Cherry nails: la moda más elegante para estas fiestas

Esta temporada, el color vino en las manos vuelve a ser protagonista; las cherry nails evocan nostalgia, glamour y un toque sensual.
sáb 06 diciembre 2025 08:16 AM
PORTADA (1).jpg
(Spotlight)

El invierno hizo resurgir una obsesión que nunca desapareció por completo: las cherry nails; ese tono vino intenso que transmite misterio, sofisticación y una estética clásica que siempre se ve perfecta.

En esta temporada, el color se presenta renovado con acabados glossy, texturas cremosas y contrastes que lo hacen el centro de atención, tanto en pasarelas como en street style.

Su magia reside en su versatilidad y elegancia , haciendo que cualquier look, desde el más simple hasta el más extravagante, parezca deliberado.

¿Por qué regresan las cherry nails?

Porque transmiten ese tono que abraza lo sensual de manera natural. El color vino oscuro confiere estructura a la mano, realza los dedos y armoniza perfectamente con los tonos otoñales: cafés, beige, negros y metalizados.

De igual manera, las casas de lujo lo reintrodujeron en sus colecciones de otoño-invierno, subrayando su carácter de clásico inmortal.

Y0381009_C038100047_E01_RHC.jpg
(Barniz de uñas 047 "Nuit 1947", $700, Dior, El Palacio de Hierro)

Tendencia en uñas: los acabados para esta temporada otoñal

Las cherry nails no solo regresan, sino que experimentan una evolución. Este año predominan los acabados ultrabrillosos como el de “cereza glaseada”, los tonos vino con matices rojizos que brindan calidez, y los burgundy casi negros para un estilo más intenso.

El toque contemporáneo está en uñas cortas, bien redondeadas, limpias, brillantes y con un estilo muy french-girl.

thelaneshealthandbeauty.png
Cortas, rojas y con mucha vibe francesa. (via Instagram (@thelaneshealthandbeauty))

Cómo integrar las uñas cherry red en tu look según tu estilo propio

Para un ambiente más romántico, selecciona un vino brillante que parezca jugoso. Para un estilo más audaz, selecciona un tono de cereza intenso, casi gótico, que crea un efecto elegante y misterioso.

Otra opción es mezclarlas con acentos metálicos o detalles minimalistas en plateado para iluminar el conjunto.

meowme.naildesigns.png
Las uñas rojas se ven ideales en cualquier temporada, pero para invierno amamos las cherry nails. (via Instagram (@meowme.naildesigns))

Cherry nails: los tonos clave que definen la temporada

Los rojos presentan destellos brillantes, tonos borgoña suaves, cerezas intensas y los tradicionales “red black”.

Cualquier pieza funciona perfectamente con joyería dorada o plateada, y mejora cualquier look de noche sin complicaciones.

568269765_18562365517043196_1764230815668989185_n.jpg
Las cherry nails son celeb approved. (via Instagram (@dualipa))
Las cremas de manos más hidratantes para sobrevivir los días más fríos

