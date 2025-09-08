Red blush: la tendencia de maquillaje que rompe con lo clásico y domina el makeup en 2025

Red blush: la tendencia de maquillaje que rompe con lo clásico

En 2023, RMS Beauty compartió un video de la maquillista de Victoria's Secret, Rose Marie Swift,usando el "Lip2Cheek Beloved" como blush en un makeup look para la pasarela de la marca. El resultado fue tan cool e icónico, que se volvió viral y desde entonces las redes sociales se llenaron de tutoriales y reviews de ‘red blush’. Así nació un nuevo must en el maquillaje.

¿Qué es el red blush?

El blush rojo es la definición de warm vibes. Tiene ese efecto bronceado que a todas nos encanta. A diferencia de los tonos clásicos, el rojo logra un acabado más sofisticado y llamativo. Y lo mejor es que funciona para un maquillaje de día y para un look de noche más dramático y glam.

Un must en tu makeup bag. (Rubor líquido soft pinch, RARE BEAUTY, $665, sephora.com.mx)

El red blush favorece a todos los tonos de piel

Una de las razones por las que el red blush se volvió un trend es que favorece a todos los tonos de piel. En pieles claras, lo ideal son los rojos suaves con matices rosados para un efecto natural y ligero. En pieles medias y oliva, los tonos más profundos y cálidos realzan el glow y dejan esa sunkissed vibe. Y en pieles oscuras, los rojos intensos y vibrantes son perfectos para destacar y darle fuerza al makeup.

Un makeup con efecto sunkissed. (charlottetilbury.com)

El secreto está en difuminar bien y elegir la textura adecuada: crema para un acabado más glowy y juicy, y polvo para algo más definido.