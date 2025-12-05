Los ojos, considerados el espejo del alma, también muestran las noches sin dormir, el estrés y el paso de los años. Por ser hasta cuatro veces más delgada, la piel del contorno de ojos requiere fórmulas específicas que hidraten, iluminen y prevengan arrugas.
Si no tienes claro por dónde comenzar, aquí te explicamos qué aspectos considerar y cuáles evitar al escoger la crema perfecta para tus ojos.
Guía definitiva para encontrar la mejor crema para ojos
¿Para qué sirve aplicar una crema en la zona de los ojos?
La zona alrededor de los ojos tiene una piel mucho más fina que la del resto de la cara, se mueve constantemente al parpadear y es más propensa a sufrir daños por factores ambientales y fatiga. El contorno de los ojos necesita una fórmula personalizada, ya que los problemas requieren atenciones específicas. Los resultados no son milagros; dependen de la perseverancia, un buen descanso, protección solar y hábitos saludables.
Consejos para elegir la opción más adecuada para ti
¿Ojeras pigmentadas? ¿Hinchazón y bolsas? ¿Arrugas y pérdida de firmeza? Cada fórmula tiene una perspectiva distinta. Ten en cuenta tu tipo de piel y sensibilidad: si tienes piel muy sensible o párpados reactivos, opta por fórmulas sin fragancia. Selecciona una textura que prefieras: crema ligera, gel-crema, bálsamo para que puedas usarla de manera constante. Realiza una prueba de parche, donde puedes colocar una pequeña cantidad cerca del hueso orbital durante unos días para verificar que no cause irritación. Mantén la constancia pues los resultados aparecen tras semanas de uso, no en un solo día.
Recomendaciones de aplicación para maximizar la eficacia
Utiliza tu contorno mañana y/o noche, después de limpiar y poner suero, antes de tu crema facial. Usa el dedo anular con toquecitos suaves alrededor de toda la zona del ojo, desde párpado hasta bolsas y sienes. Ahora, es importante considerar los ingredientes dentro de tu contorno de ojos, pues cada uno tiene una acción específica que te ayudará a combatir el problema que desees, así que no olvides prestar atención a esto.
Nuestros favoritos
Clinique All About Eyes Rich
Formulada específicamente para ojeras y deshidratación, con activos diseñados para tratar los problemas del área ocular. Amamos que se siente ligero en la zona pero tiene mucho poder.
Isdinceutics Vital Eyes
Ideal si tus problemas son bolsas, signos de fatiga, líneas de expresión o áreas que parecen “cansadas” pues es menos enfocada en pigmentación, más en firmeza y revitalización. La melatonina, cafeína y un aplicador con efecto frío para desinflamar, se siente delicioso en la piel.
Orlane Anagenese Cuidado de los Ojos Antienvejecimiento
Tiene un tratamiento de lujo que se centra en estimular la renovación celular en el contorno de los ojos, promoviendo la producción de colágeno y combatiendo tanto los primeros signos como los signos avanzados del envejecimiento.