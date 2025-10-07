Publicidad

Belleza

Conoce el maquillaje personalizable que se adapta ti basado en el pH de tu piel

Ya podemos disfrutar del maquillaje del mañana: labiales, blushes y glosses que alteran su color en respuesta al pH y la temperatura de tu piel.
mar 07 octubre 2025 07:56 PM
Maquillaje que se adapta a tu pH, no es magia, es ciencia. (via Instagram (@owengould))

La piel de cada persona es única y puede cambiar con el clima, la temperatura corporal y cómo se siente emocionalmente. Por lo tanto, no tiene sentido continuar usando productos "universales" que aseguran lo mismo para todos.

La tendencia de belleza en 2025 nos dice que el maquillaje puede personalizarse y para ello ya existen productos que reaccionan con el pH y la temperatura de la piel, generando un tono exclusivo que resalta la individualidad de cada persona.

En la actualidad, los productos personalizables están revolucionando el mercado y aquí te explicamos todo lo que necesitas para comprender esta innovación, probarla sin miedo y enamorarte de algunos de nuestros favoritos.

Maquillaje personalizable que se adapta al pH y temperatura de la piel

Cuando se trata de maquillaje, elegir una base más clara o más oscura no es la única opción. El maquillaje personalizable responde a ti: un rubor que se ajusta a tu temperatura, un labial que se modifica con el pH de tus labios o una paleta que puedes personalizar como si fuera tu propio armario de maquillaje.

La intención es que percibas que tu maquillaje está hecho solo para ti, que refleje tu piel, tu mood, tu personalidad y tu energía.

Cuidado de piel
Cuida el balance del pH de tu piel (Ridofranz/Getty Images)

¿Por qué es tan importante el pH de la piel?

El pH de la piel es naturalmente ácido y puede variar de una persona a otra. Por esa razón, aunque utilices el mismo labial que tu mejor amiga, en ti puede lucir más rosado, coral o fucsia.

No es magia (aunque lo parezca) es ciencia que se encarga de que tu color sea especial.

¿Cómo saber tu pH?

No necesitas ser química para entenderlo. Tu pH simplemente refleja qué tan equilibrada se encuentra tu piel.

Es posible medirlo con tiras reactivas que puedes conseguir en farmacia y usarlas en varias zonas de la cara.

Si prefieres algo más profesional, los dermatólogos o facialistas cuentan con aparatos que hacen esta medición al instante.

Cómo elegir productos de maquillaje personalizable

Fíjate en tu tipo de piel

Si tienes la piel seca, elige productos con componentes humectantes. Para quienes tienen piel grasa, es recomendable usar versiones en gel o tinta ligera para evitar que se vea demasiado brillante.

Prueba antes, pero sin miedo

Dado que los productos de maquillaje personalizable reaccionan al pH de la piel, el color inicial no será el definitivo. Permite que actúen unos segundos antes de evaluar el color.

No te limites a una marca

Puedes crear tu propio mix: un bálsamo de lujo, para esos eventos especiales y una opción económica para llevar en el bolso. La clave está en probar y jugar.

Cómo aplicar el maquillaje personalizable (y no morir en el intento)

Labios

Pon una capa ligera y deja que actúe unos segundos. Para mayor intensidad, coloca otra capa. Son perfectos para retoques sin necesidad de espejo.

givenchy
La tecnología revela un color único según tu pH conforme va pasando el día. (Le Rouge Interdit Baume, $940, Givenchy, El Palacio de Hierro)

Mejillas

Utiliza solo una gota y difumínala con los dedos o una esponjita. Como son reactivos, el color se intensifica rápidamente.

Para pieles sensibles, es recomendable probar el producto en la parte interna de la muñeca primero, ya que ciertos pigmentos reactivos pueden alterar la barrera si está irritada.

blush.jpg
Un blush que promete cambiar según tu nivel de pH a tonalides coral, rosas y nude. (Cooling Water Jelly Tint Sheer Lip + Cheek Stain - pHreeze, $660, Milk Makeup, Blush Bar)

¿Por qué amamos la tendencia del maquillaje personalizable?

Porque es divertida, personal y te permite cuidar tu piel al usarla. Además, te brinda ese toque de sorpresa: no sabes exactamente cómo se verá el producto hasta aplicarlo y eso lo hace emocionante.

Es perfecta para quienes aman un look natural y quienes quieren algo más suyo. Es un gran paso hacia un maquillaje más inclusivo, atractivo y con mucha, mucha personalidad.

ph de la piel
No hay tono más perfecto que el que tu propia piel saca a la luz. (via Instagram (@haileybieber))
Portada Quien Octubre 25

