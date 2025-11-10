Mariana Rodríguez relanza Mar Cosmetics con nueva imagen y productos

El nuevo comienzo de Mar Cosmetics

El regreso de Mar Cosmetics refleja la evolución de Mariana Rodríguez como creadora y empresaria: una mujer que apuesta por la calidad, la autenticidad y la funcionalidad real. Esta nueva etapa promete seguir construyendo una marca mexicana con esencia y mucho estilo.

Nuestros productos favoritos

Llega con cuatro productos estrella, dos de ellos versiones mejoradas de sus clásicos más amados. Entre ellos está Lash me, la máscara icónica de la marca, que regresa con un nuevo diseño y la misma fórmula confiable, dando volumen, larga duración y resistencia al agua, mientras cuida y fortalece las pestañas.

Nuevo diseño, misma confiabilidad. (Rímel Lash Me, Mar Cosmetics, $299, marcosmeticso.com)

A su lado está Eyes On Me una propuesta que promete intensidad, definición y un acabado con efecto lifting gracias a su cepillo exclusivo que separa y moldea cada pestaña. Ambas son libres de parabenos y cruelty free.