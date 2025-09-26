Publicidad

Belleza

¿Qué es el skinimalism? El ABC de la tendencia que cuida tu piel con lo mínimo

¿Demasiados pasos, productos y promesas? Esta tendencia de clean beauty propone simplicidad: menos productos, más intención. 
vie 26 septiembre 2025 04:05 PM
rebecca donaldson.jpg
Menos es más en el skinimalism. (Vía Instagram (@iamrebeccad))

Muchas veces, las rutinas para limpiar tu piel suelen ser largas y con demasiados productos, el skinimalism es perfecto para quienes buscan simplificar su rutina de skincare sin sacrificar resultados. La idea es usar únicamente lo que tu piel realmente necesita: una rutina intuitiva, eficiente y amable.

¡Es momento de tomar nota! Con solo tres pasos, puedes lograr una piel radiante, libre de impurezas y con un glow natural. En este caso menos es más.

¿Qué es el skinimalism?

El nombre lo dice todo: skin + minimalism. Se trata de reducir tu rutina a los productos esenciales, adaptados a las necesidades reales de tu piel. Nada de fórmulas innecesarias ni capas que saturen el rostro; solo lo indispensable para mantener su equilibrio natural. Esta tendencia de skincare demuestra que no necesitas diez pasos para una piel glowy, solo constancia y los productos correctos.

skinimalism
El skinimalism es la rutina de skincare más fácil y efectiva. (Vía Instagram (@alexconsani))

¿Cómo practicar el skinimalism?

Aunque suena fácil, el secreto está en elegir productos multitask que hagan más de una función. Así reduces pasos sin perder eficacia. Los tres básicos que nunca fallan son: limpieza, hidratación y protección solar.

BIODERMA.jpg
Un protector solar es la base principal del skinminimalism. (Biorderma)

Limpieza suave

Pon atención, porque este es un paso importantisímo para una piel sana. Elige un limpiador facial que respete la barrera natural de la piel, elimine impurezas y deje una sensación fresca sin resecar. Un buen cleanser es la base para que todo lo demás funcione.

limpiador facial.jpg
Un buen limpiador es la base para que todo lo demás funcione. (Effaclar Gel Purificante Gel Limpiador Facial, La Roche-Posay, $405, amazon.com)

Hidratación profunda

Puede ser una crema ligera o un suero, lo importante es mantener el nivel de agua en la piel y darle elasticidad. Lo ideal es que sea un producto multitask con ingredientes calmantes, antioxidantes o iluminadores para sumar beneficios en un solo paso.

neutrogena.jpg
Para una piel con glow natural. (Hidratante Facial Hydro Boost Water gel, NEUTROGENA, $233, amazon.com)

Protección solar diaria

El paso que nunca debe faltar. El protector solar es el producto estrella: previene manchas, envejecimiento prematuro, y protege de los daños invisibles de los rayos UV. Es el verdadero must have en tu rutina de skincare.

protector solar la roche
Para una piel protegida. (Protector Solar Facial Anthelios UVMUNE Fluido Invisible FPS 50+, La Roche-Posay, $309, amazon.com)

Rutinas más simples, resultados más reales

Lo mejor del skinimalism es que no solo aplica en el skincare, también en el makeup. Las tints para labios, mejillas y ojos, sombras que funcionan como contorno o para cejas, y bases con protector solar son clave. Hoy, los productos multitasking hacen que simplificar tu rutina sea más rápido y fácil que nunca.

kendalljenner
Un makeup natural, fácil y rápido. (Vía Instagram (@kendalljenner))
PORTADA.jpg
portadaseptiembre (1).jpg

