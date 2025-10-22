Publicidad

Belleza

Así es como puedes lucir 7 años más joven

Lucir más joven es cuestión de darle a tu piel los cuidados y productos que necesita.
mié 22 octubre 2025 08:12 PM
Una piel que luzca radiante es posible con los productos correctos. (via Instagram (@cindycrawford))

Aunque el envejecimiento de la piel es imposible de evitar, existen métodos para enfrentarlo que marcan la diferencia y retrasarlo un poco más.

Hoy, el cuidado de la piel va más allá de las cremas que juran milagros e involucra la ciencia, ingredientes bien pensados y resultados que se notan.

Concebida para ayudar a tu piel y mantener un aspecto de frescura y juventud, Avène presenta su crema de noche RetrinAL, un producto innovador que promete reducir hasta 7 años la apariencia de la piel en solo dos semanas.

Para lograr estos resultados de ensueño, se ha necesitado el uso de tecnología dermatológica y más de tres décadas de investigación.

RetrinAL de Avène te ayudará a lucir más joven en sólo dos semanas

Lo que ocasiona que nuestra piel empiece a envejecer (aparte del reloj biológico), son los factores externos como el sol, la contaminación y el estrés.

Por lo que unas pequeñas líneas de expresión se terminan convirtiendo en arrugas, la firmeza de la piel disminuye y ese efecto glowy se apaga.

Aquí es donde todo el proceso científico para combatir estos factores entra en juego.

Avène presenta su crema de noche RetrinAL, un producto reduce hasta 7 años la apariencia de la piel
 (Cortesía)

Desde los años noventa, Avène ha sido pionera en el uso del retinaldehído, un derivado de la vitamina A que actúa más rápido y con mejor tolerancia que el clásico retinol.

Con este compuesto se pueden renovar las células de la piel, ayudar a mejora la textura y activar la producción de colágeno sin causar daño ni irritación.

Los estudios clínicos han comprobado que esta fórmula puede ofrecer una apariencia hasta siete años más joven en solo dos semanas de uso constante y no lo dice solo la marca: está avalado por estudios científicos y probado en más de 6000 pacientes con diferentes tipos de piel.

El producto está avalado por estudios científicos y probado en más de 6000 pacientes (Cortesía)

Este es el futuro del antienvejecimiento

La fórmula del RetrinAL combina retinaldehído con ácido hialurónico para hidratar y rellenar y niacinamida que aporta luminosidad y unifica el tono.

El resultado al final del día es una piel más firme, brillante y saludable.

Tres componentes son los encargados de hidratar, rellenar, aportar luminosidad y unificar el tono
 (Cortesía)

Lo que hace a esta combinación mejor es la manera de trabajar eficazmente y la seguridad de que es un producto dermatológico.

Además de ayudar a rejuvenecer tu piel y dar ese efecto de frescura, cuida tu piel de forma responsable.

Un suero que promete y cumple, lo amamos. (Sérum Antiedad Facial Retrinal, Avène, $1,029, Liverpool)

Este nuevo producto cambia el juego e innova en el cuidado de la piel con tratamientos que respetan que se adaptan a tu piel y apuestan por resultados reales.

