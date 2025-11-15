Perfume vs. fragancia corporal, ¿cómo usarlos y cuál es tu mejor aliado?

En esta época en donde el cuidado personal es una tendencia, el uso de perfumes y fragancias se ha vuelto de lo más importante, porque se trata de algo más que un aroma, ya que representa tu estilo de vida y de expresión.
El auge de la personalización nos permite ahora más que nunca, prestar atención a cómo aplicar nuestras fragancias o perfumes en nuestro día a día , no sólo complementando nuestro estilo, sino elevando nuestra confianza y magnetismo. Pero, ¿qué tipo de perfume o fragancia es mejor para ti?