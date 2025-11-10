Publicidad

Belleza

Mariana Rodríguez relanza Mar Cosmetics con nueva imagen y productos

La influencer regiomontana regresa al mundo beauty. Mar Cosmetics vuelve con una nueva imagen más moderna y mejorada.
lun 10 noviembre 2025 06:05 PM
Mar, la marca de cosméticos de Mariana Rodríguez regresa más fuerte que nunca. (Vía Instagram (@marianardzcantu))

Mar Cosmetics nació del deseo de crear productos esenciales, efectivos y con propósito. Una propuesta que apuesta por la belleza consciente. Es una marca busca combinar beauty, bienestar y funcionalidad en cada lanzamiento.

En palabras de Mariana, se trata de una experiencia que celebra quién eres: productos que cuidan tu piel, realzan tu belleza natural y se adaptan a tu día a día.

El nuevo comienzo de Mar Cosmetics

El regreso de Mar Cosmetics refleja la evolución de Mariana Rodríguez como creadora y empresaria: una mujer que apuesta por la calidad, la autenticidad y la funcionalidad real. Esta nueva etapa promete seguir construyendo una marca mexicana con esencia y mucho estilo.

Nuestros productos favoritos

Llega con cuatro productos estrella, dos de ellos versiones mejoradas de sus clásicos más amados. Entre ellos está Lash me, la máscara icónica de la marca, que regresa con un nuevo diseño y la misma fórmula confiable, dando volumen, larga duración y resistencia al agua, mientras cuida y fortalece las pestañas.

RÍMEL LASH ME MAR COSMETICS.jpg
Nuevo diseño, misma confiabilidad. (Rímel Lash Me, Mar Cosmetics, $299, marcosmeticso.com)

A su lado está Eyes On Me una propuesta que promete intensidad, definición y un acabado con efecto lifting gracias a su cepillo exclusivo que separa y moldea cada pestaña. Ambas son libres de parabenos y cruelty free.

Eyes on Me rímel .jpg
Intensidad única que eleva el volumen y la definición de tus pestañas. (Rímel Eyes on Me, Mar Cosmetics, $449, marcosmeticso.com)

El delineado perfecto

Otro de los lanzamientos es el delineador líquido Tinta, diseñado para lograr ese delineado preciso y elegante que tanto nos gusta. Su punta fina y su fórmula de larga duración garantizan un negro intenso que no se corre, no se seca y se desliza fácilmente desde cualquier ángulo. Ideal para crear desde un cat eye dramático hasta un look más natural.

DELINEADOR MAR COSMETICS.jpg
Fácil, preciso y duradero en cada aplicación. (Delineador Ojos Tinta, Mar Cosmetics, $399, marcosmeticso.com)

Set de brochas 2 en 1

Su producto estrella es este set de brochas esenciales. Cuatro brochas dos en uno, perfectas para viajes o beauty lovers que buscan practicidad sin sacrificar calidad.

BROCHAS MAR COSMETICS.jpg
Versátiles sin sacrificar calidad. (Set de 4 Brochas 2 en 1 Mar Cosmetics, $699, marcosmeticso.com)

Cada brocha combina dos funciones en una sola herramienta, ahorrando espacio y tiempo. Incluye brochas para rostro, contorno, blush, ojos y cejas, todas súper suaves que dejan un acabado profesional. Ademá, el kit viene con un set de silicón para evitar derrames, pensado para acompañarte a todos lados.

MAR COSMETICS.jpg
Una ola de belleza en cada tono. (marcosmeticso.com)
