Los perfumes con sándalo que vas a querer probar

El sándalo sin duda se ha convertido en la nota favorita y trend del momento: su aroma cálido, envolvente, rico y con ese toque misterioso seduce en cualquier momento del año. Este ingrediente es la estrella de muchas fragancias icónicas y de nuevos lanzamientos, que define ese toque elegante y que nunca pasa de moda.
Sabemos que esta en mucha tendencia, pero ¿qué hace de este ingrediente algo tan adictivo y distintivo? El sándalo es un árbol aromático, oriental, por lo que es de la familia de las maderas. Su aceite tiene fines terapéuticos y espirituales, tiene un toque misterioso y místico que nos fascina. Ahora, se usa mucho en perfumería pues sus características lo hacen un ingrediente que aporta cuerpo y profundidad a cualquier fragancia, sin robar necesariamente el protagonismo.
Cómo llevar este aroma
Los perfumes que tienen esta gran nota están listos para cualquier evento, lugar y persona que quiera proyectar seguridad. Sus notas son atractivas en cuestión de segundos, así que prepárate para que todos quieran saber que aroma llevas puesto.
Recuerda siempre colocarlo en las partes que el cuerpo transmite calor, como las muñecas, cuello y detrás de las orejas para que el olor tenga mas durabilidad irresistible.
Si te gustan los perfumes con sándalo, tienes que probar estos
Santal 33 de Le Labo: El clásico de todos, crea un aroma amaderado, cálido y ahumado con toques florales y especiados.
Acqua di Parma Sandalo: Elegancia italiana, con ese matiz fresco de bergamota y fondo intenso de sándalo. Premium y totalmente “statement” para looks minimalistas.
Rare Beauty Rare79: La favorita de Selena Gomez, con caramelo y pistacho sobre una base cremosa de sándalo; perfecta para outfits coloridos y joyas doradas.
Diptyque Tam Dao: Un clásico sensual que acompaña sin competir, ideal con blazer oversize o looks eco-luxe.
Adolfo Domínguez Sándalo Sacro: Para quienes buscan calma y presencia, va perfecto con texturas suaves y colores cálidos.
Tips para combinarlos y hacerlos únicos
Atrévete a mezclar el sándalo con otras notas como vainilla, jazmín o cítricos, para aportar una fragancia única. El layering en la perfumería es una tendencia que adquiere más fuerza, pues es darle ese toque auténtico a cualquier aroma.
El sándalo no solo es aroma de dioses y trendsetters, también es tu pase directo a una presencia memorable. Con estos perfumes favoritos, cada look se vuelve inolvidable y cada entrada, legendaria.