Conoce el maquillaje personalizable que se adapta ti basado en el pH de tu piel

La piel de cada persona es única y puede cambiar con el clima, la temperatura corporal y cómo se siente emocionalmente. Por lo tanto, no tiene sentido continuar usando productos "universales" que aseguran lo mismo para todos.
La tendencia de belleza en 2025 nos dice que el maquillaje puede personalizarse y para ello ya existen productos que reaccionan con el pH y la temperatura de la piel, generando un tono exclusivo que resalta la individualidad de cada persona.
En la actualidad, los productos personalizables están revolucionando el mercado y aquí te explicamos todo lo que necesitas para comprender esta innovación, probarla sin miedo y enamorarte de algunos de nuestros favoritos.