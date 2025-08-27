Qué jabón facial usar según tu tipo de piel

Jabón para piel grasa

Brillo constante, poros dilatados y exceso de sebo en la zona T: así la reconoces. Este tipo de piel necesita una limpieza profunda que controle la grasa sin resecar. Ingredientes como el ácido salicílico son perfectos porque ayudan a reducir granitos y afinar poros.

Un jabón perfecto para piel mixta a grasa. (Limpiador Facial Effaclar, $635, La Roche-Posay, www.liverpool.com)

Jabón para piel mixta

Todo un reto: grasa en la frente, nariz y barbilla, pero resequedad en mejillas. Aquí el balance lo es todo. Lo ideal son jabones con niacinamida e ingredientes hidratantes que controlan el exceso de sebo en las zona T y a la vez hidratan las partes secas.

Un limpiador que balancee tu piel es indispensable para una piel sana. (Limpiador Facial Diario, $314, Cetaphil, Farmacia San Pablo)

Jabón para piel seca

Se siente áspera o con descamación lo que puede ser incómodo y doloroso. La clave está en fórmulas que nutran e hidraten a profundidad. Busca jabones con aloe vera, manteca de karité o leche de cabra: todos ayudan a suavizar, hidratar y evitar que la piel se irrite aún más. El resultado es un rostro hidratado y con un glow natural.