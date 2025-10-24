¿Qué se hizo Emma Stone en la cara?

El look de la actriz sin duda cambió luego de raparse para el papel en la película y aunque ya empieza crecer y usar un estilo boyfriend bob cut, los cumplidos y comentarios no han estado completamente centrados en su pelo, sino en su rostro. Y así empezaron las especulaciones sobre sutiles procedimientos estéticos a los que podría haberse sometido Emma Stone.

Luego de raparse para Bugonia, su pelo ya empieza crecer y usar un estilo boyfriend bob (Jeff Spicer/Getty Images for BFI)

Se especula que se realizó una blefaroplastia superior, una cirugía que elimina el exceso de piel en los párpados. Dermatólogos y cirujanos han tomado las redes sociales para explicar que esto se hace para lograr una para una mirada más abierta y evitar una apariencia de cansancio. Otro arreglo estético muy mencionado es un lifting de cejas, para elevar la parte lateral de la cara y suavizaría la frente.

Su aspecto tan fresco y renovado que últimamente ha despertado curiosidad en el internet.

(Jamie McCarthy/Getty Images for SiriusXM)

Otros especialistas han mencionado que pudo ser un tratamiento como un lifting facial endoscópico, una técnica mucho menos invasiva que tensa los cachetes, frente y pómulos sin dejar cicatrices visibles. El resultado es un contorno más definido y natural, creando que las personas se pregunten que cambio haz hecho pero sin saber exactamente que es.