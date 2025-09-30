Marcas de lujo con beauty lines y skincare que están marcando tendencia

Balenciaga

Balenciaga prepara su gran comeback en la belleza. En febrero de 2025 relanzó su icónica fragancia Le Dix, creada en 1947 por Cristóbal Balenciaga y anunció por primera vez una línea de maquillaje.

Bajo la dirección de Kering Beauté, la propuesta es clara: perfumes sofisticados con vibe clásica y una línea de makeup minimalista y fiel a la estética de la marca. Una mezcla de nostalgia y futuro.

Balenciaga revive su esencia con fragancias icónicas. (LE DIX PARFUM, Balenciaga, $5,600, balenciaga.com)

CHANEL

CHANEL Beauty es sinónimo de lujo francés y fórmulas que se vuelven clásicos. Su base Les Beiges Healthy Glow y productos como Sublimage o Hydra Beauty son un must que confirman que la maison domina el makeup y skincare.

CHANEL demuestra que lo clásico y lo moderno si pueden hacer match.

Sombras, bases, rímel y skincare, un universo de belleza. (Les 4 Ombres Boutons, $1,890, CHANEL, www.chanelbeauty.com)

Jacquemus

Jacquemus va a entrar al beauty y lo hará con una línea de maquillaje junto a L’Oréal.

La collab promete frescura, sensualidad y esa vibe de verano eterno. Todavía no revelan los productos pero las expectativas son altas. ¡Morimos por que salga!

Louis Vuitton

La marca más poderosa de LVMH presentó La Beauté, su nueva línea de maquillaje con Pat McGrath como directora creativa.

El concepto es una “línea elevada” que mezcla lo artesanal con calidad y empaques que parecen piezas de colección. Como todo en Louis Vuitton, aquí también cada detalle cuenta.

Yves Saint Laurent

La pionera del makeup. Yves Saint Laurent fue la primera maison en entender que el maquillaje podía ser una extensión de la alta costura.

Lo demostró con íconos como Touche Éclat, el corrector en pincel que cambió el makeup, y sigue con productos virales como su base All Hours Foundation o los labiales Rouge Pur Couture.

YSL Beauty es la marca de lujo francesa que ha estado a la vanguardia de la innovación en belleza.