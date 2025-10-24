Elizabeth Hurley y Estée Lauder levantan la voz contra el cáncer de mama

La belleza siempre ha formado parte de tu carrera. ¿Cómo cambió su significado al vincularla con una causa como la concientización sobre el cáncer de mama?

Elizabeth: Empecé como modelo de Estée Lauder hace 30 años e inmediatamente empecé a ayudar a Evelyn Lauder, la nuera de Estée, con la campaña que acababa de lanzar contra el cáncer de mama. Así que, para mí, siempre fueron de la mano. Sentí que ser parte de la industria de la belleza, especialmente en una época en la que nadie hablaba del cáncer de mama, nos dio una excelente plataforma para llegar a las mujeres a través de la venta de maquillaje, productos para el cuidado de la piel y fragancias.

Durante este mes, el Soumaya se suma a la iniciativa de consciencia.

Hace 30 años, nadie hablaba del cáncer de mama. Nadie llevaba un lazo rosa. Nadie hacía ningún esfuerzo durante octubre para concienciar sobre el cáncer de mama; era un panorama diferente. Si alguien tenía cáncer de mama, nunca hablaba de ello. Nunca habríamos estado hablando con una revista sobre el cáncer de mama. Así que, en aquel entonces, el panorama era muy diferente.

Se han logrado avances enormes, pero aún queda mucho por hacer, así que es importante que la gente siga difundiendo el mensaje. Hay tratamientos que mejorar y, sí, los científicos seguirán logrando avances en la investigación. Pero, al mismo tiempo, todavía hay lugares en el mundo donde no se habla del cáncer de mama. Así que es muy positivo que personas con alcance puedan abordar este tema para asegurarse de que no solo unos pocos privilegiados reciban el mensaje, sino que este se difunda.

Luego de tantos años como embajadora global de la campaña, ¿cuál ha sido la lección más personal para ti?

E: Creo que es importante darte cuenta de que cada persona cuya vida ha sido un reto a causa del cáncer de mama tiene historias que contar de las que podemos aprender. Escuchar sus historias, pero también escuchar cómo ayudan a otras personas.

¿Por qué es tan importante esta causa para ti?

E: Bueno, mi abuela murió de cáncer de mama a principios de los 90, antes de esta campaña, cuando nadie hablaba de ello. Nadie podía apoyarla porque nadie estaba involucrado en su tratamiento ni en su diagnóstico. En retrospectiva, fue un momento terrible. Habrá personas en este mundo que estén en la misma situación a quienes este mensaje no les haya llegado. Las familias aún no saben cómo su apoyo y su consciencia sobre sí mismas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.