El maquillaje con el que Selena Gomez brilló en su boda; te damos el paso a paso para recrearlo

Natural, luminosa y muy Selena Gomez

Selena acudió a su amigo y maquillista de confianza Hung Vanngo para que fuera él quien la hiciera verse espectacular el día de su boda. Para un look que dure toda la noche, la clave está en empezar con la piel limpia. Hung ha compartido en varias ocasiones, que su jabón facial favorito es el de Mixsoon, que contiene centella asiática, que ayuda a calmar la piel y a dar ese boost de hidratación necesario.

Si quieres que tu maquillaje dure todo un evento, es importante empezar con la piel completamente limpia. (Centella Cleansing Foam, $200, Mixsoon, www.amazon.com)

Después de aplicar los productos de skincare como ácido hialurónico y una crema hidratante, es momento de enfocarse en el aspecto de la piel. En este paso, es necesario elegir qué acabado quieres, pues puedes optar por algo más matificante para un acabado más aterciopelado o una base glowy si lo que quieres es una piel más natural.

Una piel glowy, muy a su estilo y con blush como protagonista. (via Instagram (@selenagomez))

En esta ocasión, Selena optó por el blush como protagonista del look, y como en otras ocasiones, creemos que combinó un rubor y un iluminador líquido de Rare Beauty, para crear un tono natural, lleno de glow y con un efecto sunkissed.

Una combinación clave para una piel glowy y de larga duración. (Soft pinch liquid blush en "Happy", $665, Rare Beauty, Sephora

Positive light liquid luminizer en "Mesmerize", $690, Rare Beauty, Sephora)

Hung Vanngo dejó los ojos más naturales, en tonalidades frías, con pestañas XL y unos labios mate para terminar el look ideal para Selena en su boda.