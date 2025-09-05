Mitos y realidades sobre la vitamina C

¿Qué es la vitamina C?

La vitamina C es un ingrediente clave en el skincare, pues protege la piel de los radicales libres y cualquier posible agresor ambiental como la contaminación y los rayos UV. También estimula la producción de colágeno, ilumina y unifica el tono de la piel, pues reduce manchas e hiperpigmentación.

Mitos y realidades de la vitamina C

Este ingrediente tiene muchos mitos alrededor de ella, desde que no la puedes usar en el día porque quema y salen manchas, hasta que con mayor cantidad se puede volver irritante, por lo que ciertos tipos de piel no podrían usarla. “Neutraliza el daño de los radicales libres y protege la piel de la luz ultravioleta y otros agresores ambientales, además de bloquear la producción anormal de pigmentación para unificar el tono de la piel y atenuar las manchas oscuras”, explica el doctor y experto Joshua Zeichner.

Ahora, hablando de realidades tu piel se puede ver muy beneficiada con la vitamina C, pues le regresará esa luminosidad y se deshará de las manchas en tu piel. Lo que más amamos es que hay variadas fórmulas que puedes encontrar según lo que estés buscando y lo que sea más fácil para ti. Según expertos como Sheerene Idriss, dermatóloga y fundadora de su propia marca, Dr. Idriss, "todos pueden beneficiarse de la vitamina C, es un elemento básico en cualquier rutina de cuidado de la piel, sin importar su edad".