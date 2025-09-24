El glosario de belleza con las tendencias que transformarán tu rutina

En el mundo de la belleza ya no basta con tener los mejores productos dentro de nuestra rutina, también hay que entender cómo se habla de él. Términos como clean look, skin flooding, skinimalism o slugging son el nueva tendencia para saber que se está usando y que quedó atrás. Las palabras son tan poderosas como los productos que usamos.
En el nuevo lenguaje, lo que antes era “hidratar” hoy se volvió “skin flooding”, y el maquillaje natural ahora lleva el nombre “clean look”. Estas palabras se vuelven parte de nuestro día a día, pues nos conectan con esa conversación global, en donde la belleza más allá de ser una rutina, es una forma de expresarnos y de vivir.