue next level. “Kris se está convirtiendo en Kim y Kim se está convirtiendo en Kris”, dijo una fan.

Días antes, Kim Kardashian apareció en el desfile de Maison Alaïa en la Semana de la Moda de París con un pixie oscuro, idéntico al signature look de su mamá. Obvio, los fans no tardaron en darse cuenta y amar su mom-daughter style.

El intercambio de estilos más icónico del año. (Vía Instagram (@kimkardashian))

Kim incluso subió fotos a Instagram con su nuevo corte, provocando comentarios tipo: "¿Kris Jenner, qué haces aquí?” Y “Iconic mother-daughter energy”. La misma Kris reaccionó con un GIF de sí misma.

Mismo ADN, mismo humor y glamour. (Vía Instagram (@kimkardashian))

La era platino de Kris

A semanas de cumplir 70, Jenner sigue demostrando que el estilo no tiene edad. El cabello platino es toda una declaración: audaz, sin miedo y súper statement.

Kris siempre ha sido muy abierta sobre sus tratamientos estéticos en el pasado, admitiendo haberse sometido a un lifting facial, un aumento de senos y botox, pero este cambio habla más de actitud que de procedimientos. Como ella misma dijo una vez: “Que envejezcas no significa que debas renunciar a ti mismo. Para mí, esto es envejecer con gracia. Es mi versión”.

Kris Jenner y Kim Kardashian (Getty Images)

Kris Jenner redefinió el power blonde y nos recordó que el estilo y la confianza son el verdadero secreto para nunca pasar desapercibida. No por nada es nuestra momager favorita.

