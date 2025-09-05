Que si la vitamina C ayuda a eliminar manchas, que si usarla en el día te causa quemaduras por el sol, que si no sirve en la piel si no solo al consumirla en alimentos. Te presentamos los argumentos de los expertos sobre este popular ingrediente antioxidante que es un must en cualquier rutina de skincare.
Mitos y realidades sobre la vitamina C
¿Qué es la vitamina C?
La vitamina C es un ingrediente clave en el skincare, pues protege la piel de los radicales libres y cualquier posible agresor ambiental como la contaminación y los rayos UV. También estimula la producción de colágeno, ilumina y unifica el tono de la piel, pues reduce manchas e hiperpigmentación.
Mitos y realidades de la vitamina C
Este ingrediente tiene muchos mitos alrededor de ella, desde que no la puedes usar en el día porque quema y salen manchas, hasta que con mayor cantidad se puede volver irritante, por lo que ciertos tipos de piel no podrían usarla. “Neutraliza el daño de los radicales libres y protege la piel de la luz ultravioleta y otros agresores ambientales, además de bloquear la producción anormal de pigmentación para unificar el tono de la piel y atenuar las manchas oscuras”, explica el doctor y experto Joshua Zeichner.
Ahora, hablando de realidades tu piel se puede ver muy beneficiada con la vitamina C, pues le regresará esa luminosidad y se deshará de las manchas en tu piel. Lo que más amamos es que hay variadas fórmulas que puedes encontrar según lo que estés buscando y lo que sea más fácil para ti. Según expertos como Sheerene Idriss, dermatóloga y fundadora de su propia marca, Dr. Idriss, "todos pueden beneficiarse de la vitamina C, es un elemento básico en cualquier rutina de cuidado de la piel, sin importar su edad".
¿En qué paso de tu rutina debes agregar la vitamina C?
Lo primero que debes saber es que hay distintas concentraciones, y la que elijas debe estar basada en lo que tu piel necesite. Comienza con una concentración baja, de 10% si es la primera vez que la usas y de ahí, aumenta progresivamente, siempre consultando con un dermatólogo. Ahora, el paso donde debes usar la vitamina C dependerá de la fórmula y textura, pero usualmente se trata de sueros o cremas ligeras, así que puedes aplicarla antes de tu crema hidratante.
Nuestras favoritas
Hay decenas de productos con vitamina C y, como te decimos, el truco está en encontrar la que más te acomode a ti.
Si hablamos de sueros, este de La Roche-Posay es un must, se siente ligero al contacto y su período de oxidación es largo. Asegúrate de mantenerlo en un espacio fresco y cerrarlo muy bien. Con un solo pump, es suficiente para cubrir toda tu cara.
Ahora, una textura más única e hidratante es esta de Drunk Elephant, que además de tener un empaque súper lindo, funciona increíble pues se absorbe en la piel delicioso y no deja residuos. ¡Amamos!