Bold lip sin máscara, el paso a paso para lograr un 'french look'

La nueva generación de belleza francesa apuesta por la sofisticación de la piel, cejas bien peinadas y labios intensos, dejando las pestañas al natural para un efecto audaz y genuino.
No necesitas una rutina extensa ni productos complicados para lograrlo. Con unos cuantos pasos esenciales y los productos correctos puedes conseguir ese estilo effortless que está conquistando a modelos, celebridades y a nosotras.
Preparación: piel perfecta y sencilla
El primer paso es preparar la piel para que luzca fresca y luminosa. Opta por una base ligera que unifique sin cubrir en exceso y que sea ideal para un acabado natural. El secreto está en aplicar solo donde lo necesites y difuminar bien, dejando que la textura real de la piel se note.
Añade un toque de corrector sutil en las zonas donde haya sombras o rojeces, para aportar luz y cobertura sin peso, perfecto para no perder la naturalidad del look.
Cejas y rubor, el marco y color para el rostro
Con el French look, las cejas toman el protagonismo enmarcando la mirada. Péinalas con un gel transparente para dejar un acabado estructurado pero suave, evitando productos pigmentados si buscas el efecto más puro posible.
El rubor es otro elemento clave: escoge uno en crema o líquido que aporte color sutil y pueda aplicarse con los dedos para un efecto sonrojado “recién salido del frío”. Basta una pasada en mejillas y, si quieres, en el puente de la nariz para ese toque fresco y juvenil.
El protagonista: bold lip y minimalismo en los ojos
El sello de este look está en el lipstick intenso, preferiblemente mate o satinado. El Rouge Dior 999 Matte o el Rouge Allure de CHANEL son los rojos clásicos por excelencia, pero también puedes explorar tonos borgoña, frambuesa o coral según tu estilo. Aplica con brocha o directo, delineando primero para lograr precisión y un impacto inmediato.
Para los ojos, se deja de lado el rímel y las sombras pesadas. Un toque de iluminador en el lagrimal, como Yves Saint Laurent Touche Éclat, aporta luz sin robo de protagonismo. Así, la mirada queda limpia, joven y sofisticada, permitiendo que toda la atención se centre en la piel y el labio audaz.