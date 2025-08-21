Cómo deshacerse de las ojeras: paso a paso

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más comunes que afectan a mujeres y hombres por igual. Aparecen por diversas causas como falta de sueño, estrés, genética o incluso envejecimiento, y pueden hacer que la mirada luzca cansada y apagada, afectando nuestra expresión facial y autoestima.

Sin embargo, existen soluciones eficaces y prácticas que, aplicadas en secuencia, ayudan a reducir visiblemente esas sombras oscuras bajo los ojos. Aquí te compartimos un paso a paso con recomendaciones de productos para que luzcas una mirada fresca y revitalizada.