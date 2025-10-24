Publicidad

Belleza

¿Qué se hizo Emma Stone en la cara?

La actriz Emma Stone se caracteriza por su talento y su buena actitud siempre, pero esta vez se habla de supuestos retoques en su cara.
vie 24 octubre 2025 08:53 AM
Emma Stone
Te contamos de las supongo de los retoques que pudo haberse hecho la actriz

Emma Stone sigue brillando con sus múltiples proyectos y apariciones en alfombras rojas, pero también por ese aspecto tan fresco y renovado que últimamente ha despertado curiosidad en el internet. Durante la promoción su más reciente película Bugonia, del director Yorgos Lánthimos, la actriz ha aparecido con piel luminosa y facciones más definidas. Sin duda uno de los mejores glow ups del año.

El look de la actriz sin duda cambió luego de raparse para el papel en la película y aunque ya empieza crecer y usar un estilo boyfriend bob cut, los cumplidos y comentarios no han estado completamente centrados en su pelo, sino en su rostro. Y así empezaron las especulaciones sobre sutiles procedimientos estéticos a los que podría haberse sometido Emma Stone.

EmmaStone
Luego de raparse para Bugonia, su pelo ya empieza crecer y usar un estilo boyfriend bob (Jeff Spicer/Getty Images for BFI)

Se especula que se realizó una blefaroplastia superior, una cirugía que elimina el exceso de piel en los párpados. Dermatólogos y cirujanos han tomado las redes sociales para explicar que esto se hace para lograr una para una mirada más abierta y evitar una apariencia de cansancio. Otro arreglo estético muy mencionado es un lifting de cejas, para elevar la parte lateral de la cara y suavizaría la frente.

EmmaStone
Su aspecto tan fresco y renovado que últimamente ha despertado curiosidad en el internet.
 (Jamie McCarthy/Getty Images for SiriusXM)

Otros especialistas han mencionado que pudo ser un tratamiento como un lifting facial endoscópico, una técnica mucho menos invasiva que tensa los cachetes, frente y pómulos sin dejar cicatrices visibles. El resultado es un contorno más definido y natural, creando que las personas se pregunten que cambio haz hecho pero sin saber exactamente que es.

EmmaStone
Un retoque estético muy mencionado es un lifting de cejas
 (Aldara Zarraoa/Getty Images)

Por supuesto, también existen las teorías sobre un relleno labial muy sutil y tratamientos de bioestimulación para mejorar la textura de la piel. Su cutis se ve más firme, con un tono unificado y con ese brillo saludable de buena rutina de skincare. En comparación con otras fotos de años pasados, incluso se puede notar que su nariz está ligeramente más fina y recta, lo que ha hecho cuestionarse a los fans si se ha hecho una rinoplastia.

EmmaStone
Renovarse con o sin ayuda estética puede ser otra forma de autocuidado
 (Monica Schipper/Getty Images)

Emma Stone no ha confirmado ningún procedimiento y no es necesario, siempre ha tenido un encanto natural y auténtico que la ha hecho destacar, si es que si se ha hecho retoques, han sido hechos con precisión y sutileza que logran hacer que se vea fresca, feliz y radiante.

EmmaStone
Emma Stone no ha confirmado ningún procedimiento
 (Antoine Flament/Getty Images)
Portada Quien Octubre 25

