El glosario de belleza con las tendencias que transformarán tu rutina

Glosario de belleza con las tendencias que transformarán tu rutina

Clean beauty / skinimalism

Llegó para recordarnos que menos es más, apostando por fórmulas más limpias, libres de ingredientes polémicos y con un aire mucho más consciente. Siguiendo esta filosofía, el skinimalism se ha convertido en la tendencia favorita de quienes buscan simplificar su rutina facial sin tener que renunciar a una piel luminosa: pocos pasos, productos clave y resultados que hablan por sí solos.

Puedes lograr un clean beauty con sueros que ayuden a tener una piel más suave. (@clinique)

Skin flooding

No todo se trata de simplificar: también hay tendencias que llevan la hidratación al máximo. El skin flooding se ha vuelto viral por proponer varias capas ligeras de producto hasta lograr la piel ideal, “glass skin” (piel radiante y luminosa).

Slugging

Este término se reserva como el mejor hack nocturno, en donde se utilizan productos clave como selladores de humedad para despertar con una piel radiante. Dos rituales que ya han conquistado a quienes disfrutan experimentar con su rutina.