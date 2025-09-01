Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se casan: así fueron sus originales vestidos de novia

Chloe Grace Moretz y Kate Harrison se casan tras 7 años juntas

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison se conocieron en 2018 y han mantenido una relación sólida desde entonces, con una vida privada resguardada del ojo público. Siete años después de haber iniciado su romance, ambas decidieron dar el siguiente paso: llegar al altar.

Aunque aún se desconocen los detalles de la boda, tanto Chloë como Kate eligieron a Vogue para que formara parte de un momento muy especial: asisteron al fitting un día antes de que se llevara a cabo la celebración oficial.

“Gran parte de la boda es compartir cosas que a Kate y a mí nos gustan con todos los que van a estar allí”, reveló Moretz a Vogue antes de su boda con Harrison.

Chloë Grace Moretz se casó con Kate Harrison. (Instagram)

De acuerdo con la actriz, su boda fue la planearon con el fin de que fuera lo opuesto a lo tradicional: “Habrá pesca, equitación y póker. Kate hizo ella misma un tapete personalizado para jugar póker, así que vamos a aprovecharlo. Nuestro segundo día será de baile en línea y de todo un poco”.

Por otro lado, la actriz de Carrie dijo que uno de los momentos que más le emocionaba de su unión con la fotógrafa "es la primera mirada": “Sin tener ni idea de cómo nos veríamos con nuestros vestidos, va a ser muy especial", señaló.