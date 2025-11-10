Mariana Rodríguez relanza Mar Cosmetics con nueva imagen y productos

Mar Cosmetics nació del deseo de crear productos esenciales, efectivos y con propósito. Una propuesta que apuesta por la belleza consciente. Es una marca busca combinarbeauty, bienestar y funcionalidad en cada lanzamiento.
En palabras de Mariana, se trata de una experiencia que celebra quién eres: productos que cuidan tu piel, realzan tu belleza natural y se adaptan a tu día a día.
El nuevo comienzo de Mar Cosmetics
El regreso de Mar Cosmetics refleja la evolución de Mariana Rodríguez como creadora y empresaria: una mujer que apuesta por la calidad, la autenticidad y la funcionalidad real. Esta nueva etapa promete seguir construyendo una marca mexicana con esencia y mucho estilo.
Nuestros productos favoritos
Llega con cuatro productos estrella, dos de ellos versiones mejoradas de sus clásicos más amados. Entre ellos está Lash me, la máscara icónica de la marca, que regresa con un nuevo diseño y la misma fórmula confiable, dando volumen, larga duración y resistencia al agua, mientras cuida y fortalece las pestañas.
A su lado está Eyes On Me una propuesta que promete intensidad, definición y un acabado con efecto lifting gracias a su cepillo exclusivo que separa y moldea cada pestaña. Ambas son libres de parabenos y cruelty free.
El delineado perfecto
Otro de los lanzamientos es el delineador líquido Tinta, diseñado para lograr ese delineado preciso y elegante que tanto nos gusta. Su punta fina y su fórmula de larga duración garantizan un negro intenso que no se corre, no se seca y se desliza fácilmente desde cualquier ángulo. Ideal para crear desde un cat eye dramático hasta un look más natural.
Set de brochas 2 en 1
Su producto estrella es este set de brochas esenciales. Cuatro brochas dos en uno, perfectas para viajes o beauty lovers que buscan practicidad sin sacrificar calidad.
Cada brocha combina dos funciones en una sola herramienta, ahorrando espacio y tiempo. Incluye brochas para rostro, contorno, blush, ojos y cejas, todas súper suaves que dejan un acabado profesional. Ademá, el kit viene con un set de silicón para evitar derrames, pensado para acompañarte a todos lados.