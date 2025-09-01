Tras siete años de una relación discreta, la actriz Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison se dieron el "Sí, acepto" en una emotiva ceremonia celebrada el fin de semana pasado. Más allá de la celebración y el compromiso, hubo un detalle que acaparó la atención en redes sociales: el original vestido que llevó Chloë en este importante día.
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan: así fueron sus originales vestidos de novia
Chloe Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras 7 años juntas
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se conocieron en 2018 y han mantenido una relación sólida desde entonces, con una vida privada resguardada del ojo público. Siete años después de haber iniciado su romance, ambas decidieron dar el siguiente paso: llegar al altar.
Aunque aún se desconocen los detalles de la boda, tanto Chloë como Kate eligieron a Vogue para que formara parte de un momento muy especial: asisteron al fitting un día antes de que se llevara a cabo la celebración oficial.
“Gran parte de la boda es compartir cosas que a Kate y a mí nos gustan con todos los que van a estar allí”, reveló Moretz a Vogue antes de su boda con Harrison.
De acuerdo con la actriz, su boda fue la planearon con el fin de que fuera lo opuesto a lo tradicional: “Habrá pesca, equitación y póker. Kate hizo ella misma un tapete personalizado para jugar póker, así que vamos a aprovecharlo. Nuestro segundo día será de baile en línea y de todo un poco”.
Por otro lado, la actriz de Carrie dijo que uno de los momentos que más le emocionaba de su unión con la fotógrafa "es la primera mirada": “Sin tener ni idea de cómo nos veríamos con nuestros vestidos, va a ser muy especial", señaló.
El original vestido que Chloe Grace Moretz usó en su boda
Chloë Grace Moretz y Kate Harrison eligieron a Louis Vuitton para vestir en su boda. Confiaron en el icónico diseñador Nicolas Ghesquière para crear looks personalizados que reflejaron completamente su estilo. Los preparativos se realizaron en París, donde ambas asistieron a los fittings de sus vestidos.
"Cuando nos comprometimos, supe de inmediato que quería contactar con Nicolas y Louis Vuitton para ver si estaría interesado en hacer mi vestido de novia y recibí una respuesta muy emocionada de Nicolas: no solo estaría dispuesto a hacer mi vestido de novia, sino que también quería incluir a Kate", recordó la actriz de Carrie.
Para la ceremonia, Chloë Grace sorprendió con un vestido azul claro, una apuesta diferente a lo tradicional: este diseño fue elaborado con bordados intrincados, un corpiño con escote en V, guantes de ópera a juego y un velo celeste sutil. Ella misma compartió que nunca se imaginó usando un vestido de novia tradicional y que deseaba que fuera auténtico.
“De pequeña, nunca imaginé un vestido de novia, así que cuando empezamos a hablar de cómo luciría, supe que haría algo poco tradicional, no usaría blanco, y que se sintiera diferente, y creo que realmente lo es”, dijo la actriz.
Kate Harrison, por su parte, optó por un vestido blanco tradicional con un bustier de escote corazón y un velo doble: uno tipo jaula sobre el rostro y otro estilo catedral en la parte posterior.
Para la fiesta posterior al enlace, ambas novias cambiaron de outfit. Moretz eligió una chaqueta corta y pantalones blancos con sombrero vaquero, evocando un estilo cowgirl contemporáneo. Mientras Harrison optó por un conjunto compuesto por pantalones y un top cubiertos por una capa transparente con finos tirantes metálico.