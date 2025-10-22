Publicidad

Belleza

Cosmetiqueras super cool para guardar todo y por menos de 600 pesos

Si te gustan las cosmetiqueras bonitas y prácticas, aquí te dejamos algunas opciones perfectas para organizar tu makeup con estilo.
mié 22 octubre 2025 07:30 PM
PORTADA.jpg
Estas cosmetiqueras son las más cool y prácticas. (via Instagram (@glossier))

No solo el high fashion dicta las reglas: las marcas accesibles también saben hacerlo bien. Estas makeup bags de Zara, Stradivarius, H&M y otras marcas prueban que lo funcional no esta peleado con el estilo.

Porque organizar tu maquillaje también puede ser aesthetic. Desde cosmetiqueras minimalistas y modernas, ideales para el día a día, hasta otras con texturas trendy, materiales acolchados y versiones súper girly, te dejamos ocho cosmetiqueras que combinan practicidad, diseño y mucho estilo. Perfectas para quienes aman tener todo en orden sin dejarse de ver chic.

Cosmetiqueras para guardar todo

Classic tan

Si eres fan del estilo clásico, esta versión en tono camel es tu match. Su estructura y cierre la hacen ideal para viajar. Es ese tipo de pieza que parece cara, aunque no lo es.

MAP.jpg
Estilo clásico y sofisticado. (Cosmetiquera multiusos para mujer, MAP, $499, Liverpool)

Tejido natural

Este modelo de Zara tiene un tejido tipo waffle con un toque cálido y natural que le da una vibe súper orgánica a tu rutina. Perfecta si prefieres materiales suaves y looks neutros.

NECESER TEJIDO WAFFLE.jpg
Ideal si amas lo orgánico. (Neceser Tejido Waffle, Zara, $599, zara.com)

Negro glam

Clásica pero con poder. Esta cosmetiquera compacta y práctica tiene esa effortless luxury vibe. Su textura como de piel de cocodrilo la hace súper glam, perfecta para guardar tu makeup con mucho estilo.

cloe.jpg
Una cosmetiquera muy glam. (Cosmetiquera multiusos Adara para mujer, Cloe, $399, liverpool.com.mx)

Clean sofisticada

Minimalista, elegante y funcional. Su diseño beige con estructura cuadrada es la definición de clean girl aesthetic. Va con todo y se ve increíble en tu vanity o en tu maleta de viaje.

h&m.jpg
Súper aesthetic y funcional. (Neceser cuadrado beige, H&M, $459, www.2.hm.com)

Peluche cool

Si eres de las que ama las texturas, esta cosmetiquera vino de peluche te va a encantar. Suave, perfecta para salir y con mucha personalidad. Es un statement total.

stradivarius.jpg
Demasiado estilo y personalidad. (Neceser efecto pelo vino, Stradivarius, $279, stradivarius.com)

Cozy stripes

Esta cosmetiquera azul de rayas es el match perfecto entre comodidad y encanto. Es ideal si amas los detalles suaves y relajados. Las borlas colgadas la hacen súper cute y girly.

etam
Una cosmetiquera muy cozy. (Cosmetiquera multiusos, ETAM, $499, liverpool.com.mx)
