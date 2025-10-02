Pamela Anderson le dice adiós al rubio y sorprende como pelirroja

Pamela Anderson es una de las rubias más famosas de las últimas décadas y hace unos día hizo un cambio radical en su estilo que pasará a ser un nuevo capítulo de belleza de la actriz.

Después de años de mantener su melena rubia en diferentes tonos que iban desde el rubio platino hasta uno más miel, la actriz de Baywatch debutó un impactante tono rojizo.

A los 58 años, Pamela Anderson demuestra que la reinvención no tiene edad. De ícono rubio a pelirroja renovada, la actriz confirma que sigue marcando tendencia y que, aunque los capítulos de su vida cambien, ella sigue sorprendiéndonos con su estilo.