Conoce el maquillaje personalizable que se adapta ti basado en el pH de tu piel

Maquillaje personalizable que se adapta al pH y temperatura de la piel

Cuando se trata de maquillaje, elegir una base más clara o más oscura no es la única opción. El maquillaje personalizable responde a ti: un rubor que se ajusta a tu temperatura, un labial que se modifica con el pH de tus labios o una paleta que puedes personalizar como si fuera tu propio armario de maquillaje.

La intención es que percibas que tu maquillaje está hecho solo para ti, que refleje tu piel, tu mood, tu personalidad y tu energía.

Cuida el balance del pH de tu piel (Ridofranz/Getty Images)

¿Por qué es tan importante el pH de la piel?

El pH de la piel es naturalmente ácido y puede variar de una persona a otra. Por esa razón, aunque utilices el mismo labial que tu mejor amiga, en ti puede lucir más rosado, coral o fucsia.

No es magia (aunque lo parezca) es ciencia que se encarga de que tu color sea especial.

¿Cómo saber tu pH?

No necesitas ser química para entenderlo. Tu pH simplemente refleja qué tan equilibrada se encuentra tu piel.

Es posible medirlo con tiras reactivas que puedes conseguir en farmacia y usarlas en varias zonas de la cara.

Si prefieres algo más profesional, los dermatólogos o facialistas cuentan con aparatos que hacen esta medición al instante.