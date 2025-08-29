9 básicos que no pueden faltar en tu kit de makeup

Base

La base es el lienzo de todo makeup look: unifica el tono, disimula imperfecciones y prepara la piel para lo demás. Elige una fórmula ligera, adaptada a tu tipo de piel, ya sea seca, grasa o mixta; para lograr un acabado natural y sin sentirte cargada.

Una base ligera es el lienzo perfecto para cualquier maquillaje. (Pore refining solutions, $515, Clinique, Liverpool)

Corrector

Tu mejor aliado contra ojeras, rojeces o granitos. Además de cubrir, ilumina zonas clave como debajo de los ojos o el centro del rostro. Es ese producto que te hace ver como si hubieras dormido tus 8 horas.

Dile adiós a las ojeras y a los granitos. (Instant Age Rewind Eraser, $120, Maybelline, Amazon)

Polvo compacto

Perfecto para sellar la base, controlar el brillo y alargar la duración del maquillaje. Elige uno ligero y translúcido para un acabado suave y natural.

El secreto para un acabado suave y sin brillo. (Loose Setting Powder, $2,184, Laura Mercier, Liverpool)

Lápiz de cejas

Las cejas hacen toda la diferencia. Con un lápiz de cejas puedes peinar, rellenar huecos y definir sin necesidad de ser experta. Elige un tono lo más parecido a tu color natural.

El lápiz es un must en cualquier kit. (PRECISELY MY BROW PENCIL, $595,Benefit, www.sephora.com.mx)

Blush

El blush es vida en el rostro: aporta frescura, luminosidad y ese glow natural. Si eliges un blush en crema o multifuncional, también puedes usarlo en labios y párpados para un makeup rápido.