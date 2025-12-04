Los perfumes con sándalo que vas a querer probar

¿Qué es el sándalo?

Sabemos que esta en mucha tendencia, pero ¿qué hace de este ingrediente algo tan adictivo y distintivo? El sándalo es un árbol aromático, oriental, por lo que es de la familia de las maderas. Su aceite tiene fines terapéuticos y espirituales, tiene un toque misterioso y místico que nos fascina. Ahora, se usa mucho en perfumería pues sus características lo hacen un ingrediente que aporta cuerpo y profundidad a cualquier fragancia, sin robar necesariamente el protagonismo.

El sándalo es uno de los ingredientes más populares en perfumería actualmente. (Garden Guide)

Cómo llevar este aroma

Los perfumes que tienen esta gran nota están listos para cualquier evento, lugar y persona que quiera proyectar seguridad. Sus notas son atractivas en cuestión de segundos, así que prepárate para que todos quieran saber que aroma llevas puesto.

Recuerda siempre colocarlo en las partes que el cuerpo transmite calor, como las muñecas, cuello y detrás de las orejas para que el olor tenga mas durabilidad irresistible.