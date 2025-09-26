¿Qué es el skinimalism? El ABC de la tendencia que cuida tu piel con lo mínimo

¿Qué es el skinimalism?

El nombre lo dice todo: skin + minimalism. Se trata de reducir tu rutina a los productos esenciales, adaptados a las necesidades reales de tu piel. Nada de fórmulas innecesarias ni capas que saturen el rostro; solo lo indispensable para mantener su equilibrio natural. Esta tendencia de skincare demuestra que no necesitas diez pasos para una piel glowy, solo constancia y los productos correctos.

El skinimalism es la rutina de skincare más fácil y efectiva. (Vía Instagram (@alexconsani))

¿Cómo practicar el skinimalism?

Aunque suena fácil, el secreto está en elegir productos multitask que hagan más de una función. Así reduces pasos sin perder eficacia. Los tres básicos que nunca fallan son: limpieza, hidratación y protección solar.

Un protector solar es la base principal del skinminimalism. (Biorderma)

Limpieza suave

Pon atención, porque este es un paso importantisímo para una piel sana. Elige un limpiador facial que respete la barrera natural de la piel, elimine impurezas y deje una sensación fresca sin resecar. Un buen cleanser es la base para que todo lo demás funcione.