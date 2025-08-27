Publicidad

Belleza

Qué jabón facial usar según tu tipo de piel

Si quieres una piel sana y luminosa, elegir el jabón correcto es clave. No todos los rostros necesitan lo mismo, y aquí te ayudamos a encontrar tu match perfecto.
mié 27 agosto 2025 06:32 PM
PORTADA.jpg
Dinos qué tipo de piel tienes y te diremos que jabón usar.

Cada tipo de piel tiene necesidades específicas: algunas buscan controlar el brillo, otras hidratar en profundidad o calmar la irritación. Usar el jabón adecuado no solo mantiene el equilibrio natural de tu piel, también previene problemas como granitos, resequedad o enrojecimiento. Por eso, te dejamos una guía rápida, para que descubras que jabón va mejor contigo.

Jabón para piel grasa

Brillo constante, poros dilatados y exceso de sebo en la zona T: así la reconoces. Este tipo de piel necesita una limpieza profunda que controle la grasa sin resecar. Ingredientes como el ácido salicílico son perfectos porque ayudan a reducir granitos y afinar poros.

la roche.jpg
Un jabón perfecto para piel mixta a grasa.

Jabón para piel mixta

Todo un reto: grasa en la frente, nariz y barbilla, pero resequedad en mejillas. Aquí el balance lo es todo. Lo ideal son jabones con niacinamida e ingredientes hidratantes que controlan el exceso de sebo en las zona T y a la vez hidratan las partes secas.

cetaphil.tiff
Un limpiador que balancee tu piel es indispensable para una piel sana.

Jabón para piel seca

Se siente áspera o con descamación lo que puede ser incómodo y doloroso. La clave está en fórmulas que nutran e hidraten a profundidad. Busca jabones con aloe vera, manteca de karité o leche de cabra: todos ayudan a suavizar, hidratar y evitar que la piel se irrite aún más. El resultado es un rostro hidratado y con un glow natural.

caudalie
Un jabón facial que cuida tu piel y la hidrata.

Jabón para piel Bormal

Equilibrada, sin exceso de grasa ni sequedad. Aunque parece la más “fácil”, también necesita cuidados. Lo mejor es un jabón suave e hidratante, que conserve su balance natural sin alterar la barrera cutánea. Los jabones naturales siempre serán buena opción.

cerave
Un limpiador de aceite a leche, amamos esta textura.

Jabón para piel sensible

Se enrojece, pica o irrita con facilidad. Aquí la regla es clara: evitar fragancias artificiales o alcohol. Elige jabones calmantes con caléndula, manzanilla o avena, que reducen la irritación y fortalecen la piel delicada.

Jabón de caléndula
El jabón correcto puede cambiarlo todo.

Al final, la clave está en escuchar a tu piel. Cada rostro es diferente y encontrar el jabón facial que mejor se adapte a ti puede ser la diferencia entre una piel apagada y una glowy y saludable.

PORTADA.jpg
Belleza Skincare

portadaseptiembre (1).jpg

