Maquillaje de último minuto para Halloween

Los disfraces de último minuto usando maquillaje son la solución ideal de Halloween para quienes tienen creatividad y poco tiempo. Esta opción demuestra el poder del makeup para crear looks rápidos, mágicos y atrevidos sin gran inversión.

Celebridades e influencers impulsan este boom social compartiendo tutoriales y hacks accesibles. La moda del maquillaje es celebrada por conjugar arte, diversión y un toque de rebeldía.