Emma Stone sigue brillando con sus múltiples proyectos y apariciones en alfombras rojas, pero también por ese aspecto tan fresco y renovado que últimamente ha despertado curiosidad en el internet. Durante la promoción su más reciente película Bugonia, del director Yorgos Lánthimos, la actriz ha aparecido con piel luminosa y facciones más definidas. Sin duda uno de los mejores glow ups del año.
¿Qué se hizo Emma Stone en la cara?
El look de la actriz sin duda cambió luego de raparse para el papel en la película y aunque ya empieza crecer y usar un estilo boyfriend bob cut, los cumplidos y comentarios no han estado completamente centrados en su pelo, sino en su rostro. Y así empezaron las especulaciones sobre sutiles procedimientos estéticos a los que podría haberse sometido Emma Stone.
Se especula que se realizó una blefaroplastia superior, una cirugía que elimina el exceso de piel en los párpados. Dermatólogos y cirujanos han tomado las redes sociales para explicar que esto se hace para lograr una para una mirada más abierta y evitar una apariencia de cansancio. Otro arreglo estético muy mencionado es un lifting de cejas, para elevar la parte lateral de la cara y suavizaría la frente.
Otros especialistas han mencionado que pudo ser un tratamiento como un lifting facial endoscópico, una técnica mucho menos invasiva que tensa los cachetes, frente y pómulos sin dejar cicatrices visibles. El resultado es un contorno más definido y natural, creando que las personas se pregunten que cambio haz hecho pero sin saber exactamente que es.
Por supuesto, también existen las teorías sobre un relleno labial muy sutil y tratamientos de bioestimulación para mejorar la textura de la piel. Su cutis se ve más firme, con un tono unificado y con ese brillo saludable de buena rutina de skincare. En comparación con otras fotos de años pasados, incluso se puede notar que su nariz está ligeramente más fina y recta, lo que ha hecho cuestionarse a los fans si se ha hecho una rinoplastia.
Emma Stone no ha confirmado ningún procedimiento y no es necesario, siempre ha tenido un encanto natural y auténtico que la ha hecho destacar, si es que si se ha hecho retoques, han sido hechos con precisión y sutileza que logran hacer que se vea fresca, feliz y radiante.