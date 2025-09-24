Publicidad

Belleza

El glosario de belleza con las tendencias que transformarán tu rutina

Del clean look al microdosing, este glosario con las tendencias dictan el nuevo idioma del skincare y tú necesitas dominarlas ¡desde ya!
mié 24 septiembre 2025 04:12 PM
diccionario de belleza.jpg
Estas son las palabras clave para entender todo sobre belleza

En el mundo de la belleza ya no basta con tener los mejores productos dentro de nuestra rutina, también hay que entender cómo se habla de él. Términos como clean look, skin flooding, skinimalism o slugging son el nueva tendencia para saber que se está usando y que quedó atrás. Las palabras son tan poderosas como los productos que usamos.

En el nuevo lenguaje, lo que antes era “hidratar” hoy se volvió “skin flooding”, y el maquillaje natural ahora lleva el nombre “clean look”. Estas palabras se vuelven parte de nuestro día a día, pues nos conectan con esa conversación global, en donde la belleza más allá de ser una rutina, es una forma de expresarnos y de vivir.

Glosario de belleza con las tendencias que transformarán tu rutina

Clean beauty / skinimalism

Llegó para recordarnos que menos es más, apostando por fórmulas más limpias, libres de ingredientes polémicos y con un aire mucho más consciente. Siguiendo esta filosofía, el skinimalism se ha convertido en la tendencia favorita de quienes buscan simplificar su rutina facial sin tener que renunciar a una piel luminosa: pocos pasos, productos clave y resultados que hablan por sí solos.

clinique.jpg
Puedes lograr un clean beauty con sueros que ayuden a tener una piel más suave.

Skin flooding

No todo se trata de simplificar: también hay tendencias que llevan la hidratación al máximo. El skin flooding se ha vuelto viral por proponer varias capas ligeras de producto hasta lograr la piel ideal, “glass skin” (piel radiante y luminosa).

Slugging

Este término se reserva como el mejor hack nocturno, en donde se utilizan productos clave como selladores de humedad para despertar con una piel radiante. Dos rituales que ya han conquistado a quienes disfrutan experimentar con su rutina.

Microdosing

En la misma búsqueda de experimentar sin arriesgar de más, surge el microdosing, una de las tendencias más inteligentes del skincare. Se trata de aplicar activos potentes (como retinol o ácidos) en dosis pequeñas y controladas para obtener resultados visibles sin irritar la piel. Una filosofía que apuesta por la constancia y el cuidado sutil, ideal para quienes quieran sumarse a la innovación beauty con un enfoque más consciente.

estee.jpg
El Advanced Night Repair de Estée Lauder debe estar en tu rutina de belleza para una piel saludable y fresca.

El microdosing ya conquistó los tocadores con fórmulas icónicas como el Advanced Night Repair de Estée Lauder, perfecto en dosis mínimas de noche, o el Retinol B3 de La Roche-Posay, ideal para quienes inician con activos potentes. No es casualidad que celebridades como Hailey Bieber y Zendaya lo hayan puesto en el radar, haciendo de esta tendencia la forma más chic de cuidar nuestra piel con inteligencia y sin excesos.

Hablar del clean beauty es hablar de una de las tendencias más seductoras del momento. Marcas como Drunk Elephant, Kiehl´s o la marca mexicana Ahal, han conquistado a todo el público con fórmulas limpias y efectivas. Celebs como Pamela Anderson ha levado esta filosofía, demostrando que cuidar la piel es un statement de estilo y responsabilidad.

Dominar este diccionario beauty es la clave para entender un estilo de vida donde cuidarse es tan valorado como expresarse.

"The Naked Gun" - UK Premiere
Pamela Anderson se ha convertido en un ícono del beauty natural
