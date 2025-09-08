Publicidad

Belleza

Red blush: la tendencia de maquillaje que rompe con lo clásico y domina el makeup en 2025

Un beauty trend que conquistó las redes sociales y se ha convertido en el favorito de makeup lovers para un look bold y sofisticado.
lun 08 septiembre 2025 03:33 PM
Un makeup juicy y con mucho glow.

El red blush está en su peak. Cuando hablamos de blush, probablemente pienses en tonos rosas o peach. Mientras que estos tonos dan un toque de color súper cute a las mejillas, el red blush rompe con lo esperado.

Aunque a primera vista puede parecer demasiado, aplicado correctamente aporta ese efecto natural y cálido. Además, tiene el poder de transformar tu makeup en algo más statement, te contamos cómo lograr este efecto.

Red blush: la tendencia de maquillaje que rompe con lo clásico

En 2023, RMS Beauty compartió un video de la maquillista de Victoria's Secret, Rose Marie Swift,usando el "Lip2Cheek Beloved" como blush en un makeup look para la pasarela de la marca. El resultado fue tan cool e icónico, que se volvió viral y desde entonces las redes sociales se llenaron de tutoriales y reviews de ‘red blush’. Así nació un nuevo must en el maquillaje.

¿Qué es el red blush?

El blush rojo es la definición de warm vibes. Tiene ese efecto bronceado que a todas nos encanta. A diferencia de los tonos clásicos, el rojo logra un acabado más sofisticado y llamativo. Y lo mejor es que funciona para un maquillaje de día y para un look de noche más dramático y glam.

Un must en tu makeup bag.

El red blush favorece a todos los tonos de piel

Una de las razones por las que el red blush se volvió un trend es que favorece a todos los tonos de piel. En pieles claras, lo ideal son los rojos suaves con matices rosados para un efecto natural y ligero. En pieles medias y oliva, los tonos más profundos y cálidos realzan el glow y dejan esa sunkissed vibe. Y en pieles oscuras, los rojos intensos y vibrantes son perfectos para destacar y darle fuerza al makeup.

Un makeup con efecto sunkissed.

El secreto está en difuminar bien y elegir la textura adecuada: crema para un acabado más glowy y juicy, y polvo para algo más definido.

¿Cómo usar el red blush?

La clave está en la aplicación: con el blush rojo, menos es más. Difumina hacia arriba para estilizar el rostro y lograr ese efecto lifting y sofisticado. Si lo aplicas en el centro de las mejillas tendrás un look fresco y juvenil, mientras que en los pómulos lograrás una vibe más definida y sofisticada. También puedes llevarlo suavemente hacia la nariz para un efecto sunkissed más natural.

Nudies Matte Blush and Bronzer en "Picante", $850, Nudestix, www.sephora.com

Un tip es usarlo también en labios y párpados para un look monocromático súper armónico y chic. Si lo usas en crema es importante fijar con un poco de polvo después para que dure más.
El red blush pasó de ser un experimento a un must have del makeup bag.

Dos tonos ultra cremosos que se funden con tu piel para lograr un look monocromático mate y sofisticado.
