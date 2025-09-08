Red blush: la tendencia de maquillaje que rompe con lo clásico y domina el makeup en 2025

El red blush está en su peak. Cuando hablamos de blush, probablemente pienses en tonos rosas o peach. Mientras que estos tonos dan un toque de color súper cute a las mejillas, el red blush rompe con lo esperado.
Red blush: la tendencia de maquillaje que rompe con lo clásico
En 2023, RMS Beauty compartió un video de la maquillista de Victoria's Secret, Rose Marie Swift,usando el "Lip2Cheek Beloved" como blush en un makeup look para la pasarela de la marca. El resultado fue tan cool e icónico, que se volvió viral y desde entonces las redes sociales se llenaron de tutoriales y reviews de ‘red blush’. Así nació un nuevo must en el maquillaje.
¿Qué es el red blush?
El blush rojo es la definición de warm vibes. Tiene ese efecto bronceado que a todas nos encanta. A diferencia de los tonos clásicos, el rojo logra un acabado más sofisticado y llamativo. Y lo mejor es que funciona para un maquillaje de día y para un look de noche más dramático y glam.
El red blush favorece a todos los tonos de piel
Una de las razones por las que el redblush se volvió un trend es que favorece a todos los tonos de piel. En pieles claras, lo ideal son los rojos suaves con matices rosados para un efecto natural y ligero. En pieles medias y oliva, los tonos más profundos y cálidos realzan el glow y dejan esa sunkissed vibe. Y en pieles oscuras, los rojos intensos y vibrantes son perfectos para destacar y darle fuerza al makeup.
El secreto está en difuminar bien y elegir la textura adecuada: crema para un acabado más glowy y juicy, y polvo para algo más definido.
¿Cómo usar el red blush?
La clave está en la aplicación: con el blush rojo, menos es más. Difumina hacia arriba para estilizar el rostro y lograr ese efecto lifting y sofisticado. Si lo aplicas en el centro de las mejillas tendrás un look fresco y juvenil, mientras que en los pómulos lograrás una vibe más definida y sofisticada. También puedes llevarlo suavemente hacia la nariz para un efecto sunkissed más natural.
Un tip es usarlo también en labios y párpados para un look monocromático súper armónico y chic. Si lo usas en crema es importante fijar con un poco de polvo después para que dure más. El red blush pasó de ser un experimento a unmust have del makeup bag.