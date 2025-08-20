Publicidad

Belleza

Bold lip sin máscara, el paso a paso para lograr un 'french look'

El French look siempre ha sido sinónimo de elegancia y minimalismo chic, pero en 2025 lo más trendy es reinterpretarlo con un toque moderno: un bold lip sin rímel.
mié 20 agosto 2025 03:28 PM
Alexa Chung
Alexa Chung: it-girl británica, amiga de casas francesas, ha aparecido en campañas y alfombras con este estilo sofisticado y sin mascara de pestañas.

La nueva generación de belleza francesa apuesta por la sofisticación de la piel, cejas bien peinadas y labios intensos, dejando las pestañas al natural para un efecto audaz y genuino.

No necesitas una rutina extensa ni productos complicados para lograrlo. Con unos cuantos pasos esenciales y los productos correctos puedes conseguir ese estilo effortless que está conquistando a modelos, celebridades y a nosotras.

Preparación: piel perfecta y sencilla

El primer paso es preparar la piel para que luzca fresca y luminosa. Opta por una base ligera que unifique sin cubrir en exceso y que sea ideal para un acabado natural. El secreto está en aplicar solo donde lo necesites y difuminar bien, dejando que la textura real de la piel se note.

teia.jpg
Amamos las tintas o bases ligeras que aportan este efecto y al mismo tiempo nutren tu piel.

Añade un toque de corrector sutil en las zonas donde haya sombras o rojeces, para aportar luz y cobertura sin peso, perfecto para no perder la naturalidad del look.

Corrector NARS
El Corrector en crema de Nars es un producto de belleza que ha conquistado corazones en todo América

Cejas y rubor, el marco y color para el rostro

Con el French look, las cejas toman el protagonismo enmarcando la mirada. Péinalas con un gel transparente para dejar un acabado estructurado pero suave, evitando productos pigmentados si buscas el efecto más puro posible.

Gel
Mantén las cejas en su lugar y en perfecto estado durante 24 horas.

El rubor es otro elemento clave: escoge uno en crema o líquido que aporte color sutil y pueda aplicarse con los dedos para un efecto sonrojado “recién salido del frío”. Basta una pasada en mejillas y, si quieres, en el puente de la nariz para ese toque fresco y juvenil.

rare
Un blush en rojo se difumina increíble y da ese efecto flushed que amamos.

El protagonista: bold lip y minimalismo en los ojos

El sello de este look está en el lipstick intenso, preferiblemente mate o satinado. El Rouge Dior 999 Matte o el Rouge Allure de CHANEL son los rojos clásicos por excelencia, pero también puedes explorar tonos borgoña, frambuesa o coral según tu estilo. Aplica con brocha o directo, delineando primero para lograr precisión y un impacto inmediato.

Para los ojos, se deja de lado el rímel y las sombras pesadas. Un toque de iluminador en el lagrimal, como Yves Saint Laurent Touche Éclat, aporta luz sin robo de protagonismo. Así, la mirada queda limpia, joven y sofisticada, permitiendo que toda la atención se centre en la piel y el labio audaz.

YSL
Esculpe con luz, sin sombra, para sacar a relucir lo mejor de ti.
Wet hair Kim Kardashian.jpg
