Belleza

Perfume vs. fragancia corporal, ¿cómo usarlos y cuál es tu mejor aliado?

Descubre las diferencias clave entre estos dos esenciales del cuidado personal y cómo elegir el que mejor se adapta a tu personalidad y ocasión.
sáb 15 noviembre 2025 04:04 PM
Tu mejor accesorio es un buen aroma en todo momento. (Vía Viktor & Rolf, Carolina Herrera, shutterstock.)

En esta época en donde el cuidado personal es una tendencia, el uso de perfumes y fragancias se ha vuelto de lo más importante, porque se trata de algo más que un aroma, ya que representa tu estilo de vida y de expresión.

El auge de la personalización nos permite ahora más que nunca, prestar atención a cómo aplicar nuestras fragancias o perfumes en nuestro día a día , no sólo complementando nuestro estilo, sino elevando nuestra confianza y magnetismo. Pero, ¿qué tipo de perfume o fragancia es mejor para ti?

Cómo usarlos

El perfume, con su alta concentración y fijación, es la opción premium para eventos especiales y ocasiones que exigen ese aroma inconfundible. Procura usarlo en puntos estratégicos del cuerpo que tengan pulso para prolongar su efecto, ya que estas áreas emiten calor. Estás son las muñecas, la parte interna de los codos, debajo del ombligo, detrás de los lóbulos de las orejas y en la parte posterior de las rodillas.

loccitane_fragrancias_verbena_citrus_600x600_crop_center.jpg
Perfumar estas áreas garantiza que tu perfume se mantenga durante todo el día. (Vía L'Occitane)

La fragancia corporal, por otro lado, tiene una presencia más ligera y fresca, ideal para el día a día, rutinas de gimnasio, la playa o como complemento después de la ducha. Es común verla en suits sport, encuentros casuales y ambientes laborales que valoran sutileza y frescura.

If you love coconut scents you NEED our new Beijos de Sol Limited Edition Perfume Mist! 🥥🥥🥥 I.jpg
Un aroma inspirado en la vida y cultura brasileña. (Vía Instagram @soldejaneiro)

Nuestros favoritos

En perfumes, destacan clásicos reinventados como L’Interdit by Givenchy, Carolina Herrera, Miss Dior, YSL y Chanel No.5, que además marcan tendencia en todos lados por su versatilidad y carácter. Para fragancias corporales, marcas como Zara, Victoria´s Secret, Sol de Janeiro, L´occitaney Glossier ofrecen texturas jugosas y aromas ligeros que se adaptan a cualquier look.

SET-1-LA-BOMBA-f9f9f9.jpg
La Bomba Eau de Parfum se abre con una impresionante explosión de exótica fruta del dragón. (La Bomba Refillable Set, Recarga 50ml, Eau de Parfum 200ml y Loción corporal 100ml MXN$7,880.00, Carolina Herrera.)

Combinar un perfume intenso con una fragancia corporal fresca del mismo universo olfativo es la fórmula ganadora para darle profundidad y personalidad a tu aroma, haciéndolo único y memorable.

20120993999-e1.jpg
Una composición cálida y sensorial que transforma lo dulce en sofisticación. (Fragancia Toffee Dolce , MXN$ 579.00, ZARA)

Más que una elección, un ritual

La decisión entre perfume y fragancia corporal depende de tu estilo de vida y ocasión, pero ambos son aliados imprescindibles para un cuidado personal integral y con mucho estilo. En 2025, las tendencias apuestan por el layering de aromas y la experiencia sensorial.

Tips de como aplicar estas dos opciones, para mas duración:
1- Aplicarlos sin frotar (para que no se evaporen rápido).
2- Concentrarte en ponerlos en los puntos de pulso.
3- En vez de empaparte de perfume, pulverízalo frente a ti y pasa bajo la bruma perfumada.
4- Mantenerse hidratado antes de ponerlos, así se combina con los aceites naturales de la piel.
5- Superponer los perfumes o capas (La clave es elegir aquellas que son complementarias o utilizar gel de ducha, crema hidratante y perfume de la misma línea).

perfumes
Acentúa tu aroma con una intensidad radiante y atrevida. (Vía Viktor & Rolf, Instagram @carolinaherrera @yslbeauty )
KRIS JENNER.jpg
