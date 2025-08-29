Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

9 básicos que no pueden faltar en tu kit de makeup

Si estás empezando en el mundo del maquillaje o simplemente quieres un kit práctico y funcional, aquí te contamos qué productos no te pueden faltar.
vie 29 agosto 2025 04:24 PM
makeup natural gracie.jpg
Maquillaje natural con glow.

Un kit de belleza bien organizado no tiene que ser grande ni pesado, basta con incluir lo esencial para lograr un look natural , rápido y con ese glow que nunca falla.

Lo importante es elegir los productos adecuados para estar lista en cualquier momento. Aquí te dejamos los 9 básicos que sí o sí necesitas.

Publicidad

Base

La base es el lienzo de todo makeup look: unifica el tono, disimula imperfecciones y prepara la piel para lo demás. Elige una fórmula ligera, adaptada a tu tipo de piel, ya sea seca, grasa o mixta; para lograr un acabado natural y sin sentirte cargada.

($515; Liverpool)
Una base ligera es el lienzo perfecto para cualquier maquillaje.

Corrector

Tu mejor aliado contra ojeras, rojeces o granitos. Además de cubrir, ilumina zonas clave como debajo de los ojos o el centro del rostro. Es ese producto que te hace ver como si hubieras dormido tus 8 horas.

Corrector Maybelline
Dile adiós a las ojeras y a los granitos.

Polvo compacto

Perfecto para sellar la base, controlar el brillo y alargar la duración del maquillaje. Elige uno ligero y translúcido para un acabado suave y natural.

Polvo.jpg
El secreto para un acabado suave y sin brillo.

Lápiz de cejas

Las cejas hacen toda la diferencia. Con un lápiz de cejas puedes peinar, rellenar huecos y definir sin necesidad de ser experta. Elige un tono lo más parecido a tu color natural.

Lápiz de cejas de Benefit
El lápiz es un must en cualquier kit.

Blush

El blush es vida en el rostro: aporta frescura, luminosidad y ese glow natural. Si eliges un blush en crema o multifuncional, también puedes usarlo en labios y párpados para un makeup rápido.

blush en barra.jpg
Un toque de color que revive el rostro al instante.

Publicidad

Máscara de pestañas

El producto que nunca falla. La máscara de pestañas abre la mirada, da volumen y profundidad. Ya sea un look natural o más glam, una buena máscara puede transformar por completo el makeup.

Rímel de Lancome
Para una mirada profunda y poderosa.

Sombras

Una paleta de sombras neutras es suficiente para un buen makeup. Los tonos beige, café y dorados funcionan para el día a día, y si sumas uno más intenso como negro o cobre ya tienes una opción de un smokey eye para la noche.

sombras de ojos.jpg
Una paleta neutra es sinónimo de versatilidad.

Gloss

El final touch para un maquillaje perfecto son unos juicy lips. Además de aportar frescura, es el producto más fácil de reaplicar en cualquier momento. Un gloss transparente o con un color ligero siempre será un must.

lip Dior
Unos juicy lips complementan cualquier look.

Brochas

Las brochas hacen la diferencia. Con tres cubres lo esencial: una para base, otra para polvo y una pequeña para sombras o cejas. Así tu makeup se verá mucho más pro.

Kiko milano brochas.jpg
Las herramientas que lo cambian todo.

Como tip final arma tu kit en una cosmetiquera chiquita con productos que de verdad uses. Así siempre estarás lista sin cargar de más, y con lo esencial para lograr un makeup rápido, fresh y con estilo.

FENTY BEAUTY RIHANNA.jpg
Belleza

Arranca una nueva era del skincare: Fenty Skin, la marca de Rihanna, ya está en México

Publicidad

Tags

Maquillaje Base Blush Máscara de Pestañas

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad