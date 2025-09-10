¿Boy blush? Esta es la tendencia de makeup más natural

¿Qué es el boyfriend blush?

El boy blush o boyfriend blush se inspira en ese flushing que se hace en la piel cuando ves a tu novio o al chico que te gusta, pero también en ese rubor natural que vemos en los hombres: cuando se sonrojan por pena, después de hacer ejercicio, o al estar acalorados. Ese flush effect es justo lo que buscamos imitar, logrando un maquillaje fresco, effortless y súper cool.

Es una técnica que recrea ese sunkissed effect pero de una manera mucho más natural. A diferencia del blush clásico, aquí la aplicación es mucho más libre: se coloca en mejillas, nariz e incluso un poco en la frente. Es importante que este bien difuminado sin bordes marcados para tener un fresh look y que no se vea forzado.

Menos precisión, más frescura. (Vía Instagram (@haileybieber))

¿Cómo lograr el boy blush?

Con esta técnica no se busca esculpir ni marcar demasiado las facciones, sino conseguir un aspecto más real y juvenil. La aplicación es menos precisa: piensa en todos los lugares donde se ve rosado cuando te sonrojas. La clave está en imitar ese enrojecimiento auténtico y natural.

El maquillaje más trendy es el que se parece a no llevar maquillaje. (Vía Instagram (@claraagalle))

El secreto está en elegir tonos que más se parezcan a tu rubor natural: rojos suaves, corales o rosas cálidos funcionan perfecto. Las fórmulas en crema o líquidas son ideales porque se difuminan con facilidad y dejan un acabado juicy en la piel, aunque los polvos también funcionan.

La idea es que no se vea como un makeup marcado, sino como tu piel sonrojándose. Al final, el boy blush nos recuerda que el makeup no tiene que ser perfecto y que a veces lo más cool está en lo natural.