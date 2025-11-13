Máscaras LED: el gadget de belleza que combina ciencia, estilo y resultados reales

TheraFace Mask

Con 648 luces LED de grado médico, la TheraFace de Therabody promete una piel más firme y luminosa en ocho semanas. Lo mejor: combina la terapia de luz con vibración facial y capilar, para relajar mientras trabaja. Si amas los gadgets beauty que hacen de todo, esta es para ti.

Reafirma y suaviza la piel a la vez que reduce las líneas de expresión y manchas. (TheraFace Mask, Therabody, $16,766, therabody.com)

Foreo FAQ 201

Ligera, inalámbrica y transparente, esta máscara se adapta al rostro como una segunda piel. Tiene luces roja, verde y azul, ideales para tratar líneas de expresión, acné, cicatrices y tono apagado. Deja la piel limpia con una apariencia más joven y firme. Además, sus 600 puntos de luz garantizan una cobertura uniforme. Perfecta si buscas algo práctico y con resultados en solo dos semanas.

Piel firme y con glow natural. (FAQ 201, Foreo, $11,595, foreo.com)

Unicskin UNICLED Korean Mask

Esta máscara facial es la más potente. Con más de 1,000 luces LED y tecnología desarrollada por la NASA e inspirada en la belleza K-Beauty, esta máscara multiplica el efecto de tus cremas y sueros. Da resultados visibles en tres sesiones y cuenta con 7 colores de luz para personalizar el tratamiento, desde anti-edad hasta anti-acné. Es la más profesional, un must para potenciar tu rutina diaria.