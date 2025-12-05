Guía definitiva para encontrar la mejor crema para ojos

¿Para qué sirve aplicar una crema en la zona de los ojos?

La zona alrededor de los ojos tiene una piel mucho más fina que la del resto de la cara, se mueve constantemente al parpadear y es más propensa a sufrir daños por factores ambientales y fatiga. El contorno de los ojos necesita una fórmula personalizada, ya que los problemas requieren atenciones específicas. Los resultados no son milagros; dependen de la perseverancia, un buen descanso, protección solar y hábitos saludables.

Prepárate con @maddiedemaine + rhode su look de maquillaje diario de otoño. (Vía Instagram @Rhode)

Consejos para elegir la opción más adecuada para ti

¿Ojeras pigmentadas? ¿Hinchazón y bolsas? ¿Arrugas y pérdida de firmeza? Cada fórmula tiene una perspectiva distinta. Ten en cuenta tu tipo de piel y sensibilidad: si tienes piel muy sensible o párpados reactivos, opta por fórmulas sin fragancia. Selecciona una textura que prefieras: crema ligera, gel-crema, bálsamo para que puedas usarla de manera constante. Realiza una prueba de parche, donde puedes colocar una pequeña cantidad cerca del hueso orbital durante unos días para verificar que no cause irritación. Mantén la constancia pues los resultados aparecen tras semanas de uso, no en un solo día.



Estos parches están repletos de ingredientes estrella para el cuidado de la piel. Contienen cafeína para despertar y desinflamar el contorno de ojos, por lo que son ideales para usar por la mañana o antes del maquillaje. (Vía Instagram @Rhode)

Recomendaciones de aplicación para maximizar la eficacia

Utiliza tu contorno mañana y/o noche, después de limpiar y poner suero, antes de tu crema facial. Usa el dedo anular con toquecitos suaves alrededor de toda la zona del ojo, desde párpado hasta bolsas y sienes. Ahora, es importante considerar los ingredientes dentro de tu contorno de ojos, pues cada uno tiene una acción específica que te ayudará a combatir el problema que desees, así que no olvides prestar atención a esto.