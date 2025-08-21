Publicidad

Belleza

Cómo deshacerse de las ojeras: paso a paso

Este paso a paso, hará que mejores la apariencia de las ojeras, también la salud y luminosidad general de tu mirada, logrando un efecto rejuvenecedor y natural.
jue 21 agosto 2025 03:30 PM
PORTADA.jpg
Así puedes deshacerte de las ojeras.

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más comunes que afectan a mujeres y hombres por igual. Aparecen por diversas causas como falta de sueño, estrés, genética o incluso envejecimiento, y pueden hacer que la mirada luzca cansada y apagada, afectando nuestra expresión facial y autoestima.

Sin embargo, existen soluciones eficaces y prácticas que, aplicadas en secuencia, ayudan a reducir visiblemente esas sombras oscuras bajo los ojos. Aquí te compartimos un paso a paso con recomendaciones de productos para que luzcas una mirada fresca y revitalizada.

Paso 1: Limpieza y cuidado básico

El primer paso para combatir las ojeras es mantener una buena limpieza facial diaria, prestando especial atención al contorno de los ojos. Usar un desmaquillante o agua micelar suave ayuda a eliminar residuos que pueden irritar esta zona tan delicada.

Agua Micelar
El agua micelar dermatológica que calma y respeta el balance de la piel.

Para hidratar y preparar la piel, elige un contorno de ojos que contenga ingredientes calmantes y antioxidantes como la vitamina C o el ácido hialurónico. Un producto recomendado es el contorno de ojos C-Vit de Sesderma, que ilumina y revitaliza la piel gracias a su alta concentración antioxidante.

sesderma
Mejora el aspecto de bolsas y ojeras

Paso 2: Masaje y activación de la circulación

La irritación o la mala circulación juegan un papel clave en la formación de ojeras. Después de la limpieza e hidratación, realizar un masaje suave con ayuda de un rodillo de cuarzo rosa o de jade que estimula la circulación local y mejora el drenaje linfático.

JUEGO DE RODILLOS FACIALES DE CUARZO ROSA Y GUA SHA
¡El rodillo y la piedra de jade relajan la piel y ayudan a lucir un maquillaje perfecto!

La gua sha, también es una excelente opción para activar esta zona delicada, disminuyendo la hinchazón y aportando un efecto refrescante instantáneo, colocándolo en agua fría o congelándolo puede ayudar de manera mas eficiente.

Paso 3: Tratamientos específicos y protección

Para tratar las ojeras más persistentes, existen sérums y correctores con ingredientes específicos que actúan para aclarar y fortalecer la piel, como la cafeína, el retinol o los péptidos. Un ejemplo destacado es el sérum para ojeras de The Ordinary, que ayuda a reducir el color oscuro y mejora la textura de la piel.

The ordinary
Sérum a base de agua que reduce el aspecto de bolsas y ojeras en el contorno de los ojos.

Finalmente, la protección solar en el contorno de ojos es fundamental para prevenir el oscurecimiento por la exposición al sol. Utiliza un protector solar específico para rostro u ojos como el la protección SPF 30 de La Roche-Posay para cuidar la piel y evitar daños futuros.

Mela B3
Hidratante anti-manchas con FPS 30 que previene, corrige manchas y unifica el tono de la piel
PORTADA.jpg
Belleza

Satin skin: ¿qué es y los mejores tips para conseguirla?

Portada Quien.jpg

