Belleza

El secreto de belleza de Pamela Anderson: cómo lograr su piel luminosa según tu edad

Desde sus días como la reina indiscutible de los 90 en 'Baywatch', Pamela Anderson ha marcado tendencia con su estilo audaz y su maquillaje emblemático.
mié 10 septiembre 2025 05:11 PM
Pamela Anderson makeup
Su look, que combina sofisticación y sensualidad, sigue inspirando tanto a adultos como a jóvenes que buscan esa mezcla perfecta entre glamour clásico y frescura moderna.

Pamela Anderson sigue siendo un ícono de belleza que inspira con su piel luminosa y maquillaje impactante. Su secreto no está solo en los productos, sino en una rutina que adapta según la edad para mantener ese glow saludable y un look sofisticado y natural que nunca pasa de moda.

Aquí te compartimos consejos para jóvenes y adultas que quieren capturar esa magia.

El secreto de belleza de Pamela Anderson

El secreto de Pamela para mantener una piel radiante a cualquier edad, es la hidratación profunda y la nutrición celular. La actriz usa sérums con vitamina C y ácido hialurónico para combatir el envejecimiento y darle luz natural a la piel. Además, nunca olvida el protector solar y ama los que tienen un acabado glowy.

pamela-anderson-glow
La base para cualquier look es una piel que luzca increíble.

Además, el cuidado con protector solar diario es clave para prevenir manchas y arrugas. Para el maquillaje, prefiere bases ligeras con acabado satinado, rubores en crema durazno y labiales hidratantes que potencien un efecto jugoso y natural.

Combo de makeup
Clinique Quickliner|$450| Clinique
Soleil Tan de Chanel|$1,280|Chanel
YSL Shine|$920.00|Sephora

Atrevimiento y juego con colores para pieles mas jovenes

Las jóvenes pueden inspirarse en el estilo Pamela con un glow fresco pero divertido. Un skincare básico con hidratación y protección solar es indispensable, complementado con productos multitasking que iluminen y protejan.

ilia-serum-skin-tint-review-space-nk.jpg
ILIA, SUPER SERUM SKIN TINT SPF 40 FOUNDATION|$ 1,500.00 MXN|

En maquillaje, apuesta por delineados suaves pero definidos, sombras cálidas y glosses frutales que den vida y alegría. Los rubores en tonos rosados o coral y cejas bien definidas (sin exagerar) completan el look para un efecto juvenil y coqueto.

840026669528_1.jpg
Fenty Gloss Bomb|$480.00|

Cómo lograr el look Pamela Anderson paso a paso

La clave para un maquillaje impecable como el de Pamela es una piel bien preparada. Antes de cualquier producto, limpia tu rostro con movimientos suaves, aplica un serum antioxidante para dar luz y termina con un buen protector solar. Esto no solo cuida tu piel, sino que garantiza que el maquillaje se fije mejor y luzca natural durante todo el día. Recuerda: el verdadero glow parte de adentro.

Porque el glamour está en saber adaptarse y brillar con confianza. ¿Lista para inspirarte en la bombshell más icónica de los 90 sin importar la edad?

Pamela Anderson en los 90´s
Un icono de la moda y belleza
