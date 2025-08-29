9 básicos que no pueden faltar en tu kit de makeup

Lo importante es elegir los productos adecuados para estar lista en cualquier momento. Aquí te dejamos los 9 básicos que sí o sí necesitas.
Base
La base es el lienzo de todo makeup look:unifica el tono, disimula imperfecciones y prepara la piel para lo demás. Elige una fórmula ligera, adaptada a tu tipo de piel, ya sea seca, grasa o mixta; para lograr un acabado natural y sin sentirte cargada.
Corrector
Tu mejor aliado contra ojeras, rojeces o granitos. Además de cubrir, ilumina zonas clave como debajo de los ojos o el centro del rostro. Es ese producto que te hace ver como si hubieras dormido tus 8 horas.
Polvo compacto
Perfecto para sellar la base, controlar el brillo y alargar la duración del maquillaje. Elige uno ligero y translúcido para un acabado suave y natural.
Lápiz de cejas
Las cejas hacen toda la diferencia. Con un lápiz de cejas puedes peinar, rellenar huecos y definir sin necesidad de ser experta. Elige un tono lo más parecido a tu color natural.
Blush
El blush es vida en el rostro: aporta frescura, luminosidad y ese glow natural. Si eliges un blush en crema o multifuncional, también puedes usarlo en labios y párpados para un makeup rápido.
Máscara de pestañas
El producto que nunca falla. La máscara de pestañas abre la mirada, da volumen y profundidad. Ya sea un look natural o más glam, una buena máscara puede transformar por completo el makeup.
Sombras
Una paleta de sombras neutras es suficiente para un buen makeup. Los tonos beige, café y dorados funcionan para el día a día, y si sumas uno más intenso como negro o cobre ya tienes una opción de un smokey eye para la noche.
Gloss
El final touch para un maquillaje perfecto son unos juicy lips. Además de aportar frescura, es el producto más fácil de reaplicar en cualquier momento. Un gloss transparente o con un color ligero siempre será un must.
Brochas
Las brochas hacen la diferencia. Con tres cubres lo esencial: una para base, otra para polvo y una pequeña para sombras o cejas. Así tu makeup se verá mucho más pro.
Como tip final arma tu kit en una cosmetiquera chiquita con productos que de verdad uses. Así siempre estarás lista sin cargar de más, y con lo esencial para lograr un makeup rápido, fresh y con estilo.