En el sector de la belleza, las marcas de lujo han encontrado un terreno fértil para expandir su ADN. El reto está en destacar entre miles de fórmulas y, para ello, el secreto está en presentar productos que se distingan por su calidad, originalidad e innovación.
CHANEL, Dior y YSL llevan años perfeccionando las fórmulas, pero ahora han surgido nuevas propuestas de casas como Balenciaga, Jacquemus o Louis Vuitton, lo que reafirma que la belleza es una extensión natural del lujo.
Publicidad
Marcas de lujo con beauty lines y skincare que están marcando tendencia
Balenciaga
Balenciaga prepara su gran comeback en la belleza. En febrero de 2025 relanzó su icónica fragancia Le Dix, creada en 1947 por Cristóbal Balenciaga y anunció por primera vez una línea de maquillaje.
Bajo la dirección de Kering Beauté, la propuesta es clara: perfumes sofisticados con vibe clásica y una línea de makeup minimalista y fiel a la estética de la marca. Una mezcla de nostalgia y futuro.
CHANEL
CHANEL Beauty es sinónimo de lujo francés y fórmulas que se vuelven clásicos. Su base Les Beiges Healthy Glow y productos como Sublimage o Hydra Beauty son un must que confirman que la maison domina el makeup y skincare.
CHANEL demuestra que lo clásico y lo moderno si pueden hacer match.
Jacquemus
Jacquemus va a entrar al beauty y lo hará con una línea de maquillaje junto a L’Oréal.
La collab promete frescura, sensualidad y esa vibe de verano eterno. Todavía no revelan los productos pero las expectativas son altas. ¡Morimos por que salga!
Louis Vuitton
La marca más poderosa de LVMH presentó La Beauté, su nueva línea de maquillaje con Pat McGrath como directora creativa.
El concepto es una “línea elevada” que mezcla lo artesanal con calidad y empaques que parecen piezas de colección. Como todo en Louis Vuitton, aquí también cada detalle cuenta.
Yves Saint Laurent
La pionera del makeup. Yves Saint Laurent fue la primera maison en entender que el maquillaje podía ser una extensión de la alta costura.
Lo demostró con íconos como Touche Éclat, el corrector en pincel que cambió el makeup, y sigue con productos virales como su base All Hours Foundation o los labiales Rouge Pur Couture.
YSL Beauty es la marca de lujo francesa que ha estado a la vanguardia de la innovación en belleza.
Publicidad
Dior
Un clásico que nunca decepciona. Sus productos virales como la base Forever Skin Glow, el Lip Glow Oil o el Rosy Glow Blush, se han convertido en básicos de celebs y beauty lovers.
La fuerza de la maison está en mezclar herencia francesa con fórmulas innovadoras y productos multitask.Cada uno de ellos es lujo, pero con untwist actual.
Valentino
Valentino Beauty es maximalismo puro. Sus tres beauty codes: Color, Cool y Couture, rompen todos los estereotipos.
Sus empaques son statement pieces y sus fórmulas rebeldes logran esa mezcla de tradición y vanguardia que caracteriza a la maison. Es lujo con un twist fresco y super cool.
Giorgio Armani
Minimalismo chic. Armani Beauty se enfoca en los detalles: bases ligeras con cobertura total como la Luminous Silk Foundation, o blushes como Neo Nude que se han vuelto virales por su textura y acabado natural. Sus productos son pura sofisticación, pensados para quienes creen que menos siempre es más.
Carolina Herrera
La maison latina que todas amamos. Carolina Herrera llevó su glamour que la caracteriza al beauty y la hizo una línea girly, divertida y bold.
Labiales, highlighters y sombras en barra con empaques únicos. Una propuesta fresca y cool que la ha posicionado como una de las líneas más originales dentro del lujo.