El maquillaje con el que Selena Gomez brilló en su boda; te damos el paso a paso para recrearlo

Atención a todas las brides to be, Selena Gomez nos dio el beauty look perfecto para tu boda. Inspirado en el glamour y la elegancia del viejo Hollywood, la novia caminó al altar luciendo radiante en un vestido Ralph Lauren, pero lo que para nosotras se lleva la corona es que complementó esas vibes con su maquillaje y pelo.
Te casas pronto y buscas el look perfecto de novia clásica , pero con un twist moderno, tradicional y atemporal, debes tener el de Selena en tu radar sí o sí. Por eso, nos dimos a la tarea de investigar cómo lograr el look de la cantante paso a paso, desde las ondas retro y un bob perfecto, la piel glowy y el maquillaje a prueba de todo, hasta la manicura perfecta para este día tan especial.
Publicidad
Natural, luminosa y muy Selena Gomez
Selena acudió a su amigo y maquillista de confianza Hung Vanngo para que fuera él quien la hiciera verse espectacular el día de su boda. Para un look que dure toda la noche, la clave está en empezar con la piel limpia. Hung ha compartido en varias ocasiones, que su jabón facial favorito es el de Mixsoon, que contiene centella asiática, que ayuda a calmar la piel y a dar ese boost de hidratación necesario.
Después de aplicar los productos de skincare como ácido hialurónico y una crema hidratante, es momento de enfocarse en el aspecto de la piel. En este paso, es necesario elegir qué acabado quieres, pues puedes optar por algo más matificante para un acabado más aterciopelado o una base glowy si lo que quieres es una piel más natural.
En esta ocasión, Selena optó por el blush como protagonista del look, y como en otras ocasiones, creemos que combinó un rubor y un iluminador líquido de Rare Beauty, para crear un tono natural, lleno de glow y con un efecto sunkissed.
Hung Vanngo dejó los ojos más naturales, en tonalidades frías, con pestañas XL y unos labios mate para terminar el look ideal para Selena en su boda.
Publicidad
Una melena clásica y atemporal
Selena se arriesgó con un bob corto para su boda, pues la actriz de Only Murders in the Building debutó esta melena hace poco. Junto con su estilista Renato Compora crearon unas ondas al estilo viejo Hollywood con una raya lateral y recogido únicamente de un lado. El estilista comenzó con un doble lavado y una mascarilla de hidratación profunda de 30 minutos, para asegurarse de que el pelo brillara y luciera increíble en todo momento.
Después, aplicó la espuma Joico JoiWhip Design Foam, que crea volumen de larga duración, para después secar el pelo con un cepillo redondo y crear "pin curls", donde cada chino se sostiene en la cabeza para fijarlo. Para las piezas frontales, Renato utilizó una tenaza ancha, para resaltar las facciones de la cara. Después siguió con spray fijador de pelo y recogió el lateral, para un look más bridal. Nos encanta la combinación entre una melena suelta y una parte recogida, pues da esa vibra effortless y elegante que amamos.
Publicidad
Uñas elegantes y discretas
Las uñas de Selena no pasan completamente desapercibidas, pues una manicura tan perfecta es imposible de ignorar. Una vez más, Selena acudió a parte de su equipo usual, pues fue Tom Bachik quien se encargó de que las manos de Sel lucieran impecables.
Con forma almendrada o ligeramente stiletto, las uñas de Gomez nos recordaron a la manicura de princesa que vimos en tendencia durante este verano. El acabado nacarado, se logra con un polvo cromático sobre una base de barniz nude para lograr este efecto natural y muy distinguido. ¡Amamos!