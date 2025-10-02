Publicidad

Pamela Anderson le dice adiós al rubio y sorprende como pelirroja

Los nuevos comienzos a veces requieren únicamente un pequeño cambio en el pelo y Pamela Anderson pelirroja es la mejor prueba de ello.
jue 02 octubre 2025 08:59 PM
PORTADA.jpg
(via Instagram (@pamelaanderson))

Pamela Anderson es una de las rubias más famosas de las últimas décadas y hace unos día hizo un cambio radical en su estilo que pasará a ser un nuevo capítulo de belleza de la actriz.

Después de años de mantener su melena rubia en diferentes tonos que iban desde el rubio platino hasta uno más miel, la actriz de Baywatch debutó un impactante tono rojizo.

A los 58 años, Pamela Anderson demuestra que la reinvención no tiene edad. De ícono rubio a pelirroja renovada, la actriz confirma que sigue marcando tendencia y que, aunque los capítulos de su vida cambien, ella sigue sorprendiéndonos con su estilo.

El nuevo estilo de Pamela Anderson: ahora es pelirroja

Pamela Anderson estrenó su nuevo estilo pelirrojo hace unos días en una fiesta de Paris Fashion Week, donde apareció con un corte bob shaggy que junto al nuevo color, la rejuvenece y la coloca directamente en el radar de las tendencias más actuales.

El contraste con su vestido satinado en tono marfil solo reforzó el efecto.

Pamela Anderson
El nuevo estilo de Pamela Anderson, es la siguiente tendencia que te encantará (Instagram (@marco.bahler))

Detrás de este cambio de imagen está el estilista John Nollet. Según se reveló, la inspiración vino de estrellas del cine como Bibi Andersson, Liv Ullman y Gunnel Lindblom, figuras que Pamela usó como referencia al hacer este cambio con Nollet.

Pamela Anderson
El nuevo estilo le ha dado un aire más rejuvenecido y fresco. (Instagram (@marco.bahler))

El nuevo look podría estar ligado a su siguiente proyecto en en el cine, ya que Pamela Anderson se prepara para protagonizar Love Is Not the Answer, dirigida por Michael Cera y con Steve Coogan y Jamie Dornan como parte del elenco.

El giro detrás del pelo cobrizo, podría ser una transformación requerida por su personaje pero, mientra esto se confirma, el cambio nos parece todo un statement.

Con su cambio de look, Pamela Anderson da un nuevo grito de empoderamiento

Este no es el primera vez que Pamela Anderson nos sorprende con un cambio radical en su look, ya que fue en 2023 cuando apareció en París sin una sola gota de maquillaje.

La actriz ha demostrado desde entonces que está lista para desafiar los estereotipos de belleza y que no le tiene miedo al cambio. Esa decisión la llevó a una nueva era donde prefiere lo natural.

Pamela Anderson
Los cambios radicales de estilo son la especialidad de la actriz (Instagram (@pamelaanderson))

Al decir adiós a su icónico rubio, parece seguir esa línea de autenticidad y reinvención. Si con renunciar al maquillaje la llevó a descubrir una nueva faceta de libertad, dejar atrás el rubio teñido podría leerse como otro acto en busca de encontrar su mejor versión y sentirse guapa para ella misma.

Las imágenes del nuevo look de Pamela Anderson se viralizaron en cuestión de horas, con mucha gente aplaudiendo el cambio y el poder de reinvención de una estrella que nunca ha tenido miedo de romper las reglas.

Con el paso de los días, el color se está acentuando y tomando un tono mucho más claro y menos intenso como se veía al principio, así que su tono rojo cobrizo poco a poco está pasando a un strawberry blonde.

Pamela Ander
Un nuevo look queimpone tendencias (Instagram (@pamelaanderson))
rebecca donaldson.jpg
