Belleza

Los perfumes con sándalo que vas a querer probar

Amaderados, cálidos y ultra sofisticados, los perfumes con sándalo conquistan y suman puntos de glamour instantáneo.
jue 04 diciembre 2025 02:52 PM
sandalo.jpg
El sándalo es un ingrediente mega popular en la perfumería por sus aires amaderados. (via Instagram (@lelabo))

El sándalo sin duda se ha convertido en la nota favorita y trend del momento: su aroma cálido, envolvente, rico y con ese toque misterioso seduce en cualquier momento del año. Este ingrediente es la estrella de muchas fragancias icónicas y de nuevos lanzamientos, que define ese toque elegante y que nunca pasa de moda.

Esta fiebre de usar perfume y tenerlo como un símbolo de belleza , viene de la capacidad de darle fuerza y sensualidad a cualquier look, dejando huella en cualquier lado al que vayas, marcando tendencia y estilo.

¿Qué es el sándalo?

Sabemos que esta en mucha tendencia, pero ¿qué hace de este ingrediente algo tan adictivo y distintivo? El sándalo es un árbol aromático, oriental, por lo que es de la familia de las maderas. Su aceite tiene fines terapéuticos y espirituales, tiene un toque misterioso y místico que nos fascina. Ahora, se usa mucho en perfumería pues sus características lo hacen un ingrediente que aporta cuerpo y profundidad a cualquier fragancia, sin robar necesariamente el protagonismo.

Santalum_album_FEKohler1890.jpg
El sándalo es uno de los ingredientes más populares en perfumería actualmente. (Garden Guide)

Cómo llevar este aroma

Los perfumes que tienen esta gran nota están listos para cualquier evento, lugar y persona que quiera proyectar seguridad. Sus notas son atractivas en cuestión de segundos, así que prepárate para que todos quieran saber que aroma llevas puesto.

Recuerda siempre colocarlo en las partes que el cuerpo transmite calor, como las muñecas, cuello y detrás de las orejas para que el olor tenga mas durabilidad irresistible.

Sándalo
Las fragancias mas elegantes son aquellas que llevan sándalo. (Vía Kindred Black)

Si te gustan los perfumes con sándalo, tienes que probar estos

Santal 33 de Le Labo: El clásico de todos, crea un aroma amaderado, cálido y ahumado con toques florales y especiados.

Le Labo
Perfume Santal 33 Eau de Parfum, 100 ml Unisex, MXN$7,250.00, Le Labo, El Palacio de Hierro (Vía El Palacio de Hierro)

Acqua di Parma Sandalo: Elegancia italiana, con ese matiz fresco de bergamota y fondo intenso de sándalo. Premium y totalmente “statement” para looks minimalistas.​

ADP81091-100ML.2.H1.jpg
Perfume Sandalo Signature Eau de Parfum 180 ml Mujer, MXN$8,560.00, Acqua Di Parma, El Palacio de Hierro (Vía El Palacio de Hierro)

Rare Beauty Rare79: La favorita de Selena Gomez, con caramelo y pistacho sobre una base cremosa de sándalo; perfecta para outfits coloridos y joyas doradas.​

Diptyque Tam Dao: Un clásico sensual que acompaña sin competir, ideal con blazer oversize o looks eco-luxe.

Adolfo Domínguez Sándalo Sacro: Para quienes buscan calma y presencia, va perfecto con texturas suaves y colores cálidos.

Adolfo Domínguez
Perfume ADN Sándalo Sacro Eau de Parfum 100 ml para Mujer, MXN$2,500.00, Adolfo Domínguez, El Palacio de Hierro (Vía El Palacio de Hierro)

Tips para combinarlos y hacerlos únicos

Atrévete a mezclar el sándalo con otras notas como vainilla, jazmín o cítricos, para aportar una fragancia única. El layering en la perfumería es una tendencia que adquiere más fuerza, pues es darle ese toque auténtico a cualquier aroma.

El sándalo no solo es aroma de dioses y trendsetters, también es tu pase directo a una presencia memorable. Con estos perfumes favoritos, cada look se vuelve inolvidable y cada entrada, legendaria.

