Bold lip sin máscara, el paso a paso para lograr un 'french look'

La nueva generación de belleza francesa apuesta por la sofisticación de la piel, cejas bien peinadas y labios intensos, dejando las pestañas al natural para un efecto audaz y genuino.

No necesitas una rutina extensa ni productos complicados para lograrlo. Con unos cuantos pasos esenciales y los productos correctos puedes conseguir ese estilo effortless que está conquistando a modelos, celebridades y a nosotras.