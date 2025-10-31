Publicidad

Belleza

Maquillaje de último minuto para Halloween

No necesitas horas ni equipo profesional para lograr un look memorable en Halloween.
vie 31 octubre 2025 03:32 PM
makeup halloween.jpg
Puedes armar un buen disfraz con solo makeup. (Vía Instagram (@jesuorouvay @daniellemarcan @winklelita @meligarat @klaudiasyd @makeupwip @azaramakeup @reneeherbert))

Los disfraces de último minuto usando maquillaje son la solución ideal de Halloween para quienes tienen creatividad y poco tiempo. Esta opción demuestra el poder del makeup para crear looks rápidos, mágicos y atrevidos sin gran inversión.

Celebridades e influencers impulsan este boom social compartiendo tutoriales y hacks accesibles. La moda del maquillaje es celebrada por conjugar arte, diversión y un toque de rebeldía.

Cómo puedes llevarlos

El maquillaje es tu herramienta clave y puede funcionar con prendas básicas que ya tengas, como vestidos negros, camisetas, jeans, corsets, etc. Puedes inspirarte en personajes clásicos, criaturas fantásticas o íconos del pop con estilos icónicos.

Estos disfraces rápidos se ven en todas partes: desde fiestas privadas, eventos escolares y de oficina, hasta grandes desfiles de moda con celebrities mostrando interpretaciones frescas y accesibles que llevan a otro nivel el concepto “menos es más”.

paris h
Paris Hilton recreo a un icono del cine con solo makeup, prendas básicas y una peluca. (Vía Instagram @parishilton)

Nuestros favoritos para ese último minuto

Algunas marcas de makeup han lanzado colecciones especiales para Halloween que incluyen desde pinturas faciales de alta duración, glitters, hasta pestañas y labios con efectos dramáticos. Productos como la paleta “Face Paint” de NYX, los glitters de Fenty Beauty y el delineador líquido de Kat Von D son imprescindibles.

makeup
Siempre usa makeup especial para cuerpo y cara, para un acabado mejor. (Vía Instagram@meicrosoft
Special Effects Cream Palette,*, nyxcosmetics.com
Killawatt Freestyle Highlighter, MXN$825,Fenty Beauty
Makeup SFX Face & Body Paint Sticks, MXN$131 ,NYX Professional, Amazon.com)

Combinarlos con accesorios sencillos como gafas, sombreros o capas básicas puede hacerlos aún más divertidos y únicos, permitiendo personalizar cada look según tu estilo y ocasión. El layering de maquillaje, jugando con texturas mate y brillantes, también es una tendencia clave para dar profundidad y carácter.

glitter
Un full face con glitter es tu mejor aliado para deslumbrar en dónde sea. (Vía Instagram@azaramakeup)

Cómo hacerlo lucir en cualquier lugar

Para destacar incluso con un disfraz rápido, atrévete a jugar con elementos como el contouring para crear detalles faciales sorprendentes o la aplicación de strass y cristales en puntos estratégicos. No olvides la importancia del peinado: desde moños desordenados hasta pelucas funky pueden elevar tu disfraz al siguiente nivel.

Mermaid
Para un disfraz de sirena tu mejor aliado es el makeup con textura. (Vía Instagram@victoriamazzamuto)

Por último, la confianza y la actitud son el mejor complemento para cualquier look, especialmente cuando la originalidad nace de la espontaneidad y que lo disfrutes.

La novia de Frankenstein
Tener una actitud increíble, levanta cualquier disfraz que escojas. (Vía Instagram@fernandaniofi)
PORTADA.jpg
Tags

Halloween Maquillaje Disfraces

